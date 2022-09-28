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Агония мира между последним концом и новым началом, - Юрий Рошка
11:04 28.09.2022

АГОНИЯ МИРА МЕЖДУ ПОСЛЕДНИМ КОНЦОМ И НОВЫМ НАЧАЛОМ

28.09.2022
Молдавия
Юрий Рошка
В пожирающем огне, который уничтожит сегодняшний мир, святой и герой предстанут в своем исполинском росте.
В данный исторический момент мир переживает особый вид брожения. Это на первый взгляд хаотичное, спазматическое или (возможно, более точно) агонистическое движение. Помимо шумного зрелища, создаваемого искусственной цивилизацией планетарного города, которая упорно пытается удержать нас в состоянии "жизнерадостности", в котором "мыслить позитивно" означает утратить базовую человеческую способность трезво созерцать мир. Нынешний человек, когда видит себя оторванным от суеты повседневной банальности, впадает в состояние глубокой тревоги.

Это беспокойство, граничащее с экзистенциальной паникой, проявляется в виде глубокого похмелья. Оно сохраняется в течение длительного времени, потому что разочарованный человек оправился от очарования, вызванного двуличным духом безобразного кукольного театра. Отвращаясь от заповеди соблазняющего капитализма - чувствовать себя хорошо, культивировать повышенную бодрость, которая отменяет все связные размышления, - он ищет ориентиры, которые вернут его в гармонию с окружающим миром.

Именно здесь возникает необходимость вернуться к христианской практике, чтобы восстановить чувство удовлетворения, очистить свой взгляд на жизнь и изгнать опасения, которые навязчиво доминировали над человеком. Таким образом, отказ от ложной нормальности сегодняшнего мира становится свершившимся фактом. Но наше восприятие общения с Христом часто виктимизировано культурой, опосредовано разумом и представляется, скорее, как интеллектуальное упражнение в философских размышлениях. Разум преобладает над сердцем, и это не может вернуть нас ни к состоянию удовлетворения, ни к душевному спокойствию.

Как бы мы ни старались вернуться в лоно традиций предков, червь темных времен современности грызет нас беспрестанно. Для того чтобы преодолеть это разрушительное внутреннее потрясение, мы должны принять сегодняшнюю реальность как данность, увидеть ее такой, какая она есть, во всей ее духовной и цивилизационной деградации.

Несправедливость, которую причиняют нам продажные и тупые правительства, не оставляет нас равнодушными, оказывая глубокое влияние на нашу способность находиться в состоянии гармонии и равновесия с миром как творением Бога. И поэтому мы спешим найти политические решения духовных проблем.

Другими словами, в не-духовном мире, задавленном материальностью, уплощенном, оторванном от небес, не может быть оперативной политической стратегии и шансов на создание жизнеспособных политических организаций, способных взять на себя высшие цели и историческую миссию, направленную на трансисторическое возвышение. Между стремлением к небесным высотам и соблазном земных радостей современный человек предпочитает вариант быть как все и пребывать в состоянии безвозвратного краха. Стремление преступить господствующую парадигму совершенно чуждо ему.

Сегодняшняя антицивилизация является квинтэссенцией гинекократии, матриархата, феминизма. Женские причуды, витализированные обычаями общества потребления, подталкивают мужчин к отказу от "быть" в пользу "иметь". В этом суть либерального капитализма. Яд рыночного общества уничтожил все формы стабильности, постоянства, неизменности, верности. Мы рассеяны, косны, неспособны культивировать прочные отношения: индивидуализм - вот приблизительный термин, который передает разрушение органичности и основательности сегодняшнего мира. Жизнь стала жидкой (З. Бауман), некогда твердые формы разжижаются, текут, капают в небытие, как часы Дали.

Разрушение, демонтаж, разложение сегодняшнего мира поразительно очевидны. Тяжесть этого состояния распада беспрецедентна в истории. Инверсия всех ценностей как демоническая работа торжествует под бессильным взглядом мира, который забыл о значении жертвоприношения как практического решения для утверждения религиозной веры и решения основных политических проблем.

Современный человек предстает как чахлое, трусливое, удобное, одомашненное существо, лишенное больших стремлений и высших жестов. В этих условиях пытаться построить устойчивое политическое движение было бы свидетельством глубокой наивности. Не меньшим заблуждением было бы стремление к созданию элитной группы, которая могла бы сформулировать мощное послание, способное пробудить массы от летаргии. И каждый, кто остается в рамках порочной системы координат массовой демократии, демонстрирует полное непонимание того, как устроено общество такого типа и как работают его механизмы.

Настало время культивировать дух анализа, проистекающий из состояния подлинного созерцания, на которое способны лишь те, кто сумел соединить свое воображение с миром до Модерна и стремится к цивилизационному скачку, который преодолеет исторический разрыв, наступивший с разочарованием в мире и падением в материальность.

Мы сталкиваемся с двумя возможностями. Конец света и конец этого мира. В обоих случаях есть место для большего оптимизма. Первый вариант, если он вообще как-то реализуется, должен застать нас готовыми, начеку, как солдат на посту.

Второй, если Бог позволит, предполагает радикальное разрушение сегодняшнего мирового порядка. И здесь без войны мы не сможем возродиться. Дракона современного мира можно победить, только приняв состояние войны как состояние нормальности. Родовые муки нового мира будут мучительными, с кровью и жертвами, с повторным появлением в истории Человека, на которого возложена священная обязанность свергнуть Торговца и восстановить небесную вертикаль. В пожирающем огне, который уничтожит сегодняшний мир, святой и герой предстанут в своем исполинском росте. Обе эти модели могут появиться только в ограниченных условиях.

Мир завтрашнего дня не может быть продолжением мира сегодняшнего. Он может быть построен только на руинах сегодняшнего мира.

Юрий РОШКА

Источник - katehon.com
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