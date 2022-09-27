Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2 - Е.Косенко

08:22 28.09.2022 Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2

Будет, будет, будет, но потом…



В общем, получалось что зримой (то есть, выражаемой в каких-то конкретных показателях) выгоды от участия в ВТО на данном этапе Казахстан пока не получил. Торговля шла своим чередом, показатели менялись в пределах нормы (при этом, статистика была "кривоватой" ровно также, как и в предыдущие годы) и четко понять – насколько членство в ВТО способствовало тому или иному экспортно-импортному результату, судя по всему, возможным не представлялось.



Да и в следующем, 2020 году, когда пришло время справить пятилетний юбилей пребывания во Всемирной торговой организации (тем более, что закончились и все "переходные периоды") уполномоченные органы смогли ограничиться лишь общими фразами или в лучшем случае – процентным соотношением, без углубленной конкретики:



"Принципы ВТО претворяют в жизнь политику внешней открытости стран, которая основана на равноправии, взаимной выгоде, сотрудничестве и обоюдном выигрыше, оказывают движущее влияние на экономическое развитие мира и активно несут международную ответственность, прикладывая тем самым усилия для совместного развития стран. Несмотря на то, что Казахстан делает лишь первые шаги в качестве полноправного члена ВТО, я бы отметил три важных преимущества для экономики Казахстана от членства в данной организации.



Во-первых, наш бизнес работает в предсказуемых условиях экспорта. Члены ВТО не могут внезапно повысить пошлины выше связанных обязательствами в рамках ВТО, создавать какие-либо нетарифные барьеры, вводить необоснованные ограничения, которые могут привести к финансовым потерям наших экспортеров. Любые изменения, затрагивающие торговлю, должны вводиться при своевременном оповещении других стран. Предсказуемость внешнеторговой политики Казахстана также важна для улучшения инвестиционного климата нашей страны.



Во-вторых, правила организации основываются на принципе недискриминации. Наш бизнес на экспортных рынках получает такие же условия ведения торговли, как и бизнес других стран-членов ВТО, и даже условия, которые не хуже условий, предоставляемых местным предпринимателям.



Еще один плюс в том, что Казахстан может влиять на торговую политику других стран. Казахстан может комментировать законопроекты других членов ВТО, проводить консультации, тем самым заблаговременно устранять возможные негативные эффекты для казахстанских товаров, работ и услуг. Так, у нас есть полное право отслеживать протекционистские меры других стран-членов ВТО, и если они не соответствуют правилам ВТО, то мы можем такие меры выносить на площадку организации, в том числе через механизм разрешения споров (суд ВТО).



Такие благоприятные условия ведения торговли способствовали приросту нашего экспорта в 2019 году на 26% по сравнению с 2015 годом" – заявил в своем юбилейном докладе министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, добавив, что с момента вступления Казахстана в ВТО почти 50% всех иностранных инвестиций привлечены в несырьевые секторы, в частности, в сектор услуг (30%) и обрабатывающую промышленность (18%).



В январе 2021 года прозвучала и некоторая информация от постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжановой (с 2005 по 2016 годы трудившаяся на посту специального представителя РК на переговорах по вступлению во Всемирную торговую организацию):



"Правила ВТО обеспечивают новые возможности для расширения экономических прав и возможностей женщин в сфере услуг. В этой связи хочу сказать о реформах по укреплению социальной и экономической поддержки женщин, проводимых по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В рамках реализации данных реформ в соответствии с международными обязательствами Казахстана предусматривается отмена перечня запрещенных для женщин профессий. Следует отметить, что новые Правила ВТО соответствуют обязательствам Казахстана, принятым при вступлении в ВТО, и направлены на обеспечение транспарентности лицензирования, упрощение разрешительных процедур и требований в сфере услуг. С момента вступления РК в ВТО, 30% общего объема прямых иностранных инвестиции в экономику Казахстана направлены на развитие ключевых секторов услуг…"



Напомню, что как в юбилейный 2020 год, так и на следующий, Казахстан придерживал за собой право проведения 12-й министерской конференции ВТО, но впоследствии волевым решением самой штаб-квартиры ВТО таковая все-таки была проведена в Женеве хоть и под утешительным председательством Казахстана.



Как и следовало ожидать, большинство участников (не исключая и само руководство ВТО) достаточно много говорили о необходимости глобальных реформ внутри структуры, а по большему счету – о фактическом перезапуске ВТО с учетом современных реалий. Звучали и скептические голоса, напоминавшие, что и все предыдущие министерские встречи ВТО были так или иначе посвящены проблемам реформирования, но принесли лишь незначительные результаты или подверглись резкой критике.



Даже генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала проявила лишь "осторожный оптимизм" в своей итоговой статье, подчеркнув лишь возможные успехи в будущем и некоторую консолидированность членов ВТО сейчас:



"К консенсусу в Женеве присоединились все члены ВТО, включая Украину, Россию, США, Китай, Европейский союз и его государства-члены, а также Австралию, Бразилию, Индию, Пакистан, Южную Африку и островные государства Карибского и Тихоокеанского регионов. Это была многосторонность в своем лучшем проявлении. Государства-члены преодолели двустороннюю напряженность и решили инвестировать в многостороннюю торговую систему, которая на протяжении десятилетий служила основой для расширения мировой торговли и процветания. Эти соглашения вернули ВТО статус организации, ориентированной на достижение конкретных результатов. Они демонстрируют, что многосторонние переговоры -которые до недавнего времени все чаще описывались как умирающие – все еще могут принести результаты, при условии, что участники преодолеют десятилетия недоверия и будут работать сообща…"



Что же до предметных результатов рабочей повестки, то министры торговли 164 стран-членов ВТО приняли соглашение о запрете субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу.



"Данное соглашение направлено на ограничение чрезмерного вылова рыбы в целях сохранения средств к существованию для сообществ, которые зависят от рыболовства с точки зрения продовольственной безопасности и рабочих мест", – говорится в коммюнике.



Так же было принято решение о возможности ограничивать права интеллектуальной собственности для производства безопасных и эффективных вакцин и расширения поставок вакцин в развивающиеся и наименее развитые страны, что имеет значение для профилактики, лечения и сдерживания распространения пандемии COVID-19.



И наконец, для обеспечения продуктами питания населения бедных стран на фоне роста цен на продовольствие принято решение об изъятии из экспортных запретов или ограничений продовольственной помощи, оказываемой Всемирной продовольственной программой ООН.



Вполне понятно, что Казахстан на конференции проявлял достаточно большую активность как со стороны председателя (в роли такового выступил первый заместитель руководителя администрации президента РК Тимур Сулейменов), так и в ту пору еще заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Бахыта Султанова, что заслужило лестную оценку со стороны генерального директора Нгози Оконджо-Ивеалы которая "дала высокую оценку председательству Казахстана и выразила признательность руководству и правительству Казахстана за плодотворное сотрудничество в рамках подготовки к Конференции, а также за мастерство и гибкость в преодолении вызовов на пути к данному глобальному мероприятию, включая его перенос из Нур-Султана в Женеву в связи с пандемией коронавируса".



Как впоследствии докладывал Бахыт Султанов президенту Касым-Жомарту Токаеву, "процесс реформирования ВТО удалось запустить". Кроме того, Казахстан призывал страны, входящие во Всемирную торговую организацию (ВТО), принять меры для преодоления мирового продовольственного кризиса.



– Пандемия обострила все противоречия, которые существовали в международной торговле, основанные на правилах, а многие страны скатились к протекционизму своих национальных экономик и предприятий. Начали обрываться сложившиеся за десятки лет цепочки производств и поставок. Все это привело к мировой инфляции не только к продовольственной, но и к изменению логистических цен. Нынешняя геополитическая ситуация, конечно же, еще больше накладывает трудности на логистическую цепочку, плюс изменения климата…



В этой связи отмечаем важность принятия проекта министерской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспортных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.



Данное решение позволит осуществлять гуманитарные программы поставок продовольствия в регионы, испытывающие бедствия, даже в случае полного запрета на вывоз такой продукции за пределы отдельных стран.



Я призываю все страны ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис! – заявил Султанов в ходе своего выступления на конференции.



Собственно, эти итоги и были озвучены Бахытом Султановым президенту (наряду с отчетом о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров в самом Казахстане).



Судя по коммюнике Ак Орды, в свою очередь, "главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка".



Впрочем, этим вопросам пришлось заниматься уже новому вице-премьеру и министру торговли и интеграции Серику Жумангарину, так как в середине августа этого года Бахыт Султанов был освобожден от занимаемой должности. А кроме того создается постоянное представительство Казахстан ВТО, о котором говорилось в начале материала и которое, видимо, должно внести свой вклад в реформирование этой организации. Ведь в том, что таковая действительно нуждается в самых радикальных преобразованиях, сомнений нет ни у кого. Вопрос лишь в том, насколько подобные реформы вообще возможны в нынешних условиях и насколько эффективна может быть проведена трансформация этой, хоть и глобальной, но увы, в последнее десятилетие несколько неповоротливой и в чем- то даже декоративной организации. И самое главное – насколько эта трансформация будет совпадать с внутренней трансформацией экономики страны. С той переориентацией на экпортноориентированное производство, о котором говорят уже добрых четверть века.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Косенко Евгений Источник - turanpress.kz

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