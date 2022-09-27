 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.09.2022
11:16  Сменен шеф узбекского "комсомола" и другие назначения в РУ
11:09  ВВС Ирана представили новый дрон-разведчик - Shahab
11:04  Агония мира между последним концом и новым началом, - Юрий Рошка
11:00  Все банки Турции отказались от российских карточек "Мир"
10:51  Нужно ли опасаться смены элит в Европе, - Тимофей Бордачев
09:57  За байство, хамство и провалы в работе в Узбекистане разом уволены 5 районных хокимов, а глава Сурхандарьи матершинник Боболов - оштрафован
09:48  Уличные беспорядке в Иране – месть США за поставку России ударных беспилотников

09:12  ЕС ждет раскол. Виновата Италия, - Недждет Бурак Озйюрт
09:03  Тед Снайдер: Способна ли Америка кого-либо изолировать?
08:56  Джефф Колган: Энергетический кризис в Европе уничтожает многополярный мир
08:52  Мир у порога драматических перемен. О бездействии и безволии руководства ООН, - А.Веселов
08:22  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2 - Е.Косенко
07:49  Результаты референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях стали триумфальными - 90% за Россию
07:40  "Северный поток" утонул тихо. Беспрецедентная атака на газопроводы не обеспокоила Европу, - Къ
00:51  Соседи обгонят Китай. Всемирный банк снизил прогноз экономики КНР, - Владимир Скосырев
00:49  ОДКБ не поможет России в спецоперации, - В.Мухин
00:46  Перевыборы Токаева и "вредоносность" правительства, - Петр Своик
00:45  Ковиду не дадут сорвать перевыборы товарища Си на третий срок
00:03  Нурбековы детки. Казминобраз открыто глумится над... КазОбразованием
Вторник, 27.09.2022
22:33  Исторические референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены
21:24  Путин наградил рос-орденом матерого казахского трайбалиста Турисбекова. За незнамо что...
21:15  Зимовать без рос-газа. Европа судорожно скупает СПГ, - Bloomberg
21:02  Хотят захватить наши земли. КырНардеп Айжигитов и баткенцы против подписанных с Таджикистаном протоколов
20:12  Теракт на "Северном потоке": первое прямое применение ВС США и Британии в конфликте?
19:34  Бездельника и прожектера Акана Сатаева согнали с кресла главы АО "Казахфильм"
19:18  Актилек Мусаева - новый посол Кыргызстана в Китае
19:14  К вопросу геополитического прогнозирования, - Л.Савин
19:05  Война без границ, - Сергей Атаманов
18:54  Аблязовщина. Другая эпоха, амбиции те же, - О.Ким
17:03  Разделяй и властвуй. Очерк об интеграции и ассимиляции этнических систем, - Андрей Школьников
16:10  В Турции взрывной рост числа создаваемых компаний с российским капиталом
14:12  Колесо киотского лохотрона по-прежнему вертится? Часть 1, - В.Потапов
13:27  Если друг оказался вдруг... "Тяни-токайство" Казахстана, - А.Уваров
13:23  Как выбрать телевизор для кухни, спальни и офиса
11:32  Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
11:27  "Радио Свобода" вывалило ушат компромата на Токаева
11:00  В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
10:53  Иранцы не готовы уходить с улицы. Власти обвиняют Запад в поощрении беспорядков, - Къ
10:14  До создания вируса избирательного действия американским докторам Менгеле остается один шаг
10:02  Идеология конкуренции как экономическая версия социал-дарвинизма, - В.Катасонов
09:20  Путь комик-президента: от слуги народа через узурпацию власти до изгоя нации, - В.Скачко
09:15  Поможет ли России тайное "оружие" Китая? - Дмитрий Травин
09:11  Минфин Казахстана одобрил увеличенную сумму (20,5 млрд тенге), запрошенную на президентские выборы
08:21  Турция намерена облегчить финансовое бремя Сирии, - Игорь Субботин
08:18  Газовые картели экспортеров и импортеров: баланс или конфликт интересов, - С.Жизнин и др.
08:03  Почему сняли погранзаставы на кыргызско-таджикской границе. Пояснение ГКНБ КР
07:56  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? - Евг.Косенко
07:42  Территории быв. Украины войдут в новый Крымский федеральный округ. Полпредом президента в нем станет Дмитрий Рогозин
00:08  Поделились "по-братски": Италия впервые выбрала в премьеры женщину
00:05  Чешская промышленность пошла ко дну, - Мартина Коцианова
00:03  Newsweek: Неужели Запад сам обеспечил себе грядущей зимой повышение цен на энергоносители?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нужно ли опасаться смены элит в Европе, - Тимофей Бордачев
10:51 28.09.2022

Нужно ли опасаться смены элит в Европе
Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
27 сентября 2022,

Победа правой коалиции на выборах в Италии может стать не началом, но первым сигналом более длительного процесса смены политических элит в Европе.

Мы не должны рассчитывать, что новое итальянское правительство окажется способным остановить сползание Евросоюза в губительную для него воронку конфликта с Россией. Для этого еще не наступило время. Да и в любом случае самой важной задачей любой оппозиции является смена внутреннего, а не внешнего курса. Прошлый "поход" во власть европейские оппозиционеры безнадежно проиграли – в ходе борьбы с коронавирусом партии истеблишмента смогли вернуть себе монополию на власть. Теперь новым политическим силам в Европе предоставляется второй шанс, однако его реализация окажется достаточно затянутой по времени.

Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией, что и делают часто отечественные и европейские наблюдатели. Сейчас правящие круги ведущих стран Евросоюза не видят способов решения накопленных социально-экономических проблем и пытаются только отвлечь внимание населения внешними вызовами – пандемией коронавируса или "российской угрозой". Выглядят эти попытки недостаточно убедительно.

Нельзя забывать, что современное состояние правящих элит не только ведущих, а всех государств Старого Света – это объективное следствие исторического процесса, повлиять на который никто не в состоянии. И сейчас мы, весьма вероятно, присутствуем при начале масштабных перемен и движения вверх нового поколения политиков. Вопрос состоит в том, нужно ли России испытывать по этому поводу опасения?

Опыт отношений с Европой говорит о том, что революция к западу от российских границ – всегда опасное для нас явление. Дважды за последние 200 лет радикальные изменения в европейских политических системах приводили к вторжениям на территорию России, вызывая почти катастрофические опустошения. Французская революция, порождением которой был Наполеон, буквально уничтожила старый порядок. Революция нацистов в Германии также смела прежние элиты и пыталась создать новое государство. Оба раза – в 1812-1814 годах и 1941-1945 годах – России приходилось с опорой только на свои ресурсы изгонять захватчиков, преследовать их в собственном логове и в конечном итоге восстанавливать в Европе старые порядки.

Именно так, потому что победа России над нацистской Германией привела к возвращению на лидирующие позиции именно тех европейцев, которые, собственно говоря, и довели дело до Второй мировой войны – британцев и французов. Да и за 150 лет до этого появление русской армии в Париже вернуло к жизни европейский баланс сил, участники которого не испытывали по отношению к России никакой симпатии. Кроме того, общая борьба с нацизмом и его поражение привели в Европу американцев, что лишило самих европейцев способности к самостоятельному определению своей политики. Таким образом, Россия в своей истории никогда не видела ничего хорошего как от радикальных изменений в Европе, так и от их закономерных поражений. С этим для многих связаны опасения сейчас – в вероятном приходе к власти европейских правых мы можем увидеть признаки повторения опасных для России событий.

Таким образом, гипотетически Россия, если исходить из предыдущего опыта, может в среднесрочной перспективе вновь столкнуться с альтернативой между враждебной стагнацией, с одной стороны, и даже более враждебными революционными движениями, с другой. В случае самого радикального развития событий уже через 10-15 лет в крупных европейских государствах нельзя исключать установление политических режимов, которые будут радикально отличаться от того, к чему мы привыкли за последние 80 лет. И вопрос здесь не во враждебности как таковой: в силу своей ресурсной недостаточности европейские соседи в любом случае будут смотреть на Россию как на конкурента и потенциальный объект для поглощения. Наиболее любопытной представляется оценка перспективы того, насколько быстро смена элит в Европе поставит эти державы перед необходимостью столкновения с Россией, а также – в каких формах будет развиваться такая конкуренция.

"Братья Италии" стали помехой на пути к власти друзей России
Пока можно предположить, что стратегически для России было бы гораздо безопаснее сохранение у власти тех, кто завел Европу в ее нынешнее тупиковое состояние. Эти элиты возникли после Второй мировой войны и сохраняли власть именно в рамках лишения европейцев самостоятельности. Присутствие у руля власти таких политиков, как Шольц или Макрон, является самой лучшей гарантией того, что все предложения вооружить Европу или сделать ее крупным игроком в сфере безопасности так и останутся на бумаге. Достаточно очевидно, что заявленные в этом году планы о перевооружении Германии, ведущей европейской державы, пока не выглядят сколько-нибудь настораживающими. Те расходы на оборону, которые пока были заявлены – это около 100 млрд евро, ни в коем случае не могут рассматриваться как достаточные для изменения всей парадигмы развития этой страны в военной сфере.

Тем более, что управлять этими решениями в любом случае должны политические элиты, столь же тесно связанные с США, сколь лишенные способности изменить траекторию развития, сформированную на руинах Европы после Второй мировой войны. Мы уже отмечали, что их важнейшей функцией было сохранение Германии и Европы, которую Берлин все больше контролирует, под американским управлением. Сами США также не собираются давать Европе самостоятельность даже под флагом борьбы с Россией или Китаем. Во-первых, это может создать у европейцев иллюзию о том, что они могут восстановить отношения с Россией на основе опыта сложного, но дипломатического взаимодействия на протяжении нескольких веков. Во-вторых, когда это касается Китая, то самостоятельная роль Европы вообще избыточна – в конфликте с Пекином европейцы могут исполнять только четко определенные вспомогательные задачи.

Поэтому единственной возможностью для ведущих европейских государств избавиться от американской опеки и создать собственную военно-политическую идентичность являются масштабные внутриполитические изменения в Старом Свете. Это должна стать революция, которая действительно сметет старые элиты и будет направлена на выживание европейских государств в новых турбулентных условиях. Мы видим, что пока резервы для такой революции ограничены.

Несмотря на движение общественного мнения вправо, а это неизбежный процесс в условиях стресса экономического кризиса и наплыва мигрантов, альтернативные движения и партии в Германии и Франции еще не набрали достаточные силы. Пример Италии здесь может быть интересным, поскольку в данном случае новое правительство уже будет выстроено на основе коалиции правых и части традиционной элиты, представленной Сильвио Берлускони. Однако ничего похожего в самых могущественных с точки зрения экономики и количества населения странах ЕС пока не просматривается.

Кроме того, даже постепенное вытеснение традиционных элит новыми силами не сможет привести к радикальным изменениям во внешней политике немедленно. Накопленный масштаб экономических и управленческих проблем таков, что любое новое правительство будет вынуждено заниматься их решением, особенно в сложной международной обстановке и под давлением извне.

Нельзя недооценивать и масштабы разгрома, которому Европа подверглась в середине ХХ века – его результаты могли оставить в памяти европейцев настолько глубокие следы, что радикально изменить их поведение окажется невозможно. Приход к власти в Германии нацистов после Первой мировой войны состоялся практически немедленно вслед за унизительным поражением, основу этого движения составляли люди, прошедшие войну и уверенные в том, что стали жертвой внутреннего предательства. Сейчас мы будем иметь дело с европейцами, за плечами которых 80 лет сравнительно спокойного существования. Другими словами, если обновленная в ходе новой, стремительной или ползучей, революции Европа и будет представлять для России опасность, то это может произойти только через весьма и весьма продолжительный период времени.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664351460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года №1022
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года №1023
- Алихан Смаилов: Правительство продолжит расширять возможности для предпринимателей
- Алихан Смаилов: Казахстан полностью обеспечил себя хлебом
- Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2
- Интрига досрочных выборов: не "кто станет соперником", а "что будет после них"?
- Алихан Смаилов встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии
- Казахстан интересует перевод угольных станций на газ, развитие нефтегазохимии и водородной энергетики - Алихан Смаилов
- Сенаторы обсудили законопроект об упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  