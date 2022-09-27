Мир у порога драматических перемен. О бездействии и безволии руководства ООН, - А.Веселов

08:52 28.09.2022 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 27.09.2022



Статья первая



В 1990 году власти Гаити пригласили ООН наблюдать за выборами в стране. Победил на выборах Жан-Бертран Аристид, но уже в следующем году его сверг генерал Рауль Седра. Сторонников законного президента убивали сотнями, а сам Аристид бежал за границу. ООН потребовалось всего три года, чтобы СБ принял резолюцию №940 (июль 1994 года) с осуждением генерала Седры. Президент Аристид вернулся в страну вместе с миссией ООН UNMIH, которая должна была помочь ему стабилизировать ситуацию, модернизировать местную полицию и демобилизовать гаитянскую армию. Армию действительно распустили, после чего местные банды и частные армии противников президента пополнились тысячами бойцов. Миссия UNMIH, так и не выполнив свои цели, была формально прекращена в июне 1996 года, но фактически была продолжена под другим названием. За последующие четыре года смена вывески проводилась ежегодно: UNSMIH, UNTMIH, MIPONUH, MICAH. В 2001 году попытки миротворчества в Гаити под флагом ООН прекратились, но лишь на время.



29 февраля 2004 года Жан-Бертран Аристид под давлением оппозиции подписал акт о сложении полномочий и покинул Гаити. В тот же день Совбез ООН принял резолюцию №1529 о направлении международных миротворческих сил. 30 апреля была создана миссия MINUSTAH, с задачей "наведения порядка и стабилизации ситуации в стране, переподготовки полиции и модернизации политических институтов Гаити". Численность военного контингента миссии составила 6700 человек, которые не смогли остановить вооруженное насилие и погромы. Гаитяне относились к миротворцам как к оккупационной армии, которая покрывает не только преступления местных властей, но и свои собственные.



При этом соглашение между властями Гаити и ООН гарантировало миротворцам MINUSTAH юридический иммунитет, что привело к полной безнаказанности. В 2007–2008 годах домой досрочно отправились 114 военнослужащих шри-ланкийского батальона, которых обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних местных жителей. Многие факты всплыли лишь спустя время: в сентябре 2019 года в Канаде разразился скандал, связанный с обвинением шести полицейских в совершении сексуальных преступлений в Гаити во время службы в миссии MINUSTAH. Однако согласно канадскому законодательству, служащего полиции не могут судить в Канаде за преступления, совершенные за рубежом, и все шесть обвиняемых избежали уголовного преследования.



На долю жителей Гаити выпало немало бед. Землетрясение 12 сентября 2010 года повлекло гибель более 220 тысяч человек, 1,5 миллиона остались без крова, инфраструктура страны лежала в руинах, резко выросла преступность. Государство требовалось создавать с нуля, что и взялись делать ООН и международные спонсоры. Была быстро собрана огромная для страны сумма – 5,3 млрд долларов, эти средства распределялись ООН между сотнями НПО, которые устремились за наживой. Официально сотни НПО занимались возведением временных убежищ и школ, распределением продовольствия, медициной и т. д. О том, насколько эффективно был освоен гигантский бюджет, свидетельствуют факты.



В декабре 2016 года генсек ООН публично признал, что организация ответственна за эпидемию холеры в Гаити в 2010 году. Первые вспышки проявились 12 октября, через четыре дня после прибытия в Гаити непальского батальона миротворцев. Как выяснилось впоследствии, военные прибыли, когда в долине Катманду разразилась эпидемия холеры, при этом врачи миссии ООН не стали проверять прибывших – ведь на это необходимо было потратить две тысячи долларов. Панамериканская организация здравоохранения (PAHO), подразделение ВОЗ, рекомендовала "сдерживать эпидемию, не применяя противохолерные вакцины" из-за недостатка финансирования и сложностей с логистикой. Только в 2012 году первые партии противохолерных вакцин стали прибывать в Гаити.



Попытки ООН наладить помощь населению через иностранные НПО и гаитянское министерство здравоохранения и народонаселения потерпели крах. Только две организации оказались готовы к вспышке холеры: Минздрав Кубы (направил медицинские бригады численностью около 400 человек) и организация "Врачи без границ". Однако обе они не входили в пул организаций, которые ООН привлекла для сдерживания эпидемии. По официальным данным, в 2010–2019 годах холера унесла жизни 9789 человек, переболели 819 тысяч. Жертвам эпидемии ООН так и не выплатила никакой компенсации.



Несмываемым пятном позора на репутации ООН навсегда останутся действия этой организации в Руанде, а точнее преступное бездействие. С 6 апреля по 18 июля 1994 года в этой стране были зверски убиты более 800000 человек, то есть каждый день гибли 8000 представителей народности тутси: боевики другой народности – хуту – просто забивали их мотыгами. Или собирали в церкви или больницы, затем здания сжигали, подрывали или сносили бульдозерами, не жалея на стариков, ни женщин, ни детей. Для справки: все население Руанды составляло тогда менее 7,7 млн.



Поводом для начала массового истребления тутси стало убийство президента Руанды Жювеналя Хабиариманы: 6 апреля 1994 года его самолет был сбит ракетой на подлете к Кигали. Хуту обвинили в этом отряды тутси и отказались подчиняться приказам премьер-министра Агаты Увилингийиманы, которая по закону должна была стать и. о. президента. Они объяснили это тем, что сами наведут в стране порядок и начали с убийства премьера и ее мужа. К середине апреля 1994 года массовые этнические чистки охватили почти всю страну.



Все это происходило на глазах миротворцев ООН: еще в 1993 году в Руанде появилась миротворческая миссия UNAMIR, в которой насчитывалось около 3000 военнослужащих из Франции, Бельгии, Бангладеш и нескольких африканских стран. Командовавший миротворцами канадский генерал-майор Ромео Даллер в октябре 1993 года докладывал в ООН о планах экстремистов-хуту и накопленных ими тайниках с оружием. В Нью-Йорке все предложения генерала по предотвращению убийств отклоняли, направляя ему указания типа "содействовать правопорядку", "наблюдать за безопасностью" или "обеспечить примирение". Фактически ООН запретила миротворцам в Руанде применять силу даже ради предотвращения убийств гражданского населения. Запрет не сняли и после начала массовых зверств, и даже после убийства 10 бельгийских солдат, которых боевики хуту предварительно подвергли страшным пыткам и кастрировали.



Генерал-майор Ромео Даллер



В ответ на призывы командующего миротворческими силами срочно увеличить численность контингентов и дать им право на применение оружия в ООН приняли противоположное решение. К середине мая от UNAMIR осталось меньше 450 военных, во главе с Даллером они на свой страх и риск создали специальную зону безопасности для укрытия преследуемых жителей, благодаря чему некоторых удалось спасти. Только к концу мая ООН признала, что в Руанде "был совершен акт геноцида" и пообещала направить туда 5 500 военных и 50 бронетранспортеров. Однако усиление так и не прибыло в Руанду – в ООН не смогли договориться с Соединенными Штатами о стоимости БТР. До конца геноцида ООН так и не вмешалась в ситуацию.



Главной надеждой сотен тысяч тутси на спасение стала военная победа. В апреле 1994 года их отряды развернули наступление и 18 июля взяли оплот хуту город Гисеньи. После войны тутси из мести убили около 100000 человек, около 2 млн хуту бежали из страны. А миссия ООН получила новые указания: стабилизировать и контролировать ситуацию во всех районах Руанды для поощрения возвращения перемещенных лиц; обеспечивать безопасность и поддержку операций по оказанию гуманитарной помощи в Руанде и на основе посредничества и оказания добрых услуг содействовать национальному примирению в Руанде. Срок действия мандата миротворцев закончился 8 марта 1996 года. В 1999 году генсек ООН Кофи Аннан публично принес извинения за "прискорбное бездействие" и "политическое безволие" руководства организации.



Кофи Аннан



Кофи Аннан



В 1995-2015 годах в танзанийском городе Аруша работал Международный уголовный трибунал ООН по Руанде. Потребовалось всего 20 лет, чтобы рассмотреть дела 93 лиц, обвиняемых в организации геноцида. Попутно официальное расследование смерти президента Руанды установило, что его самолет был сбит радикалами-хуту, не желавшими заключения мира с тутси и искавшими повода для их истребления.



Бывший командующий военным компонентом UNAMIR генерал-майор Ромео Даллер написал книгу "Рукопожатие с дьяволом" (Shake Hands with the Devil), в которой указал на то, что причиной провала миссии было нежелание ООН уладить конфликт. В одном из публичных выступлений генерал прямо заявил: "Этот мир управляется убеждениями, которые позволят случиться еще не одному геноциду. Они были заинтересованы только Югославией. Тысячи и тысячи солдат были посланы туда. Здесь же я имел едва ли 450 человек. Основной принцип был таков: в Руанде просто трайбализм, племенные разборки. В Югославии, там совсем другое дело – это безопасность Европы. Руанда не имеет никакого стратегического значения. Все, что там есть, говорили мне, это люди и их все равно слишком много".



Генерал не случайно упомянул бывшую Югославию. Первая миротворческая миссия ООН была учреждена 21 февраля 1992 года резолюцией СБ № 743 и называлась UNPROFOR (United Nations Protection Force, то есть Силы Организации Объединенных Наций по защите). Первоначально развернутая в Хорватии, она быстро охватила также Боснию и Герцеговину, Македонию, а затем сербский край Косово путем того же трюка – реорганизация в три самостоятельные, но взаимосвязанные миротворческие миссии. По состоянию на март 1995 года общая численность UNPROFOR достигала 44 тыс. человек и у них не было недостатка в вооружении, включая бронетехнику и даже авиационную поддержку. При этом сербы были последними, кого эти силы защищали.



Ареной одного из самых длительных и кровопролитных конфликтов в Африке стала Ангола. Война за независимость сменилась гражданской за 30 лет были убиты более 600 тыс. человек, миллионы ранены, около трех миллионов лишились крова и стали беженцами в собственной стране. Количество установленных мин превысило численность населения!



20 декабря1988 года была создана миссия ООН (UNAVEM - United Nations Angola Verification Mission). Уже в мае 1991 года миссия была преобразована в UNAVEM-II, а в феврале 1995 года – в UNAVEM-III. К этому моменту было израсходовано более 370 млн. долларов, а численность военного компонента достигла 7 000 военнослужащих, в том числе 350 военных наблюдателей. 30 июня 1997 года СБ одобрил резолюцию №1118, где признал собственные действия успешными и санкционировал новое переименование – уже на следующий день миссия получила название MONUA (Missao de Observasao das Nacoes Unidas em Angola) с задачей "оказания помощи ангольским сторонам в упрочении мира и углублении процесса национального примирения". Оценка деятельности ООН разошлась с мнением принимающей стороны: руководство Анголы обвинило миссию ООН в пассивности и нежелании предпринять конкретные решительные меры для соблюдения достигнутых договоренностей, после чего потребовало ее вывода. В феврале 1999 года миссия была официально закрыта, но в марте в Луанду прибыл батальон Manchego из Боливии. Постпредству Анголы при ООН разъяснили, что решение отправить боливийских миротворцев было принято еще в прошлом году, механизм запущен и дешевле его выполнить, чем отменить!



Всего за 11 лет в операции ООН в Анголе приняли участие свыше 70 тыс. военнослужащих из почти 40 стран мира. Нет сомнений: если бы не решительные действия ангольского руководства, эта миротворческая миссия до сих пор продолжалась бы, сменяя названия и осваивая новые сотни миллионов долларов. Получилось иначе: осенью 1999 года ангольские правительственные войска развернули мощное наступление, итогом которого стал разгром вооруженных формирований УНИТА. Вскоре в стране наступил долгожданный мир.



С тех пор прошло более двух десятилетий, однако в системе миротворческих операций ООН практически ничего не изменилось, и недавние события в ДРК это подтверждают. Тема реформирования ООН уже давно обсуждается, в том числе в СБ и на Генассамблее, но США и их союзники абсолютно не заинтересованы в исполнении базовых положений Хартии ООН и ее Устава. Когда их в этом уличают фактами, следует ответ – это другое. Мир действительно стоит на пороге драматических перемен. Источник - фонд стратегической культуры

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