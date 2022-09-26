Результаты референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях стали триумфальными - 90% за Россию

07:49 28.09.2022

За присоединение к России высказываются более 90% граждан



В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по присоединению к России. Сейчас объявляются результаты подсчета голосов. Явка была беспрецедентно высокой - так, на участки только в ЛНР пришли более 92% избирателей.



За присоединение к России высказываются более 90% граждан

ФОТО: АГН "МОСКВА"

На момент этой публикации данные продолжают обрабатываться. Сейчас итоги выглядят так.



В ДНР за присоединение к России 94,75% граждан (обработано 56,84% протоколов). ОБНОВЛЕНИЕ: 99,23% (100% протоколов).



В ЛНР – 98, 53% (обработано 98,53% протоколов). ОБНОВЛЕНИЕ: 98,42% (100% протоколов).



В Запорожской области – 92,68% (обработано 94,92% протоколов). ОБНОВЛЕНИЕ: 93,11% (100% протоколов).



В Херсонской области – 86% (подсчитано 76%). ОБНОВЛЕНИЕ: 87,05% (100% протоколов).



Уже появились данные по итогам голосования на участках в РФ по вопросу о вхождении регионов в состав России (обработано 100% протоколов):



Также подведены итоги на участках, работавших в России.



ДНР: 98,69%.



ЛНР: 97,93%.



Запорожская область: 97,81%.



Херсонская область: 96,75%.



Желание людей проголосовать свидетельствует о том, что запугать тех, кто хочет стать частью России, оказалось невозможно. Донбасс ждал этого восемь лет. А жители Херсонщины и Запорожья за последние непростые полгода убедились: Россия их не бросит не предаст. Обстрелы, угрозы и шантаж Украины только укрепили их в желании участвовать в рефрендумах и решить судьбу своей земли.



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Многочисленные видеокадры, доказывающие легитимность референдумов, запечатлели слова жителей ЛДНР, Херсонщины и Запорожья о том, почему они хотят быть вместе с Россией. "Я только что проголосовал. Даже всплакнул. Мужчины не плачут, но столько лет мы ждали этого момента, этой минуты", - сказал журналистам один из проголосовавших жителей Мариуполя.



В Каховке Херсонской области 92-летний избиратель объяснил: "Я 1931 года рождения, мне уже 92 года. Я жил при СССР дольше, чем при "самостийной" Украине. И вижу, что "самостийную" Украину за 32 года разворовали всю. Промышленность уничтожили на корню. Всю жизнь жили вместе при СССР – было все нормально. Только с Россией навсегда!"



За рефрендумами на месте пристально следили международные наблюдатели из 45 стран мира, включая Францию, Латвию, США, Великобританию и Нидерланды. 123 наблюдателя работали не только в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, но и на участках, открытых на территории России. И не зафиксировали никаких нарушений, подтвердив демократичность процедуры. Конечно же, контроль осуществляли и наблюдатели из России - это были и представители ЦИК, и Общественной палаты, и Ассоциации Независимого общественного мониторинга.



Естественно, Украина и ее западные "партнеры" пытались помешать волеизъявлению людей всеми силами. С 23 по 27 сентября, когда шло голосование, было зафиксировано не менее миллиона фейков и вбросов в украинских СМИ и соцсетях. Людей пытались запугать - например тем, что у них прямо на участках отберут украинские паспорта или выпишут мобилизационные предписания. Для Запада же использовали другой вариант - о том, что граждан, якобы, сгоняли голосовать "под дулами автоматов".



Но на Западе явно не ожидали, что голосование пройдет так спокойно и с такими триумфальными результатами. Поэтому заявления по поводу неприятия референдумов сыпались, как из ведра, каждый день эта риторика все усиливалась. Особый акцент опять-таки делался на "нелегитимности" волеизъявления.



Но стоит вчитаться в международные нормы и правила, чтобы понять: народ Донбасса, жители Херсонщины и Запорожья имеют безоговорочное право определить свое будущее демократическим способом. Право на самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в качестве "принципа равноправия и самоопределения народов".



Кстати, когда речь идет об интересах Запада, то никаких возражений не возникает - можно вспомнить хотя бы решение о выходе Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства.



Что будет происходить в законодательном поле после подведения официальных итогов референдумов?



Власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обратятся к президенту России с просьбой принять их в состав РФ. Затем стороны подписывают федеративный договор, его должны ратифицировать обе палаты российского парламента. И, наконец, в Конституцию России будут внесены соответствующие поправки.



Роман Павлов