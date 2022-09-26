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Хотят захватить наши земли. КырНардеп Айжигитов и баткенцы против подписанных с Таджикистаном протоколов
21:02 27.09.2022

27 сентября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Протоколы № 39 и 42, касающиеся кыргызско-таджикской границы, подписанные председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, неприемлемы для Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил депутат Султанбай Айжигитов.

По его словам, эти документы выгодны только Таджикистану.

"Они (Таджикистан. - Прим. 24.kg) видят, что наше государство слабое, и этим пользуются. Поэтому они претензии выдвигают. Их цель - силой захватить 2 тысячи 100 квадратных километров, для этого они предлог ищут. И тот, и другой протоколы неприемлемы для Кыргызстана", - сказал Султанбай Айжигитов.

25 сентября главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.

По итогам встречи достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав "Тамдык" (КР) и "Бедак" (РТ), постов "Булак-Башы" (КР) и "Кех" (РТ), постов "Катта-Туз" (КР) и "Каракчикум" (РТ), постов "Ак-Сай" в местности Чайхана (КР) и "Шаршара" в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения подразделений законсервируют.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

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В Баткене требуют отменить протокол по погранзаставам, подписанный главой ГКНБ

В здании Баткенской областной администрации вновь собрались жители приграничных сел. Об этом они сообщили 24.kg.

Известно, что к собравшимся вышел полномочный представитель президента в регионе Абдикарим Алимбаев. Местные жители вновь потребовали встретиться с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Кроме того, в зале прозвучали требования об отмене протокола по погранзаставам, подписанного главами спецслужб Кыргызстана и Таджикистана.

Жители рассказали нам, что полпред главы государства пообещал, что завтра с ними встретятся руководители Минобороны, Погранслужбы ГКНБ и, возможно, представители Совета безопасности.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Жители приграничных сел Баткенской области требуют отменить протокол, подписанный главой ГКНБ
Пресс-служба полномочного представителя президента в Баткенской области недоступна для комментариев.

25 сентября главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры.

По итогам встречи достигнута договоренность снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях пограничных застав "Тамдык" (КР) и "Бедак" (РТ), постов "Булак-Башы" (КР) и "Кех" (РТ), постов "Катта-Туз" (КР) и "Каракчикум" (РТ), постов "Ак-Сай" в местности Чайхана (КР) и "Шаршара" в местности Ходжаи-Аъло (РТ). Здания и сооружения подразделений законсервируют.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

Источник - 24.kg
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