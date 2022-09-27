Сменен шеф узбекского "комсомола" и другие назначения в РУ

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11:16 28.09.2022
Назначены заместители хокимов Ташкентской и Сырдарьинской областей
В двух регионах Узбекистана назначены заместители хокимов, а также хоким города Янгиер.
О новых назначение сообщает УзА.
Отабек Султанбеков стал заместителем хокима Ташкентской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам.
До этого работал заместителем хокима Куйичирчикского района по этим вопросам.
Шавкат Зайниддинов назначен на должность заместителя хокима Сырдарьинской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским вопросам.
До своего назначения работал председателем Центрального совета Союза молодежи.
Кроме того, на должность заместителя хокима Сырдарьинской области - начальника управления инвестиций и внешней торговли назначен Баходир Ботиров. До назначения работал первым заместителем хокима Гулистанского района по вопросам финансов, экономики и борьбы с бедностью.
Хокимом города Янгиер назначен Отабек Носиров, который с 2019 года работал заместителем хокима Сырдарьинской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе.