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ОДКБ не поможет России в спецоперации, - В.Мухин
00:49 28.09.2022

27.09.2022

США будут поставлять боеприпасы Украине и странам СНГ из особого фонда
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

США продолжают масштабные поставки вооружений украинской армии. США усиливают свое влияние не только в Украине, но и на всем постсоветском пространстве. Как сообщают СМИ, в американском Сенате рассматривается законопроект, предусматривающий новую систему долговременных поставок вооружений союзникам США, главными из которых на постсоветском пространстве сейчас являются страны СНГ и Украина. Не исключено, что военную помощь США будут получать и конкретные страны – союзники РФ по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В последние недели были отмечены сразу несколько конфликтов – между Арменией и Азербайджаном, а также между Киргизией и Таджикистаном, – в урегулирование которых ОДКБ внесла минимальный вклад. США же в Центральной Азии и Закавказье, как и в Украине, стараются усилить свое влияние.

СМИ сообщают, что сенаторы США, члены комитета по вооруженным силам Джин Шахин и Том Тиллис представили проект документа о создании Фонда приобретения важнейших боеприпасов (CMAF), который "позволит Соединенным Штатам предоставлять военную помощь союзникам без сокращения собственных запасов". По словам Шахин, "важно обеспечить, чтобы США могли эффективно поддерживать наших демократических союзников, сохраняя при этом наши собственные военные запасы в условиях кризиса".

"Сейчас поставки боеприпасов союзникам, в том числе и в Украину, идут, как правило, со складов Пентагона, – отмечает военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин. – После создания CMAF США будут это делать из созданного ими фонда. Считаю, что объемы военной помощи американцев Киеву по-прежнему будут масштабными". Эксперт обратил внимание на то, что, по данным Пентагона, США в этом году поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 660 тыс. снарядов и ракет к ним. С континентальной части США в Европу было также переброшено 47 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров. "Благодаря этой помощи Киев и ведет активные боевые действия против российских войск. Заметим, что у РФ есть союзники, например по ОДКБ. Но никто из них и сама организация России не помогают в военном плане при проведении спецоперации", – обращает внимание Шульгин.

При этом вчера в Жамбылской и Алматинской областях (на юге и юго-востоке Казахстана) началась серия учений коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022". Как сообщил Объединенный штаб ОДКБ, командно-штабное учение "Взаимодействие-2022" "предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности". Тема эта актуальная, поскольку на границе двух стран – участниц ОДКБ, Киргизии и Таджикистане, тлеет приграничный конфликт. Но реального участия в его разрешении КСОР не принимали. 26 сентября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов лишь заявил о том, что в секретариате организации приветствуют подписание руководителями компетентных органов Киргизии и Таджикистана протокола по стабилизации ситуации на приграничных территориях двух стран.

До конца не разрешен и приграничный армяно-азербайджанский конфликт. Боевые действия между Ереваном и Баку на границе там имели место около двух недель назад. Правительство Армении официально обратилось к России и руководству ОДКБ оказать военную помощь в восстановлении территориальной целостности страны. Когда 23 сентября Ереван посетил глава миссии ОДКБ Станислав Зась, "заместитель министра иностранных дел Армении заявил, что армянская сторона ожидает от ОДКБ четких действий по восстановлению территориальной целостности Армении – члена ОДКБ, а также предотвращению новых эскалаций", – сообщила пресс-служба МИД Армении. Пока военной поддержки Армении от ОДКБ не заметно, в разрешении конфликта участвуют только российские миротворцы.

При этом Армения отказалась от участия в маневрах ОДКБ в Казахстане, объяснив это сложной ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Когда в Ереване побывала американская делегация во главе со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, в армянской столице прошел митинг с требованием к руководству страны о выходе из ОДКБ.

"Я не думаю, что Армения выйдет из ОДКБ. Но этой организации, состоящей из союзников России, надо поднимать свой авторитет. Почему в Нагорном Карабахе присутствуют только российские миротворцы? Почему там нет миротворческих подразделений из других стран? – задается вопросом военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который долгое время служил в Закавказье. – России сейчас тяжело, идет специальная военная операция, проводится частичная мобилизация. И на фоне этого взрывается ситуация в Закавказье и Центральной Азии. И американцы тут как тут".

Неткачев обращает внимание на то, что военное ведомство США подписало на год контракт стоимостью 500 млн долл. на обслуживание и содержание объектов Центрального командования Армии США в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. "На эти деньги можно вооружить целую армию", – заявил "НГ" генерал. Он напоминает, что Центральное командование США в августе 2022 года организовало в Душанбе военные учения "Региональное сотрудничество – 2022", в котором участвовали, помимо представителей из США и Монголии, военные из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

"СМИ сообщили, что США рассматривают возможность предоставления Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолетов и вертолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, – говорит Неткачев. – Это самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, а также вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk, которые проамериканские летчики год назад угнали из Афганистана, когда Пентагон и его союзники спешно покинули страну. И теперь эти самолеты как жест доброй воли США хотят передать центральноазиатским республикам. Неплохой подарок. Но ничего не бывает просто так. Четыре военно-транспортных вертолета, закупленные у РФ для Афганистана, США уже передали Украине".

Источник - НГ
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