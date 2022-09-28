ВВС Ирана представили новый дрон-разведчик - Shahab

11:09 28.09.2022

Иранский БПЛА Shahab.

Иллюстрация: mehrnews.com

Военно-воздушные силы Иран впервые представили учебный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shahab, сообщает сегодня, 28 сентября, новостное агентство Mehr.



В рамках Недели священной обороны на выставке Eqtedar ("Сила"), на которой представлены все типы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов ВВС Исламской Республики, был презентован учебный беспилотник "Шахаб", который можно использовать для целей наблюдения.



Дрон-разведчик способен находиться на высоте 3350 м в течение 8 часов. Радиус полëта БПЛА составляет 10 км и может быть увеличен до 200 км для осуществления разведывательных миссий.



Неделя священной обороны началась в Иране 22 сентября и приурочена к очередной годовщине начала ирано-иракской войны 1980−1988 гг. Традиционно в эти дни в Иране проводятся мероприятия по демонстрации военного потенциала страны, представители Вооружëнных сил ИРИ отчитываются о реализации оборонных проектов.



Иранские боевые дроны с искусственным интеллектом способны поразить любую цель, заявил 6 сентября командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами в своëм выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом университета в Мешхеде. Исламская Республика добилась такого прогресса в использовании современных технологий, что "производство передовых военных систем для неë так же просто, как сборка велосипедов", указал тогда иранский военачальник.



Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на европейские спецслужбы сообщили о применении Российской армией в ходе специальной военной операции на Украине иранских дронов-камикадзе Shahed-136. По мнению американских экспертов, они представляют собой "уникальную угрозу" для ВСУ.



фото дрона тут



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