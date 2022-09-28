ЕС ждет раскол. Виновата Италия, - Недждет Бурак Озйюрт

09:12 28.09.2022

Yeni Safak

Турция

28 сентября 2022

Мелони расколет Европу: в стране - основательнице ЕС ультраправые впервые у власти



Далеко не вся Европа рада победе правой коалиции на парламентских выборах в Италии, пишет Yeni Şafak. Джорджа Мелони во многом не согласна с Евросоюзом: она обвиняла Брюссель в "ожесточенном нападении на правительства суверенных государств". Кажется, она станет причиной новой трещины в ЕС, отмечает автор статьи.

На выборах в Италии победили "Братья Италии" во главе с Джорджой Мелони. Она, восхищавшаяся в юности Муссолини, станет первой женщиной - премьер-министром Италии, и страной будет управлять самое правое правительство со времен Второй мировой войны. Утверждается, что Мелони, выступающая против многих политических решений ЕС, может стать причиной новой трещины в союзе.



На парламентских выборах в Италии ультраправые "Братья Италии" во главе с Джорджой Мелони (Giorgia Meloni) сумели получить наибольшее количество голосов, набрав 26,2%. Второй стала Демократическая партия Энрико Летта (Enrico Letta), объединяющая левоцентристов, получившая 19,2% голосов. Движение пяти звезд, возглавляемое бывшим премьер-министром Джузеппе Конте (Giuseppe Conte), заняло третье место и набрало 15,3%. В то время как партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини (Matteo Salvini), входящая в правую коалицию с партией Мелони, расположилась на четвертом месте с 8,9% голосов. Партия "Вперед, Италия" во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), которая также является участницей правой коалиции, заняла пятое место с 8%. При этом количество голосов, набранных правой коалицией в целом, в составе таких политических сил, как "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия", и некоторых более мелких партий, составило 44,2%. Тем временем левоцентристская коалиция, в которой ведущей силой является Демократическая партия, сильно отстала от правых, завоевав лишь 26% голосов. Предполагается, что правая коалиция получит от 114 до 126 мест в 200-местном сенате и от 232 до 252 мест в 400-местной палате депутатов.



Первая женщина - премьер-министр



Ожидается, что после официального объявления результатов выборов Мелони станет первой женщиной - премьер-министром Италии и, получив от президента Серджо Маттареллы мандат на формирование правительства, будет первым избранным главой правительства с 2008 года. Предполагается, что позиции "Братьев Италии" во главе с Мелони в правой коалиции усилятся, поскольку эта сила набрала больше голосов, чем другие правые партии "Лига" и "Вперед, Италия" вместе взятые. Эта ситуация будет предполагать важный плюс для будущего премьер-министра в том числе в отношениях с Евросоюзом.



Мы не предадим



В своей первой оценке результатов выборов Мелони заявила: "Итальянцы дали мощный сигнал о том, что страной должно управлять правое правительство". Отметив, что пришло время взять на себя ответственность, политик продолжила: "Если вы хотите стать частью истории, вы должны понимать, какую ответственность несете перед десятками миллионов людей. Италия выбрала нас, и мы ее никогда не предадим". Джорджа Мелони также подчеркнула, что результаты выборов - это не конечная цель и в дальнейшем необходимо достойно показать себя.



Жесткая реакция в адрес Брюсселя



Известно, что Мелони, которая в своих публичных выступлениях критикует многие политические решения ЕС, расходится с Брюсселем по многим вопросам. Так, ранее политик резко осуждала Евросоюз за урезание финансирования Варшаве и Будапешту с целью наказания правительств Польши и Венгрии. "Мы имеем дело с сильным и ожесточенным нападением на правительства суверенных государств", - говорила Мелони, обвиняя Брюссель. Кроме того, итальянский политик также заявляла, что уважает позицию Великобритании, осуществившей Брексит. При этом ЕС, по словам Мелони, пытается унизить британский народ из-за его свободного волеизъявления.



Обвиняла Макрона



После победы Мелони на недавних выборах на повестке дня вновь возникла ее речь 2018 года, в которой итальянский политик обвинила президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) в колониализме. В этом выступлении она предъявила французскому лидеру следующие обвинения: "Франция получает 30% урана, используемого для ядерных реакторов страны, из Нигера, тогда как 90% населения Нигера живет без электричества. Не пытайся учить нас, Макрон". Политик пояснила, что решением миграционной проблемы будет не перемещение африканцев в Европу, а освобождение Африки от европейцев.



Второе потрясение для ЕС



В период, когда все с нетерпением ждут, как правительство Мелони будет выстраивать отношения с Брюсселем, предполагается, что в силу экономического веса Италии и того факта, что это одна из шести стран - основателей ЕС, объединение не может занимать по отношению к Риму такую же позицию, как в отношении Будапешта и Варшавы. Результаты парламентских выборов в Италии расцениваются как второй удар для Брюсселя после выборов в Швеции, состоявшихся на прошлой неделе и завершившихся победой ультраправых.



Противница ЛГБТ



Джорджа Мелони, имеющая дочь, отстаивает консервативные взгляды на такие вопросы, как миграция, право на аборт, ЛГБТ. Если Мелони станет премьер-министром, в стране впервые после фашистского лидера Бенито Муссолини премьерский пост займет крайне правый политик. В одном из заявлений, сделанном в молодые годы, Мелони восхваляла Муссолини, говоря: "Что бы он ни делал, он делал это ради Италии".



Поздравления от правых лидеров



После того как Джорджа Мелони пришла к финишу первой, лидеры ЕС не сделали заявлений по поводу выборов, тогда как другие правые партии на континенте поздравили ее. В частности, поздравления выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki) на фоне разногласий Варшавы с Брюсселем. Помощник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан (Balazs Orban) также поздравил Мелони и написал в социальных сетях: "В эти трудные времена нам как никогда нужны друзья, разделяющие общее видение и подход к проблемам Европы". Эти комментарии прозвучали после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе предостерегла Италию от возможного поворота направо и намекнула на то, что ЕС урежет финансирование Италии.



Новая хозяйка Италии



Парламентские выборы в Италии, а также победа "Братьев Италии" во главе с Джорджой Мелони и правой коалиции, частью которой они являются, вызвали большой резонанс во всем мире. В то время как итальянская газета "Коррьере делла сера" (Corriere Delle Sera) на своей первой полосе сообщила: "Джорджа Мелони победила", - одна из авторитетнейших газет страны "Република" (La Repubblica) использовала выражение: "Мелони завоевала Италию". А "Стампа" (La Stampa) на своей первой странице дала такую оценку: "Италия пошла направо". Подчеркивая, что Мелони одержала большую победу, итальянские средства массовой информации отмечали, что политик не только обошла левую коалицию, но и получила явное преимущество в правом блоке, набрав больше голосов, чем входящие в ту же коалицию "Вперед, Италия" бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини вместе взятые.



Ключ к успеху - последовательность



Журналист "Коррьере делла сера" Антонио Полито (Antonio Polito), отметив, что за пять лет количество голосов в пользу Мелони увеличилось с 4 до 26%, подчеркнул, что политик проделала долгий путь для того, чтобы достичь этого успеха. По словам журналиста, итальянский народ проголосовал не столько за идеологию, которую отстаивает Мелони, сколько за последовательную политику, которую она проводила на протяжении многих лет. При этом Мелони предстает в глазах итальянского общества в образе надежного политика. Журналист добавил, что будущий премьер-министр - это человек, который делает то, что говорит, и говорит о том, что делает. Вместе с тем Мелони в одном из интервью перед выборами на вопрос "готовы ли вы к премьерству" ответила: "Я не была готова и к материнству, постепенно научилась".



Автор: Недждет Бурак Озйюрт (Necdet Burak Özyurt)