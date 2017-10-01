Путин наградил рос-орденом матерого казахского трайбалиста Турисбекова. За незнамо что...

21:24 27.09.2022

Президент России Владимир Путин наградил первого заместителя председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбека Турисбекова орденом Дружбы, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане.



"27 сентября в посольстве России в Казахстане чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан А.Н.Бородавкин в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил первому заместителю председателя Всемирной ассоциации казахов З.К.Турисбекову орден Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан", - говорится в сообщении во вторник.



Посол Алексей Бородавкин поздравил Турисбекова и пожелал ему успехов в его полезной, плодотворной деятельности.



"Турисбеков выразил благодарность президенту Российской Федерации В.В.Путину за высокую награду и заверил в том, что будет и впредь направлять свои усилия на развитие казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей", - сказано в сообщении.

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ТУРИСБЕКОВ Заутбек Каусбекович

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[15.12.1951 - ..]

Род. в пос. Саз-Тюбе Тюлькубасского района Южно-Каз. обл.

Казах племени дулат-сихым Старшего жуза.



в 1973 году окончил Казахский химико-технологический институт, в 1985 году - Алматинскую высшую партийную школу. Кандидат экономических наук.

тема диссертации: "Экономические и организационные основы реформирования сельскохозяйственных предприятий на этапе перехода к рыночным отношениям", (1994), член-корреспондент Международной академии информатизации, (1996); профессор экономики.



Преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института (1973-1977);



- Председатель бюро молодежного международного туризма "Спутник" Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1977-1979);

Первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1980);

Второй секретарь Тюлькубасского райкома партии (1980-1985);

Председатель Тюлькубасского райисполкома (1985-1990);

Первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета (1990-1992);

Глава Тюлькубасской районной администрации (1992);

Начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (1992-1993);

Первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (05.1993-12.1993);

Был акимом (1993-1997 гг.) Южно-Казахстанской области.

В декабре 1997 года назначен Председателем Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан.

С января 1999 по август 2000 года заместитель Руководителя Администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом.

С августа 2000-сентябрь 2003 - Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 12 сентября 2003-14 октября 2005 - Министр внутренних дел Республики Казахстан.

С 14 октября 2005 - 13 ноября 2007 - вновь Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

С 13 ноября 2007 - 14 авг. 2009 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Узбекистане.

С 14 авг. 2009 - апр. 2012 - Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в России.



С 25 апр. 2012 - ЧиПП РК в Украине.

+ 28 нояб. 2012 - ЧиПП Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;



В ? - 10.2017 - секретарь партии "Нур Отан".



+ С 06.2017 - 1-й зам. пред. Всемирной ассоциации казахов (председатель - Н.Назарбаев).



награды: орден Дружбы РФ (09.2022)



Женат. Дочь - Айнур Турисбек - модельер одежды