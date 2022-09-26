"Северный поток" утонул тихо. Беспрецедентная атака на газопроводы не обеспокоила Европу, - Къ

07:40 28.09.2022

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Впервые за время конфликта на Украине серьезно повреждена стратегическая трансграничная инфраструктура - морские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" общей мощностью 110 млрд кубометров. Хотя оба газопровода в момент аварии не использовались, в них были сотни миллионов кубометров технологического газа. Как европейские страны, так и Россия считают вероятной причиной диверсию, но пока никто не взял на себя ответственность за атаку, требовавшую продвинутых технических средств. Обследование газопроводов может занять недели, а восстановление - месяцы или даже годы, что исключает возможность их использования для поставок в Европу этой зимой. Впрочем, пока Европа не выказывает особой обеспокоенности.



Утечки газа на газопроводах "Северный поток-2", создавшие гигантские 100-метровые газовые пузыри на поверхности Балтийского моря, могут быть следствием диверсии, признает ряд европейских чиновников. В таком случае речь идет о нарушении статус-кво о неприкосновенности трансграничной энергетической инфраструктуры, к тому же еще и расположенной в самом центре Европы. Ответственность за атаку, для проведения которой потребовались бы технологически сложные подводные аппараты, по крайней мере пока никто не взял.



Датское энергетическое агентство днем 26 сентября сообщило о трех утечках газа в системе трубопроводов "Северного потока". Они были зафиксированы в датской экономической зоне к юго-западу от острова Борнхольм и в шведской экономической зоне к северо-востоку от него. Датские военные опубликовали видео, на котором видно, как газ вырывается на поверхность Балтийского моря, образуя возмущения диаметром около 1 км. Сейсмологи в Швеции и Дании зафиксировали взрывы в районах утечек газа на российских газопроводах. Полиция Швеции начала расследование по подозрению в саботаже.



Как российские, так и европейские официальные лица в своих заявлениях 27 сентября сходились в том, что наиболее логичное объяснение аварии - диверсия. Об этом, в частности, упомянули пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Последний добавил, что произошедшее "вероятно, означает очередную эскалацию ситуации, имеющую место на Украине", не уточнив, кто именно, по его мнению, атаковал газопровод.



"Первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или диверсии,- прокомментировал инцидент госсекретарь США Энтони Блинкен.- Если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам".



Строительство системы трубопроводов "Северный поток", рассчитанной на транспортировку из России в Европу до 110 млрд кубометров газа в год, обошлась "Газпрому" и европейским партнерам в целом примерно в €17 млрд.



"Северный поток" и "Северный поток-2" находились в эпицентре энергетической войны между Россией и Европой. В ответ на санкции ЕС, введенные за начало военных действий на Украине, и заморозку сертификации "Северного потока-2" Москва свела до исторического минимума поставки газа в Европу, прекратив их сначала по маршруту Ямал-Европа, а затем и по "Северному потоку".



Сейчас поставки в Европу идут только через Украину (около 42 млн кубометров в сутки), а также через "Турецкий поток". Представитель Еврокомиссии заявил 27 сентября, что аварии на "Северных потоках" "не несут последствий для газоснабжения в Европе". Косвенно это подтверждает динамика цен на газ: ноябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF очень умеренно рос в течение дня и резко взлетел только после заявления "Газпрома" о возможной остановке поставок через Украину (см. справку), поднявшись на 19,7%, до €207 за 1 МВт•ч.



"Газпром" может остановить поставки газа через Украину



Авария системы "Северный поток" полностью исключает возможность каких-либо дополнительных поставок в Европу по этим магистралям наступающей зимой. Выход газа может продолжаться примерно до конца недели, затем "Газпрому" нужно будет подобрать судно для обследования трубопроводов и получить разрешение на эти работы от властей Дании и Швеции. Только проведение обследования займет недели, а сам ремонт - месяцы. В "Газпроме" "Ъ" не уточнили, планирует ли компания приглашать к обследованию труб международных экспертов.



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Затраты на ликвидацию последствий аварий могут составить до €200–300 млн, однако многое будет зависеть от того, как скоро "Газпром" сможет приступить к этим работам и согласуют ли их Дания и Швеция, говорит Сергей Кондратьев из ИЭФ. Для заполнения каждой ветки газопровода нужно 177 млн кубометров технологического газа, его итоговые потери могут составить до 20–30% (газ будет выходить, пока давление не уравновесится давлением столба воды в месте прорыва).



Неактуальный вопрос

В Германии реакция на инциденты с трубопроводами оказалась достаточно сдержанной. О случившемся сообщали все ведущие СМИ, однако это явно не было главной темой дня. Немецкий политолог Ханна Нотте объяснила "Ъ": "Во-первых, природоохранные ведомства заявили, что причин для серьезного беспокойства в плане воздействия инцидентов на экологию нет. Во-вторых, по "Северному потоку-1" уже несколько недель не поступает газ, а "Северный поток-2" так и не заработал, и в Германии широко распространилось мнение, что эти трубопроводы уже как бы неактуальны. Ну и в-третьих, сейчас в СМИ основное внимание уделяют так называемым референдумам на Украине, объявленной в России мобилизации и предстоящему выступлению Владимира Путина". По словам эксперта, в конфликте вокруг Украины так много составляющих, что "история с "Потоками" стала лишь одной из них". "Если бы с ними что-то такое случилось до войны, реакция в Германии была бы совершенно другой",- полагает Ханна Нотте.



Официальные лица Германии утечки тоже комментировали сдержанно, при этом ряд СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что в правительстве уже точно установили, что речь идет о диверсии. В вопросе о том, кто за ней стоит, мнения разошлись. Издание RND, опросив экспертов, уточнило, что это не могли быть ныряльщики-любители или воинствующие защитники природы - слишком большая глубина, землетрясений в этот период (по данным Немецкого центра геологических исследований) не было, а значит, диверсию устроило государство.



"Теоретически в этом могла бы быть заинтересована Украина, однако у нее сейчас другие проблемы, кроме того, в целом считалось, что до конца войны по этим трубопроводам все равно не потечет газ,- говорится в публикации.- Под подозрением и Россия, хоть она бы себя таким образом лишила пространства для маневров, что было бы не очень логично".



Тем не менее, как следует из этой и других статей немецких СМИ, в Германии допускают, что диверсию все же устроила Россия: либо чтобы обвинить в ее организации Украину, либо чтобы еще больше дестабилизировать европейский энергетический рынок и повысить цены на газ.



Как эксперты оценивали влияние "Северного потока" на экономику ЕС

О том, что трубопроводы могла подорвать сама Россия, говорили и в Бундестаге. Глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (представляющая входящую в правящую коалицию Партию свободных демократов) допустила, что целью диверсий были именно европейские рынки, и призвала как можно скорее найти альтернативу поставкам углеводородов из России. Депутат от христианских демократов Родерих Кизеветтер также во вторник заявил, что атака на критическую инфраструктуру могла быть частью гибридной войны со стороны России.



Государственный секретарь по экономическим вопросам Патрик Грейхен сказал журналу Der Spiegel, что Россия в ходе конфликта вокруг Украины "уже использовала газ как инструмент ведения войны", и добавил, что "от режима Владимира Путина можно ожидать всего, что угодно". Что речь может идти о "российской провокации", заявил и заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач. О том, что за диверсией могла стоять Украина или одна из поддерживающих ее западных стран, европейские официальные лица вслух не говорили.



Татьяна Дятел, Елена Черненко

№179 от 28.09.2022, стр. 1