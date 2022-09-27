Сменен шеф узбекского "комсомола" и другие назначения в РУ

11:16 28.09.2022

Назначены заместители хокимов Ташкентской и Сырдарьинской областей

В двух регионах Узбекистана назначены заместители хокимов, а также хоким города Янгиер.



О новых назначение сообщает УзА.



Отабек Султанбеков стал заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам.



До этого работал заместителем хокима Куйичирчикского района по этим вопросам.



Шавкат Зайниддинов назначен на должность заместителя хокима Сырдарьинской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам.



До своего назначения работал председателем Центрального совета Союза молодежи.



Кроме того, на должность заместителя хокима Сырдарьинской области - начальника управления инвестиций и внешней торговли назначен Баходир Ботиров. До назначения работал первым заместителем хокима Гулистанского района по вопросам финансов, экономики и борьбы с бедностью.



Хокимом города Янгиер назначен Отабек Носиров, который с 2019 года работал заместителем хокима Сырдарьинской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.