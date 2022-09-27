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Соседи обгонят Китай. Всемирный банк снизил прогноз экономики КНР, - Владимир Скосырев
00:51 28.09.2022

27.09.2022
Соседи обгонят Китай. Всемирный банк снизил прогноз экономики КНР
Владимир Скосырев

Спрос на продукцию китайских заводов снизился.
В результате локдаунов из-за вируса, ретивой борьбы властей с коррупцией и кризиса на рынке недвижимости экономика Поднебесной может рухнуть. Такой вывод западные СМИ делают на основе оценки, которую дал Всемирный банк (ВБ). Он утверждает, что впервые с 1990 года Китай обойдут развивающиеся государства Азии. Их экономика увеличится в 2022 году на 5,3%, а китайская – на 2,8%. Поскольку замедление происходит на фоне подготовки к съезду КПК, Пекин по-новому формулирует задания чиновникам. Цифра в 5–5,5%, намечавшаяся ранее, не упоминается. От работников требуют максимального результата.

В мониторинге ВБ указывается, что китайское руководство успешно сдерживало распространение коронавируса. Но это имело серьезные экономические последствия: перебои в выпуске промышленной продукции сказались на сфере услуг, внутренних продажах и экспорте.

Обнаружились разрывы в цепочках логистики. Касаясь домостроения, аналитики ВБ подчеркивают, что сооружение и продажи жилья уменьшаются. Ведь многие застройщики оказались не в состоянии расплатиться по долгам и бросили проекты незавершенными. Отсюда и недоверие многих потребителей к магнатам рынка недвижимости.

Если Wall Street Journal толкует о возможности краха китайской экономики, то агентство Reuters осторожно пишет о ее колебаниях и неопределенностях. В подтверждение приводятся данные китайского Госстата о том, что за первые восемь месяцев текущего года прибыли промышленных предприятий упали на 2,1%. Брус Пан, главный экономист фирмы Jones Lang Lasalle, говорит, что восстановление экономики затормозилось из-за целого ряда неожиданностей. Это сильная жара летом, ограничения на подачу энергии в регионах и вспышки COVID-19.

Аналитики считают нулевую терпимость китайского руководства к COVID-19 главным ограничителем темпов роста экономики. К примеру, в конце августа огромные города, такие как Шэньчжэнь, Чэнду, ввели жесткий режим из-за вспышки инфекции. Тем не менее, по мнению иностранных экспертов, съезд партии в октябре вряд ли смягчит такой подход. Так, американский банк Morgan Stanley в своем исследовании отмечает, что на фоне ослабления экспорта и рынка недвижимости источником поддержки роста должно стать потребление. Но ради этого нужно изменить отношение к COVID-19. Однако ожидать такого поворота до весны 2023 года не приходится.

Газета "Жэньминь жибао", центральный орган ЦК КПК, напомнив, что до съезда, который откроется 16 октября, остается менее месяца, сообщает, что завершились выборы делегатов на это грандиозное мероприятие. Их около 3 тыс. человек. Подготовка к съезду идет по плану. На этой неделе состоится заседание политбюро, а 7 октября пленум ЦК обсудит проект отчетного доклада генсека Си Цзиньпина. Как считают комментаторы в Гонконге, сильнее всего верхи партии сейчас занимают последствия российской специальной военной операции в Украине и позиция США по Тайваню. Но не менее серьезным вызовом руководству партии стало снижение темпов роста экономики. Естественно, эта тема тоже обсуждается партийцами.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Китайские прогнозы роста экономики в нынешнем году несколько выше, чем у Всемирного банка, – более 4%. Но показательно, что перед съездом прогнозы не уменьшили, а изменили официальную формулировку. Раньше планировалось 5,5%, а теперь конкретную цифру не указывают, а говорят: показать максимально высокий результат. Видимо, не хотят на съезде признать, что план не выполнен. Это понятно. Ситуация неоднозначная. Тут есть два момента. Экономика показывала 30 лет темпы под 10% роста. Это не может продолжаться бесконечно, как видно на примере Германии, Италии после войны, а впоследствии Японии, Южной Кореи. Второй момент – рукотворный: не вполне рациональная экономическая политика. Меры по пандемии гуманные. Они спасли множество жизней. В Китае смертность на порядок ниже, чем в развитых странах. С другой стороны, они нанесли большой вред экономике. В крупнейших городах прекращалась любая экономическая деятельность на несколько месяцев. Внесет ли съезд изменения, пока не ясно. Негативно сказались на росте меры, принятые против крупнейших конгломератов, таких как Аlibaba. Они допускали нарушения правил, но, с другой стороны, это был локомотив экономики".

Замедление в Китае на мировой экономике отразится отрицательно. Ведь китайская экономика чрезвычайно тесно с ней спаяна. Что касается России, то потенциально снижение потребностей в российском сырье может негативно сказаться на взаимосвязях. В то же время Китай покупает российские нефть и газ про запас, ведь они продаются с большой скидкой. "Но есть, возможно, положительный аспект замедления. Думаю, Китай не захочет терять долю российского рынка и увеличит поставки продукции машиностроения и современных технологий, несмотря на санкции", – заключил Лукин.

Иную точку зрения высказал "НГ" доцент Высшей школы экономики Михаил Карпов. По его словам, в Китае образовались пузыри долгов предприятий, банков, пузыри стоимости квартир на рынке недвижимости, закредитованных и перекредитованных предприятий. Это огромный макроэкономический пузырь, который копился много лет. Съезд эту проблему не решит. На России падение роста в Китае скажется только стратегически. Наращивать экспорт сырья в КНР станет труднее, полагает эксперт.

Источник - НГ
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