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Тед Снайдер: Способна ли Америка кого-либо изолировать?
09:03 28.09.2022

The American Conservative
США
28 сентября 2022

Попытки Америки изолировать противников привели к тому, что они начали сотрудничать друг с другом, пишет ТАС. Так Вашингтон сам поспособствовал формированию многополярного мира, возникновение которого он обещал предотвратить.
Тед Снайдер
Соединенные Штаты надеялись, что у них достаточно силы и влияния для того, чтобы заставить мир изолировать Россию. Однако реализовать эту идею за пределами Европы оказалось непросто: Вашингтону не удалось убедить присоединиться к усилиям по изоляции Кремля даже своих союзников по Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD), в первую очередь Индию, и таких членов НАТО, как Турция. Точно так же Вашингтон не смог ничего добиться и от Китая.

Надежды Соединенных Штатов на то, что им удастся изолировать Россию, оказались труднодостижимыми даже в Европе. Хотя Евросоюз, казалось бы, поддержал режим санкций, к апрелю объем российского импорта почти вернулся к показателям, которые фиксировались до начала украинского вооруженного конфликта. Такое положение вещей во многом связано с экспортом из стран, в том числе европейских, которых вынудили ввести санкции.

К настоящему моменту Россия уже обогнала Саудовскую Аравию, став вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, которая теперь импортирует 819 тысяч баррелей российского топлива в день. Москва также обогнала саудовцев, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай, – на сегодняшний день она отправляет в КНР 1,98 миллиона баррелей в день.

Импорт в Китай в мае увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом - Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим китайским поставщиком сырой нефти

Однако не только острая потребность в российской нефти мешает Вашингтону достичь поставленных целей. Хотя Китай высказал "вопросы и опасения" в рамках своего "сбалансированного" подхода к специальной военной операции на территории Украины, а Индия заявила, что "сейчас не время для вооруженных конфликтов", сделав акцент на ценности "дипломатии и диалога", обе страны по-прежнему подчеркивают важность своих дипломатических связей с Россией.

По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что "отношения между Россией и Индией значительно улучшились". По словам Моди, народы этих двух стран являются "друзьями и на протяжении десятилетий всегда стояли плечом к плечу. Всему миру известно о характере российско-индийских отношений. Весь мир знает о дружбе, в частности о личных дружеских связях, которые нас объединяют". Эти отношения, добавил Моди, "в дальнейшем будут только улучшаться и крепнуть".

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Китая, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "с начала этого года Китай и Россия поддерживают эффективные стратегические контакты". Си подчеркнул, что Пекин и Москва "сохраняют тесную координацию на международной арене с целью поддержания основных норм международных отношений". Си пообещал, что Китай "будет работать с Россией, чтобы выполнять обязательства в качестве крупных стран и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в меняющемся и нестабильном мире". Важно отметить, что, как подчеркнул Си, Китай "будет работать с Россией, чтобы оказывать мощную взаимную поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов друг друга, и углублять практическое сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, связи и других сферах". По словам Си, когда речь заходит о многополярных международных организациях, таких как ШОС и БРИКС, "двум сторонам необходимо укреплять координацию и сотрудничество".
Изоляция России оказалась сложной задачей не только в экономическом и дипломатическом, но и в военном смысле. К примеру, 29 августа Россия объявила, что в сентябрьских военных учениях "Восток-2022" примут участие войска из России, Китая и Индии.

Обещания изоляции, звучавшие со стороны Соединенных Штатов, не сработали не только в случае с Россией. Иран тоже наглядно продемонстрировал несоответствие между обещаниями США и их возможностями. 15 сентября ШОС подписала с Тегераном Меморандум об обязательствах, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43% населения мира. Вопреки стремлениям Соединенных Штатов изолировать Иран, членство в ШОС обеспечит Исламскую республику контактами на высшем уровне и возможностью укрепить экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией. На недавнем саммите к Ирану присоединилась и Турция, которая теперь имеет статус "партнера по диалогу". В сентябре 2021 года Саудовская Аравия, Египет и Катар тоже были приняты в ШОС в качестве партнеров по диалогу и присоединились к Бахрейну и Мальдивским островам.

Иран постепенно начинает освобождаться от региональной изоляции. В августе Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт объявили, что они готовы вернуть в Тегеран своих послов. Хотя Саудовская Аравия пока не последовала их примеру, ее представители несколько раз встречались с иранскими коллегами, а 25 апреля, как сообщает агентство Reuters, в Багдаде состоялся "пятый раунд „позитивных" переговоров по вопросу о нормализации двусторонних отношений". 22 августа Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что "переговоры с Саудовской Аравией о возобновлении отношений тоже идут в позитивном направлении".

В апреле 2021 года Иран подписал с Китаем соглашение о стратегическом и экономическом сотрудничестве сроком на 25 лет и на общую сумму в 400 миллиардов долларов. А в июне текущего года Иран и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет, которое охватывает множество сфер, включая нефть, нефтехимию, оборону, сельское хозяйство, туризм, прямые рейсы и культуру.

Венесуэла – еще одна страна, которую Соединенные Штаты пытались изолировать, – тоже демонстрирует признаки провала усилий Вашингтона. 29 августа Колумбия вернула своего посла в Венесуэлу – недавно избранный президент Густаво Петро выполнил свое предвыборное обещание полностью восстановить дипломатические отношения с Каракасом.

Налаживание отношений между Колумбией и Венесуэлой – это серьезный провал для американской политики по изоляции Каракаса. Колумбия долгое время служила Соединенным Штатам опорой для проецирования влияния в Латинской Америке и базой для проведения операций против Венесуэлы. Как написал в своей статье президент Байден, он "много раз говорил, что Колумбия является краеугольным камнем политики Соединенных Штатов в Латинской Америке и Карибском бассейне". Он также назвал отношения между этими двумя странами "важнейшим партнерством, которое нам необходимо в этом полушарии", а Колумбию – "стержнем всего полушария".

Помимо возобновления работы посольства Петро и президент Венесуэлы Николас Мадуро планируют полностью открыть границу между странами и восстановить отношения в военной области.
Восстановлению отношений между Венесуэлой и Колумбией предшествовало апрельское заявление Аргентины о том, что она тоже планирует наладить связи с Каракасом. Общение с Венесуэлой возобновили и ряд других латиноамериканских стран, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили. Эквадор тоже рассматривает возможность восстановления дипломатических контактов с Венесуэлой, а президент Аргентины Альберто Фернандес призвал все страны Латинской Америки пересмотреть отношения с Каракасом.
Эти возможности для Венесуэлы открылись после того, как президент Кубы Мигель Диас-Канель и Николас Мадуро были приглашены на последнюю встречу Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Этому также предшествовали бойкоты и демонстрация поддержки в адрес Венесуэлы и Кубы после того, как Байден не пригласил их на саммит двух Америк в этом году. В тот момент решительный протест против таких действий Вашингтона выразили сразу несколько стран, в том числе Аргентина, Чили и Белиз. А Мексика, Боливия, Гондурас и некоторые другие государства попросту бойкотировали саммит.

Примеры этих трех стран – России, Ирана и Венесуэлы – демонстрируют очевидный разрыв между заявленной и фактической способностью Соединенных Штатов изолировать своих оппонентов.
Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что государства, против которых были направлены эти усилия, развернулись лицом друг к другу и создали сообщество изолированных наций. То есть попытки Соединенных Штатов изолировать своих противников способствовали формированию того самого многополярного мира, возникновение которого Вашингтон обещал предотвратить.

Источник - inosmi.ru
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