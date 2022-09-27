Все банки Турции отказались от российских карточек "Мир"

11:00 28.09.2022

28 сентября 2022, Дмитрий Зубарев

Банков, использующих российскую платежную систему "Мир", в Турции не осталось, сообщил местный телеканал NTV.



"После частных банков, государственные также решили прекратить использование системы "Мир" в Турции. На данный момент в Турции не осталось банков, использующих систему "Мир", – передает РИА "Новости" сообщение телеканала.



При этом представитель крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank заявил, что в организации не получали уведомлений о прекращении использования российской платежной системы "Мир".



"На сегодняшнее утро мы не получали таких уведомлений", – сказал представитель банка.



На вопрос о том, были ли обращения от россиян в связи с использованием карт в банкоматах, представитель банка отметил, что рабочий день начинается в 09.00 (совпадает с мск).



"Рабочий день только начался, на данный момент у нас таких обращений нет", – сказал он.



Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти и банки обсуждают альтернативы использования карт "Мир".



В середине сентября в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте "Мир". Как пояснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК), карты "Мир" работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, при оплате картами подсанкционных банков.



Турецкие СМИ сообщили, что Соединенные Штаты пригрозили турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир". В тот же день появились сообщения, что президент Турции Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Москвой альтернативы российской системе "Мир".