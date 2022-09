Уличные беспорядке в Иране – месть США за поставку России ударных беспилотников

09:48 28.09.2022

Размер шрифта:ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.09.2022

К формированию российско-иранского альянса



16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил CNN, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран "готовится предоставить России несколько сотен БПЛА, в том числе БПЛА, способных нести оружие" для использования на поле боя на Украине.



24 августа колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус приударил в набат, предупредив, что российско-иранский альянс опасен для Запада, так как "Россия уже начала применять беспилотники иранского производства в военной операции на Украине, а Тегеран предложил совместно пользоваться своими финансовыми сетями, чтобы помочь Москве обойти санкции".



30 августа пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил заявил, что Россия приобрела ударные беспилотники иранского производства Mohajer-6 и серии Shahed (Shahed-129 и Shahed-191). Оба типа дронов способны нести высокоточные боеприпасы и использоваться для разведки. Бриссил сообщил также, что Россия запустила в космос иранский спутник со "значительными шпионскими возможностями".



8 сентября США ввели предельно жесткие блокирующие санкции против четырех иранских компаний "за причастность к отправке иранских беспилотных летательных аппаратов в Россию". Первой в санкционном списке значится иранская компания Safiran Airport Services, которая координировала полеты между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, обслуживающего персонала и соответствующего оборудования из Ирана в Россию.



Что касается компаний иранского ВПК, наиболее известной в этом санкционном списке является Design and Manufacturing of Aircraft Engines. Это главный иранский производитель реактивных двигателей линейки Tolou для авиации, БПЛА и крылатых ракет.



Про другую компанию в новом санкционном списке – Paravar Pars Company, говорится, что она связана с Университетом КСИР имени имама Хусейна и участвовала в испытаниях БПЛА для ВМС КСИР и разработке БПЛА для Аэрокосмических силы КСИР и БПЛА Shahed-171.



Четвертая иранская компания в санкционном списке – Baharestan Kish Company курировала проекты, связанные с производством БПЛА. В пресс-релизе Минфина США отмечается, что в 2021 году эта компания работала над компонентами для БПЛА линейки Shahed. В санкционный список внесен также управляющий директор компании Рехматолла Хейдари.



В результате обратного инжиниринга полученных через параллельный импорт западных технологий в Иране было организовано производство целого ряда двигателей, используемых при производстве крылатых ракет и беспилотников. Иранские инженеры не останавливаются на копировании, они развивают и модернизируют эти изделия.



Американские санкции, однако, не могут повлиять ни на производство БПЛА в Иране, ни на военно-техническое сотрудничество Исламской Республики с Россией. Поэтому пущено в ход супероружие "мягкой силы": организованы массовые беспорядки в иранских городах с целью либо свергнуть правящий режим, либо заставить Иран прекратить поставки России беспилотников.



Протест – явление для Ирана не новое, но на этот раз уличные волнения спровоцировала новость о гибели 22-летней девушки Махсы Амини.



Ряд СМИ, не разобравшись, сразу сообщили, что тегеранская полиция задержала ее за "неправильное ношение хиджаба" и избила до смерти. Эту версию подхватили в соцсетях, хотя никакой достоверной информации об инциденте не было.



15 сентября пресс-центр полиции Тегерана сообщил, что Махса Амини "почувствовала себя плохо после того, как ее доставили в полицейский участок для дачи объяснений и обучения нормам морали в числе других девушек, она была немедленно переведена в больницу при сотрудничестве полиции, в отделение неотложной помощи из-за проблемы с сердцем". По данным Pars News, Амини скончалась в больнице из-за остановки сердца после госпитализации.



Президент Ирана Ибрагим Раиси, присутствовавший на саммите ШОС, приказал министру внутренних дел немедленно расследовать все обстоятельства инцидента.



Вечером 23 сентября министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что Амини не били. "Были получены отчеты надзорных органов, опрошены свидетели, просмотрены видеоматериалы, получены заключения судебно-медицинской экспертизы и установлено, что избиения не было", – цитирует Вахиди иранское агентство ISNA. "Хиджаб стал лишь предлогом для организации беспорядков в городах страны", – рассказал в интервью РИА ФАН иранский политический аналитик Эрфан Ладжеварди.



После того как 16 сентября СМИ сообщили о смерти Амини, выступления протеста охватили большинство провинций Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед и провинции иранского Азербайджана.



Во главе колонн протестующих зачастую идут женщины, отмечает Time. Активистки, выйдя на улицы с фотографиями Амини в руках, срывали с себя и сжигали хиджабы. В социальных сетях имя погибшей девушки "стало иранской версией #MeToo" под хештегом #MahsaAmini.



"Единственная возможная опасность на этом направлении – синхронизация жесткого протеста с активностью иностранных спецслужб", – отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). Именно такая "синхронизация" сейчас и наблюдается. Протесты направляет из-за океана проживающая в Нью-Йорке бывшая иранская диссидентка Масих Алинеджад.



"Масих Алинеджад, иранская журналистка, которая тринадцать лет назад была изгнана из страны, воодушевила иранских женщин, собрав около десяти миллионов подписчиков на своих сайтах в социальных сетях, побудив их разгромить самый мощный символ узаконенного режимом гендерного апартеида: хиджаб… обязательный для каждой взрослой женщины", – пишет The NewYorker.



Как блогер-миллионник Масих Алинеджад является одним из самых влиятельных ЛОМов в Иране. В 2014 года она призвала иранских женщин в Иране снимать на видео, как они нарушают правила ношения хиджаба и отправлять ей эти ролики и фото, которые она размещает в Instagram, Twitter и Facebook. В Иране эти сайты заблокированы, но, используя VPN, их смотрят миллионы иранцев.



Сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги Саджадпур отмечает, что Масих прекрасно понимает, что из трех идеологических столпов современного Ирана – "Смерть Америке, смерть Израилю и хиджаб" – хиджаб самый слабый и именно на эту цель нацеливает свою агитацию.



Власти Ирана стали тормозить и даже отключать Интернет, чтобы ослабить вмешательство внешних сил в раздувание беспорядков. В ответ власти США дали разрешение на отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран с помощью спутникового интернета Starlink Илона Маска.



"Запускаем Starlink", – написал Маск в социальной сети. Поскольку спутниковый интернет нуждается в наземном оборудовании, похоже, что терминалы для Starlink были завезены в Иран заранее. Но тогда и инцидент с Амини спланирован извне.



В силовых ведомствах Ирана уже заявляют об активизации "спящих" ячеек запрещенных в Иране террористических организаций "Кумеле", "Пежак" (PJAK или "Партия свободной жизни в Курдистане) и "Организации моджахедов иранского народа" ("Муджахеддин-э Хальк")…