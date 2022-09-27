Зимовать без рос-газа. Европа судорожно скупает СПГ, - Bloomberg

21:15 27.09.2022

Bloomberg

США

27 сентября 2022

Европа судорожно скупает СПГ, благодаря чему зимой она сможет обойтись без поставок российского газа, сообщает Bloomberg. Но, как отмечает автор статьи, ЕС придется закупать больше топлива на наличном рынке, что усилит соперничество со странами Азии.

Энн Кох (Ann Koh)



Европа судорожно скупает сжиженный природный газ. Это ведет к тому, что предстоящей зимой у нее будет достаточно топлива для выработки электроэнергии, и она обойдется без поставок из России, сообщает аналитическая служба BloombergNEF.

Регион в зимнее время может импортировать почти на 40% больше СПГ, чем в прошлом году, а следующим летом увеличить закупки на 14%, чтобы восстановить потраченные запасы. Об этом BloombergNEF сообщила в своем докладе, опубликованном во вторник. Из-за роста цен на энергоресурсы спрос упал, и этих поставок будет достаточно, чтобы восполнить нехватку топлива при полной остановке российских трубопроводов с первого октября.



Чтобы приобрести дополнительное топливо, европейским покупателям придется закупать на наличном рынке на 90% больше СПГ, чем они получали по долгосрочным контрактам, что приведет к еще большему усилению соперничества со странами Азии. Это поддержит мировые цены на газ, взлетевшие после того, как Европа решила снизить зависимость от поставок из России, которая в конце февраля начала военную операцию на Украине.



"Повышенные спотовые цены на СПГ сохранятся, потому что Европе понадобятся все имеющиеся партии СПГ, а Азии останется очень мало", – отметили эксперты BNEF. Китай и развивающиеся рынки Азии наверняка столкнутся с сокращением импорта, добавили они.

Согласно основному сценарию BNEF, если погодные условия будут такими же, как в среднем за последние десять лет, а поставки российского газа полностью прекратятся, Европа этой зимой импортирует 40 миллионов тонн СПГ, а летом чуть больше, чтобы пополнить запасы. В итоге в этот период для Азии останется 12 миллионов тонн наличных объемов, но ей понадобится лишь на восемь миллионов тонн больше законтрактованного количества.



Однако если зима в северной части Азии будет холодной, Европа лишится 5,6 миллиона тонн, в основном из-за роста спроса в Японии. А если следующее лето будет жарким, этот объем за предстоящие 12 месяцев увеличится до 6,9 миллиона тонн, говорится в докладе BloombergNEF. При таком сценарии можно ожидать усиления ценовой конкуренции.



Между тем, Россия увеличит поставки СПГ в Китай, где в зимнее время ожидается снижение спроса на 16% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам, в Японии в четвертом квартале потребление сократится на 8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, поскольку эта страна вводит в строй угольные электростанции. А в Южной Корее спрос может вырасти на 10% в годовом исчислении по причине создания запасов.



Предстоящей зимой предложение может увеличиться лишь очень ограниченно, что несколько снизит напряженность на испытывающем дефицит рынке. К рискам следует отнести задержку с возобновлением работы американского завода по сжижению природного газа Freeport LNG, а также проблемы с поставками в Египте и Нигерии.