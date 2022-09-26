 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.09.2022
11:16  Сменен шеф узбекского "комсомола" и другие назначения в РУ
11:09  ВВС Ирана представили новый дрон-разведчик - Shahab
11:04  Агония мира между последним концом и новым началом, - Юрий Рошка
11:00  Все банки Турции отказались от российских карточек "Мир"
10:51  Нужно ли опасаться смены элит в Европе, - Тимофей Бордачев
09:57  За байство, хамство и провалы в работе в Узбекистане разом уволены 5 районных хокимов, а глава Сурхандарьи матершинник Боболов - оштрафован
09:48  Уличные беспорядке в Иране – месть США за поставку России ударных беспилотников

09:12  ЕС ждет раскол. Виновата Италия, - Недждет Бурак Озйюрт
09:03  Тед Снайдер: Способна ли Америка кого-либо изолировать?
08:56  Джефф Колган: Энергетический кризис в Европе уничтожает многополярный мир
08:52  Мир у порога драматических перемен. О бездействии и безволии руководства ООН, - А.Веселов
08:22  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2 - Е.Косенко
07:49  Результаты референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях стали триумфальными - 90% за Россию
07:40  "Северный поток" утонул тихо. Беспрецедентная атака на газопроводы не обеспокоила Европу, - Къ
00:51  Соседи обгонят Китай. Всемирный банк снизил прогноз экономики КНР, - Владимир Скосырев
00:49  ОДКБ не поможет России в спецоперации, - В.Мухин
00:46  Перевыборы Токаева и "вредоносность" правительства, - Петр Своик
00:45  Ковиду не дадут сорвать перевыборы товарища Си на третий срок
00:03  Нурбековы детки. Казминобраз открыто глумится над... КазОбразованием
Вторник, 27.09.2022
22:33  Исторические референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены
21:24  Путин наградил рос-орденом матерого казахского трайбалиста Турисбекова. За незнамо что...
21:15  Зимовать без рос-газа. Европа судорожно скупает СПГ, - Bloomberg
21:02  Хотят захватить наши земли. КырНардеп Айжигитов и баткенцы против подписанных с Таджикистаном протоколов
20:12  Теракт на "Северном потоке": первое прямое применение ВС США и Британии в конфликте?
19:34  Бездельника и прожектера Акана Сатаева согнали с кресла главы АО "Казахфильм"
19:18  Актилек Мусаева - новый посол Кыргызстана в Китае
19:14  К вопросу геополитического прогнозирования, - Л.Савин
19:05  Война без границ, - Сергей Атаманов
18:54  Аблязовщина. Другая эпоха, амбиции те же, - О.Ким
17:03  Разделяй и властвуй. Очерк об интеграции и ассимиляции этнических систем, - Андрей Школьников
16:10  В Турции взрывной рост числа создаваемых компаний с российским капиталом
14:12  Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 1, - В.Потапов
13:27  Если друг оказался вдруг... "Тяни-токайство" Казахстана, - А.Уваров
13:23  Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса
11:32  Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
11:27  "Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева
11:00  В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
10:53  Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ
10:14  До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остается один шаг
10:02  Идеология конкуренции как экономическая версия социал-дарвинизма, - В.Катасонов
09:20  Путь комик-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации, - В.Скачко
09:15  Поможет ли России тайное "оружие" Китая? - Дмитрий Травин
09:11  Минфин Казахстана одобрил увеличенную сумму (20,5 млрд тенге), запрошенную на президентские выборы
08:21  Турция намерена облегчить финансовое бремя Сирии, - Игорь Субботин
08:18  Газовые картели экспортеров и импортеров: баланс или конфликт интересов, - С.Жизнин и др.
08:03  Почему сняли погранзаставы на кыргызско-таджикской границе. Пояснение ГКНБ КР
07:56  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? - Евг.Косенко
07:42  Территории быв. Украины войдут в новый Крымский федеральный округ. Полпредом президента в нем станет Дмитрий Рогозин
00:08  Поделились "по-братски": Италия впервые выбрала в премьеры женщину
00:05  Чешская промышленность пошла ко дну, - Мартина Коцианова
00:03  Newsweek: Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Уличные беспорядке в Иране – месть США за поставку России ударных беспилотников
09:48 28.09.2022

Размер шрифта:ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.09.2022
Уличные беспорядки в Иране – месть США за поставку России ударных беспилотников
К формированию российско-иранского альянса

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил CNN, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран "готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, в том числе БПЛА, способных нести оружие" для использования на поле боя на Украине.

24 августа колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус приударил в набат, предупредив, что российско-иранский альянс опасен для Запада, так как "Россия уже начала применять беспилотники иранского производства в военной операции на Украине, а Тегеран предложил совместно пользоваться своими финансовыми сетями, чтобы помочь Москве обойти санкции".

30 августа пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил заявил, что Россия приобрела ударные беспилотники иранского производства Mohajer-6 и серии Shahed (Shahed-129 и Shahed-191). Оба типа дронов способны нести высокоточные боеприпасы и использоваться для разведки. Бриссил сообщил также, что Россия запустила в космос иранский спутник со "значительными шпионскими возможностями".

8 сентября США ввели предельно жесткие блокирующие санкции против четырех иранских компаний "за причастность к отправке иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию". Первой в санкционном списке значится иранская компания Safiran Airport Services, которая координировала полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, обслуживающего персонала и соответствующего оборудования из Ирана в Россию.

Что касается компаний иранского ВПК, наиболее известной в этом санкционном списке является Design and Manufacturing of Aircraft Engines. Это главный иранский производитель реактивных двигателей линейки Tolou для авиации, БПЛА и крылатых ракет.

Про другую компанию в новом санкционном списке – Paravar Pars Company, говорится, что она связана с Университетом КСИР имени имама Хусейна и участвовала в испытаниях БПЛА для ВМС КСИР и разработке БПЛА для Аэрокосмических силы КСИР и БПЛА Shahed-171.

Четвертая иранская компания в санкционном списке – Baharestan Kish Company курировала проекты, связанные с производством БПЛА. В пресс-релизе Минфина США отмечается, что в 2021 году эта компания работала над компонентами для БПЛА линейки Shahed. В санкционный список внесен также управляющий директор компании Рехматолла Хейдари.

В результате обратного инжиниринга полученных через параллельный импорт западных технологий в Иране было организовано производство целого ряда двигателей, используемых при производстве крылатых ракет и беспилотников. Иранские инженеры не останавливаются на копировании, они развивают и модернизируют эти изделия.

Американские санкции, однако, не могут повлиять ни на производство БПЛА в Иране, ни на военно-техническое сотрудничество Исламской Республики с Россией. Поэтому пущено в ход супероружие "мягкой силы": организованы массовые беспорядки в иранских городах с целью либо свергнуть правящий режим, либо заставить Иран прекратить поставки России беспилотников.

Протест – явление для Ирана не новое, но на этот раз уличные волнения спровоцировала новость о гибели 22-летней девушки Махсы Амини.

Ряд СМИ, не разобравшись, сразу сообщили, что тегеранская полиция задержала ее за "неправильное ношение хиджаба" и избила до смерти. Эту версию подхватили в соцсетях, хотя никакой достоверной информации об инциденте не было.

15 сентября пресс-центр полиции Тегерана сообщил, что Махса Амини "почувствовала себя плохо после того, как ее доставили в полицейский участок для дачи объяснений и обучения нормам морали в числе других девушек, она была немедленно переведена в больницу при сотрудничестве полиции, в отделение неотложной помощи из-за проблемы с сердцем". По данным Pars News, Амини скончалась в больнице из-за остановки сердца после госпитализации.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, присутствовавший на саммите ШОС, приказал министру внутренних дел немедленно расследовать все обстоятельства инцидента.

Вечером 23 сентября министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что Амини не били. "Были получены отчеты надзорных органов, опрошены свидетели, просмотрены видеоматериалы, получены заключения судебно-медицинской экспертизы и установлено, что избиения не было", – цитирует Вахиди иранское агентство ISNA. "Хиджаб стал лишь предлогом для организации беспорядков в городах страны", – рассказал в интервью РИА ФАН иранский политический аналитик Эрфан Ладжеварди.

После того как 16 сентября СМИ сообщили о смерти Амини, выступления протеста охватили большинство провинций Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед и провинции иранского Азербайджана.

Во главе колонн протестующих зачастую идут женщины, отмечает Time. Активистки, выйдя на улицы с фотографиями Амини в руках, срывали с себя и сжигали хиджабы. В социальных сетях имя погибшей девушки "стало иранской версией #MeToo" под хештегом #MahsaAmini.

"Единственная возможная опасность на этом направлении – синхронизация жесткого протеста с активностью иностранных спецслужб", – отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). Именно такая "синхронизация" сейчас и наблюдается. Протесты направляет из-за океана проживающая в Нью-Йорке бывшая иранская диссидентка Масих Алинеджад.

"Масих Алинеджад, иранская журналистка, которая тринадцать лет назад была изгнана из страны, воодушевила иранских женщин, собрав около десяти миллионов подписчиков на своих сайтах в социальных сетях, побудив их разгромить самый мощный символ узаконенного режимом гендерного апартеида: хиджаб… обязательный для каждой взрослой женщины", – пишет The NewYorker.

Как блогер-миллионник Масих Алинеджад является одним из самых влиятельных ЛОМов в Иране. В 2014 года она призвала иранских женщин в Иране снимать на видео, как они нарушают правила ношения хиджаба и отправлять ей эти ролики и фото, которые она размещает в Instagram, Twitter и Facebook. В Иране эти сайты заблокированы, но, используя VPN, их смотрят миллионы иранцев.

Сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги Саджадпур отмечает, что Масих прекрасно понимает, что из трех идеологических столпов современного Ирана – "Смерть Америке, смерть Израилю и хиджаб" – хиджаб самый слабый и именно на эту цель нацеливает свою агитацию.

Власти Ирана стали тормозить и даже отключать Интернет, чтобы ослабить вмешательство внешних сил в раздувание беспорядков. В ответ власти США дали разрешение на отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран с помощью спутникового интернета Starlink Илона Маска.

"Запускаем Starlink", – написал Маск в социальной сети. Поскольку спутниковый интернет нуждается в наземном оборудовании, похоже, что терминалы для Starlink были завезены в Иран заранее. Но тогда и инцидент с Амини спланирован извне.

В силовых ведомствах Ирана уже заявляют об активизации "спящих" ячеек запрещенных в Иране террористических организаций "Кумеле", "Пежак" (PJAK или "Партия свободной жизни в Курдистане) и "Организации моджахедов иранского народа" ("Муджахеддин-э Хальк")…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664347680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года №1022
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года №1023
- Алихан Смаилов: Правительство продолжит расширять возможности для предпринимателей
- Алихан Смаилов: Казахстан полностью обеспечил себя хлебом
- Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2
- Интрига досрочных выборов: не "кто станет соперником", а "что будет после них"?
- Алихан Смаилов встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
- Казахстан интересует перевод угольных станций на газ, развитие нефтегазохимии и водородной энергетики - Алихан Смаилов
- Сенаторы обсудили законопроект об упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  