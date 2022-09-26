Ковиду не дадут сорвать перевыборы товарища Си на третий срок

00:45 28.09.2022

Китайские коммунисты готовят к очередному съезду КПК



Константин Ольшанский



Пандемия ковида пока не отпускает свою смертельную хватку. За последний месяц от коронавируса в мире умерли 50 тысяч человек - большинство в США, Японии, Германии и Бразилии.



Продолжают умирать от ковида и в Китае - хотя до мартовских рекордных показателей, конечно, далеко. Весной в Китае было зафиксировано несколько вспышек - в Шанхае, Шэньчжене и Хуньчуне. По нашим меркам их бы даже никто не заметил, но Китай этого пропустить не мог.



Жесткие санитарные меры позволили предотвратить повторение таких вспышек. Тем более в преддверие важнейшего для Китая события - переизбрания Си Цзиньпина лидером страны.



Город на осадном положении. Только вместо военкома - санитарный врач



Последние выявленные вспышки ковида в Китае были в августе: в Шэньчжэне заразилось 816 человек, в Чэнду - 766 человек, а в Чуанчжоу - 52 человека. Во всех случаях китайские власти отреагировали мгновенно. Сценарий был отработан во время предыдущих вспышек.



После выявления первых случаев город (неважно, небольшой или мегаполис) переходит на военное положение. Только вместо военного коменданта главным человеком становится руководитель муниципальной комиссии по здравоохранению.



Начинается секвенирование генома коронавируса, который выявлен у заболевших. Это позволяет проследить пути распространения инфекции.



Одновременно с этим включается стратегия так называемой "зональной профилактики". В каждом районе "зараженного" города разворачиваются оперативные штабы по профилактике и борьбе с пандемией.



Город разграничивается на несколько зон - в зависимости от степени риска: высокой, средней или низкой. Методические рекомендации, как разграничивать зоны, регулярно выпускают санитарные власти Китая: с начала пандемии вышло уже 9 редакций таких методичек.



В каждой санитарной зоне "зараженного" города необходимо поддерживать нормированные требования к количеству зараженных. Чтобы попасть (или выйти) из любого общественного места, госучреждения или даже завода нужно иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста. При этом по всему городу создается сеть бесплатных лабораторий, где можно сдать экспресс-тест.



Чтобы передвигаться по городу, тесты должны быть свежими: когда заболеваемость высока - сделанные не позднее суток.



Закрытые супермаркеты, парки, кафе… и целые улицы



Имеется и локальная специфика. Так, во время кластерной вспышки ковида в Шэньчжене впервые в Китае выявили вариант Omicron BF.15. Он крайне заразен, поэтому в городе санитарный сценарий был самым жестким.



Были полностью запрещены любые массовые мероприятия и даже собрания. Закрыты бизнес-центры, метро, предприятия общепита, парки, библиотеки.



На ряде улиц населению было запрещено выходить из домов. Вместе с тем, улицы, где за 3 дня не было выявлено новых позитивных случаев, освобождались от санитарного контроля.



В Чэнду выявили также крайне заразный вариант Omicron BA.2.76. Было принято решение временно закрыть все виды культурных и спортивных объектов. И без того режимные объекты (дома престарелых, детские дома и тюрьмы) фактически были переведены на карантинное положение.



Также была запрещена любая религиозная деятельность, а все культовые сооружения закрылись для посетителей. Приостановился туризм. Было перенесено время начала осенних занятий: учебные заведения приостановили офлайн-обучение, а начальные и средние школы и детские сады были переведены на пансионную форму работы (да-да, в Китае такое возможно).



Под санитарный контроль поставили 300 миллионов китайцев



Строгость санитарных мер объяснялась тем, что в октябре в Пекине пройдет XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, на который, как ожидается, приедет 2300 делегатов со всех концов страны.



Съезд необычайно важен, поскольку на нем Си Цзиньпин должен быть переизбран председателем государства на очередной пятилетний срок. Также он должен сохранить почетное звание "народный лидер" - чести носить этот титул прежде в китайской истории удостаивались только Хуа Гофэн и Мао Цзэдун.



Помимо прочего, Си может занять пост председателя Компартии, который остается вакантным с 1982 года.



Вероятнее всего, на съезде произойдет постепенное возвращение к пожизненной системе пребывания в должности, которая была отменена в 1980-е при Дэн Сяопине. Также представят новую стратегию "модернизированного социализма".



Как видно, такое мероприятие ничто не должно омрачить - и уж тем более пандемия. А ведь в августе в Китай нагрянул очередной вариант коронавируса Ormicron BA.5.1.3. Все это, конечно, обеспокоило санитарные власти страны.



В августе-сентябре (вскоре после того, как была объявлена дата проведения съезда) более 70 городов по всей стране были поставлены под полную или частичную профилактику. Жесткие санитарные меры коснулись порядка 300 миллионов человек.



На пресс-конференции 8 сентября санврачи объявили, что никаких поводов для беспокойства уже нет. Отдельные вспышки выявляются в разрозненных городах в 29 провинциях, но все пути передачи вируса выявлены и перекрыты. Так что исторический для Китая съезд можно проводить спокойно.