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11:00 В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
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09:11 Минфин Казахстана одобрил увеличенную сумму (20,5 млрд тенге), запрошенную на президентские выборы
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|Перевыборы Токаева и "вредоносность" правительства, - Петр Своик
00:46 28.09.2022
Перевыборы Токаева и "вредоносность" правительства
Лилия ИГЛИКОВА
Петр Своик: "Главное не выборы, а что будет после них"