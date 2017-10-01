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Путин наградил рос-орденом матерого казахского трайбалиста Турисбекова. За незнамо что...
21:24 27.09.2022

Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбека Турисбекова орденом Дружбы, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане.

"27 сентября в посольстве России в Казахстане чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкин в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил первому заместителю председателя Всемирной ассоциации казахов З.К.Турисбекову орден Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в сообщении во вторник.

Посол Алексей Бородавкин поздравил Турисбекова и пожелал ему успехов в его полезной, плодотворной деятельности.

"Турисбеков выразил благодарность президенту Российской Федерации В.В.Путину за высокую награду и заверил в том, что будет и впредь направлять свои усилия на развитие казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей", - сказано в сообщении.
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ТУРИСБЕКОВ Заутбек Каусбекович
/ /
[15.12.1951 - ..]
Род. в пос. Саз-Тюбе Тюлькубасского района Южно-Каз. обл.
Казах племени дулат-сихым Старшего жуза.

в 1973 году окончил Казахский химико-технологический институт, в 1985 году - Алматинскую высшую партийную школу. Кандидат экономических наук.
тема диссертации: "Экономические и организационные основы реформирования сельскохозяйственных предприятий на этапе перехода к рыночным отношениям", (1994), член-корреспондент Международной академии информатизации, (1996); профессор экономики.

Преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института (1973-1977);

- Председатель бюро молодежного международного туризма "Спутник" Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1977-1979);
Первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1980);
Второй секретарь Тюлькубасского райкома партии (1980-1985);
Председатель Тюлькубасского райисполкома (1985-1990);
Первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета (1990-1992);
Глава Тюлькубасской районной администрации (1992);
Начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (1992-1993);
Первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (05.1993-12.1993);
Был акимом (1993-1997 гг.) Южно-Казахстанской области.
В декабре 1997 года назначен Председателем Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан.
С января 1999 по август 2000 года заместитель Руководителя Администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом.
С августа 2000-сентябрь 2003 - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
С 12 сентября 2003-14 октября 2005 - Министр внутренних дел Республики Казахстан.
С 14 октября 2005 - 13 ноября 2007 - вновь Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
С 13 ноября 2007 - 14 авг. 2009 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Узбекистане.
С 14 авг. 2009 - апр. 2012 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в России.

С 25 апр. 2012 - ЧиПП РК в Украине.
+ 28 нояб. 2012 - ЧиПП Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;

В ? - 10.2017 - секретарь партии "Нур Отан".

+ С 06.2017 - 1-й зам. пред. Всемирной ассоциации казахов (председатель - Н.Назарбаев).

награды: орден Дружбы РФ (09.2022)

Женат. Дочь - Айнур Турисбек - модельер одежды

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664303040


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