Нурбековы детки. Казминобраз открыто глумится над... КазОбразованием

00:03 28.09.2022

Дети Нурбека вновь предпочли учиться на Кипре

Министр высшего образования не считает высокой стоимость обучения в отечественных вузах. Полтора миллиона в год – это даже мало, уверен Саясат Нурбек. Недостаточно и тех денег, которые дает университетам государство для обучения студентов по грантам



Кира Каниболодская, , 23 сентября



Министр высшего образования не считает высокой стоимость обучения в отечественных вузах. Полтора миллиона в год – это даже мало, уверен Саясат Нурбек. Недостаточно и тех денег, которые дает университетам государство для обучения студентов по грантам.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:

- Она не такая высокая у нас в каком отношении: стоимость гранта, извините, не дает возможность нашим вузам развиваться, вкладывать в инфраструктуру, в лабораторию, привлекать сильных профессоров. Поэтому мы сейчас очень серьезно думаем, как нам развивать региональные в первую очередь университеты.

Что же касается тех абитуриентов, кто не смог поступить на грант и не имеет возможности учиться платно, то скоро им будет помогать государство. В стране разрабатывается новая система оплаты обучения – частичные гранты по 30, 50 или 75%, а также кредиты под 2-3% годовых. Делается это для того, чтобы все выпускники смогли отучиться в Казахстане.

Вот только самих детей министра отечественная система образования по-прежнему не привлекает. В этом году они продолжили учиться за рубежом. И как сегодня честно признался сам Саясат Нурбек, там выгоднее – дешевле, да и качество образования на порядок лучше казахстанского.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:

– Они уже четыре года учатся в зарубежной частной школе, на Северном Кипре. Можете проверить. Это британская частная школа, образование там, в принципе, очень качественное и недорогое по сравнению с нашими частными школами. Они решили продолжить свое обучение на Кипре. Я, уважая решение и право своих детей на выбор образования, согласился с их решением.