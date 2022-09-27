За байство, хамство и провалы в работе в Узбекистане разом уволены 5 районных хокимов, а глава Сурхандарьи матершинник Боболов - оштрафован

09:57 28.09.2022

Хокимы 5 районов уволены по поручению президента

По поручению президента от должностей освобождены хокимы Андижанского, Асакинского, Ферганского, Пахтаабадского и Нурабадского районов. Хоким Андижанского района наказан за неуважение к гражданам во время народного приема. За "недостойное поведение" также уволен директор агентства "Узбекчорванасл".

Вчера, 22:31 Политика

Хокимы пяти районов трех областей освобождены от должностей по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом во вторник сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



Хоким Андижанского района Андижанской области Абдужаббор Эгамбердиев наказан за действия, не соответствующие этике государственного служащего, несоблюдение культуры руководителя, неуважение к гражданам во время народных приемов и другие недостатки в работе.



Ранее пресс-служба хокимията района публиковала фотографии с приемов, где хоким и другие представители хокимията сидят в беседке, а жители стоят или сидят на расстоянии нескольких метров от него уровнем ниже.



В сообщениях хокимията говорилось, что приемы организуются на основе принципа "Во имя достоинства человека". Пользователи соцсетей же, комментируя фотографии, называли хокима "ханом".



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Абдужаббор Эгамбердиев занял пост хокима района в феврале 2021 года.



За несоблюдение требований законов в сфере земельных отношений и "другие серьезные нарушения закона" уволены хоким Асакинского района Андижанской области Мансурбек Алихонов и хоким Ферганского района Ферганской области Шухратжон Муминов.



За нарушение этики руководителя и превышение служебных полномочий должностей лишились хоким Пахтаабадского района Андижанской области Эльербек Усмонов и хоким Нурабадского района Самаркандской области Шерали Юлдашев.



Кроме того, за "недостойные действия" в гостинице во время служебной поездки в Наманганскую область, а также другие недостатки в работе уволен директор агентства "Узбекчорванасл" Бахтиер Атамурадов. Ранее появилась видеозапись, на которой он оскорбляет сотрудников гостиницы и бросает в них предметы. Бахтиер Атамурадов возглавил агентство в ноябре 2020 года.



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Хоким Сурхандарьи оштрафован

Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов решением президента оштрафован за оскорбление других, невыполнение требований, установленных к хокимам, и несоответствие деятельности политике государства.



Решением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов привлечен к дисциплинарному взысканию в виде штрафа. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



В сообщении говорится, что санкция применена за несоответствии организации деятельности хокима "политике государства и осуществляемым реформам", "несоблюдение требований, установленным к хокимам и оскорбление участников заседания, что вызвало недовольство широкой общественности". УзА пишет, что штраф составляет 40% заработной платы.



В конце августа в интернете распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте области тогда подтвердили, что на записи голос хокима, но заявили, что она неверно интерпретируется. "Хоким области был вынужден разговаривать в нервном состоянии, поскольку встреча проходила в критическом ключе", - попытались объяснить его высказывания в администрации.



В начале сентября президент пригрозил хокиму увольнением за то, что не во всех школах области были завершены строительно-ремонтные работы. Упоминая его разговор с прокурором Ангорского района, Шавкат Мирзиеев сказал: "Если устал, то я тебя тоже сниму с должности".



Вскоре появилась новая запись с голосом Туры Боболова, на которой он грубо отчитывает хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. В хокимияте сообщили, что запись была сделана в январе и снова отметили нервное состояние хокима в момент разговора.