Исторические референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены

22:33 27.09.2022

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор, от которого напрямую зависит их дальнейшая судьба. Исторические референдумы о вхождении в состав России, которые длились пять дней, завершены. Избирательные участки закрылись два часа назад. И уже идет подсчет бюллетеней, в том числе и на территории России, где голосовали беженцы.



Судя по предварительным результатам и опросам, абсолютное большинство выступают за общее будущее вместе с Россией. Люди ждали этого момента долгие годы. Об этом говорят и данные по явке. Она везде очень высокая. Например, в ЛНР - более 92,5%. Примерно такая же - в ДНР, в Запорожской и Херсонской областях.



Как прошел заключительный день референдумов? Об этом в репортажах Дмитрия Толмачева и Юлии Погореловой.



Юлия Погорелова, Дмитрий Толмачев



видео - https://www.1tv.ru/n/438523