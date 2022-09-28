Джефф Колган: Энергетический кризис в Европе уничтожает многополярный мир

08:56 28.09.2022 Foreign Policy

США

28 сентября 2022

Энергетический кризис в Европе уничтожает многополярный мир

28.09.2022



Энергетический кризис может оказаться настолько разрушительным для экономик России и ЕС, что они со временем лишатся статуса великих держав, отмечает Foreign Policy. По мнению автора, следствием станет двухполярный мир, в котором будут господствовать Китай и США.



Джефф Колган



ЕС и Россия утрачивают свои конкурентные преимущества. Остаются США и Китай, которые будут выяснять отношения между собой

Вызванный украинским конфликтом энергетический кризис может оказаться настолько разрушительным для экономик России и Евросоюза, что они со временем лишатся статуса великих держав на мировой арене. Следствием таких перемен, которые мы пока слабо понимаем, станет быстрое смещение в сторону двухполярного мира, где будут господствовать две сверхдержавы: Китай и Соединенные Штаты.



Если считать, что момент однополярного господства США наступил после окончания холодной войны в 1991 году и продлился до финансового кризиса 2008 года, то время с 2008 года до февраля нынешнего, когда Россия начала спецоперацию на Украине, можно назвать периодом квазимногополярности. Китай быстро усиливался, но размеры экономики ЕС, а также ее развитие до 2008 года давали Евросоюзу законное право претендовать на звание одной из великих мировых держав. Экономическое восстановление России с 2003 года и усиление ее военной мощи также обозначили ее заметное место на карте. Руководители от Нью-Дели до Берлина и Москвы приветствовали многополярность, называя ее новой структурой в мировых делах.



Продолжающийся энергетический конфликт между Россией и Западом означает, что такой период многополярности подошел к концу. Российский арсенал ядерного оружия никуда не денется, но эта страна превратится в младшего партнера Китая и попадет в его сферу влияния. Между тем, довольно незначительные последствия энергетического кризиса для американской экономики станут для Вашингтона слабым утешением в геополитическом плане. Ослабление Европы в конечном итоге приведет к уменьшению власти и влияния США, которые издавна делают ставку на этот континент, считая его своим другом.



Дешевые энергоресурсы являются краеугольным камнем современной экономики. В большинстве передовых экономик в обычные времена на долю энергетического сектора приходится лишь малая часть ВВП. Но он оказывает огромное воздействие на инфляцию и на производственные затраты во всех отраслях, потому что энергоресурсы нужны каждому.



Европейские цены на электричество и газ в настоящее время почти в 10 раз выше среднестатистического показателя за десятилетие, предшествовавшее 2020 году. Их резкое повышение в текущем году почти в полной мере является следствием российской военной операции на Украине, хотя ситуацию усугубила случившаяся этим летом необычайная жара и засуха. До 2021 года Европа (включая Британию) на 40% обеспечивала свои потребности в природном газе за счет импорта из России, а также закупала у нее значительное количество нефти и угля. За несколько месяцев до начала боевых действий на Украине Россия начала манипуляции на энергетических рынках и взвинтила цены на газ, о чем сообщает Международное энергетическое агентство.



В обычное время затраты на энергетические ресурсы в Европе составляют приблизительно два процента ВВП. Однако из-за резкого повышения цен они существенно увеличились и достигли оценочно 12%. Из-за таких огромных затрат многие европейские предприятия сокращают производство или полностью закрываются. В особенности из-за роста цен на газ страдают производители алюминия, удобрений, стекла и предприятия металлургии. В предстоящие годы это может привести Европу к глубокой рецессии. Правда, оценки тяжести экономического спада существенно разнятся.

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Ясности ради надо четко сказать: Европа не обеднеет. И ее население этой зимой не замерзнет. Предварительные оценки указывают на то, что континент неплохо справляется с трудностями, сокращая потребление газа и заполняя на зиму газовые хранилища. Германия и Франция национализировали крупные предприятия и компании электроэнергетики и коммунальных услуг, потратив на это значительные средства. Сделали они это для того, чтобы свести к минимуму перебои со снабжением энергопотребителей.

На самом деле Европа может столкнуться с опасностью иного рода. Речь идет об утрате экономической конкурентоспособности вследствие медленного роста экономики. Дешевый газ она получала, ошибочно веря в надежность России. Но эта вера ушла навсегда. Промышленность постепенно приспособится, но переходный период займет определенное время и может привести к болезненным экономическим неурядицам.



Эти экономические беды никак не связаны с переходом к чистой энергетике и с безотлагательными мерами ЕС в ответ на перебои, вызванные конфликтом на Украине. Первопричины можно увидеть в прошлых решениях Европы, когда у нее возникла пагубная зависимость от российского ископаемого топлива, особенно от газа. Возобновляемые источники типа солнечной и ветровой энергии могут со временем заменить ископаемое топливо и обеспечить Европу дешевым электричеством. Но ими будет очень непросто заменить газ, идущий на промышленные нужды, особенно в связи с тем, что импортный СПГ, который часто расхваливают, называя достойной альтернативой газу трубопроводному, значительно дороже. Следовательно, ошибочными являются попытки некоторых политиков возложить вину за начавшуюся экономическую бурю на переход к чистой энергетике.



Существуют и довольно давние тенденции, которые усугубляют плохие новости для Европы. С 2008 года доля Евросоюза в мировой экономике неуклонно снижается. Если Соединенные Штаты довольно быстро вышли из Великой рецессии, то европейским экономикам пришлось несладко. Некоторым понадобились годы, чтобы восстановиться до предкризисного уровня. Между тем азиатские экономики продолжают развиваться умопомрачительными темпами, и во главе этого процесса идет мощная экономика Китая.



В период с 2009 по 2020 год ежегодные темпы роста ВВП в Евросоюзе составляли в среднем всего 0,48%. Такие цифры приводит Всемирный банк. Темпы роста в США в тот же период были почти в три раза выше, составляя в среднем 1,38% в год. А китайская экономика в это же время развивалась стремительными темпами – 7,36 % ежегодно. Итоговый результат таков. Если доля ЕС в общемировом ВВП в 2009 году была больше, чем у США и Китая, то сейчас она оказалась на третьем месте, отстав от обеих стран.

Еще совсем недавно, в 2005 году, на долю ЕС приходилось 20% мирового ВВП. В начале 2030-х годов она будет составлять вдвое меньше, если экономика Евросоюза в 2023 и 2024 году сократится на 3%, а затем возобновит слабый допандемийный рост темпами 0,5% в год, а остальной мир будет развивать свою экономику темпами в 3% ежегодно (это среднемировой показатель до пандемии). Если зима в 2023 году выдастся холодной, а предстоящий экономический спад будет суровым, доля Европы в общемировом ВВП будет снижаться даже быстрее.



Еще хуже то, что Европа отстает от других стран по показателям военной мощи. Европейские страны на протяжении десятилетий экономили на военных расходах, и теперь им будет очень непросто восполнить этот недостаток капиталовложений. Если Европа будет наверстывать упущенное, то увеличение расходов на оборону пойдет в ущерб другим отраслям экономики. Это еще больше затормозит рост и вынудит ее принимать болезненные решения о сокращении затрат на социальные нужды.



Ситуация в России, наверное, даже серьезнее, чем в ЕС. Да, эта страна по-прежнему получает огромные доходы от экспорта нефти и газа, которые в настоящее время идут в основном в Азию. Но в перспективе в нефте- и газодобывающей отрасли наверняка начнется спад – даже если вооруженный конфликт на Украине будет завершен. Остальным отраслям российской экономики очень непросто, а западные санкции лишат энергетический сектор технических знаний и инвестиционных финансов, в которых он отчаянно нуждается.

Теперь, когда Европа утратила веру в Россию как в поставщика энергоресурсов, единственной приемлемой стратегией для нее становится поставка топлива азиатским потребителям. К радости для Москвы, в Азии много быстрорастущих экономик. К несчастью для нее, почти вся трубопроводная сеть и энергетическая инфраструктура создана для экспорта в Европу, и развернуть ее на восток будет очень непросто. Понадобятся годы и миллиарды долларов, чтобы Москва могла перенаправить экспорт энергоресурсов. И может оказаться так, что перенаправить его Кремлю удастся только на финансовых условиях Пекина. Зависимость энергетического сектора от Китая перейдет и в сферу геополитики. Это будет такое партнерство, в котором Россия окажется в роли подчиненного. 15 сентября российский президент Владимир Путин признал, что у его китайского коллеги Си Цзиньпина есть "вопросы и озабоченности" по поводу конфликта на Украине, а это указывает на неравноправие позиций, возникшее в отношениях Москвы и Пекина.



Европейский энергетический кризис вряд ли ограничится пределами Европы. Спрос на ископаемое топливо уже взвинчивает цены по всему миру, особенно в Азии, поскольку европейцы предлагают за топливо из нероссийских источников более высокую цену. Последствия будут особенно тяжелыми для небогатых импортеров энергоресурсов из Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Дефицит продовольствия и высокие цены на то, что имеется, могут создать в этих регионах даже более серьезные проблемы, чем нехватка энергоресурсов. Вооруженный конфликт на Украине помешал собрать урожай и осуществить перевозки огромного количества пшеницы и других зерновых культур. У крупных импортеров продовольствия, таких как Египет, есть все основания для беспокойства по поводу политических волнений, которые часто сопутствуют росту цен на продукты питания.



Итоговый вывод для мировой политики состоит в следующем. Мы продвигаемся к миру, в котором Китай и США будут главными и первостепенными мировыми державами. Отдаление Европы от мировых дел пойдет в ущерб интересам США. Европа в большинстве своем является демократической и капиталистической, она привержена соблюдению прав человека и основанному на правилах международному порядку. ЕС также ведет за собой весь мир в таких вопросах как правила и нормы безопасности, конфиденциальность данных и охрана окружающей среды. Он заставляет многонациональные корпорации улучшать свое поведение во всем мире и соответствовать европейским стандартам. Отдаление России от мировых дел как будто больше соответствует интересам США. Но здесь присутствует риск того, что Путин (или его преемник) самым деструктивным, а может, и катастрофическим образом отреагирует на утрату Россией авторитета, положения и престижа.



Поскольку Европе не удается стабилизировать свою экономику, США должны ее поддерживать, когда это возможно, в том числе посредством экспорта части своих энергоресурсов, таких как СПГ. Но легче сказать, чем сделать. Американцы пока еще не в полной мере осознали, насколько выросли расходы на энергию в их собственной стране. Цены на газ в США в этом году увеличились в три раза, и они могут еще больше вырасти, поскольку американские компании пытаются получить доступ к очень прибыльным экспортным рынкам СПГ в Европе и Азии. Если цены на энергоресурсы еще больше поднимутся, американским политикам придется задуматься об ограничении экспорта ради сохранения доступных цен на энергоресурсы в Северной Америке.



В условиях, когда Европа ослабевает, американским политикам надо расширять круг экономических союзников из числа единомышленников в международных организациях, таких как ООН, ВТО и МВФ. Это означает, что Штатам придется активнее искать расположения средних держав, таких как Индия, Бразилия и Индонезия. Но заменить Европу будет непросто. США на протяжении десятилетий получали выгоду от общих экономических интересов и взаимопонимания с континентом. А поскольку экономический вес и влияние Европы снижается, Штаты столкнутся с более упорным противодействием своему видению международного порядка, отдающего предпочтение демократии. Источник - inosmi.ru

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