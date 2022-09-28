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Швеция: потерянный рай, - Игорь Веремеев
11:29 28.09.2022

Хваленая шведская модель либерального "социализма" потерпела провал
Игорь Веремеев
28.09.2022
Швеция: потерянный рай
В 2021 году в Швеции вышел на экраны телесериал "Шальные деньги" (Snabba Cash) режиссера Йеспера Гансланда, поставленный по сценарию Йенса Лапидуса и Оскара Седерлунда. Он сразу стал бить рекорды просмотров, и в сентябре нынешнего года на экраны вышло продолжения этого сериала. Эти фильмы буквально потрясли европейское общество.

Оказалось, что прежде тихий и благополучный Стокгольм, который привыкли считать оазисом благополучия, а саму Швецию – эталоном успеха "скандинавского социализма", на самом деле – страна, где за кулисами "образцовой демократии" правят бал банды жестоких наркодельцов, а безжалостные уголовники терроризируют целые городские кварталы.

Под влиянием этого сериала в европейской прессе появилась целая серия публикаций, показывающих, что на самом деле творится в этом "оазисе благополучия". "Насилие с применением огнестрельного оружия становится "новой нормой" в Швеции, – пишет европейский портал EURACTIV. – К середине августа этого года, в стране было зарегистрировано 26 случаев стрельбы со смертельным исходом, 19 из них – в Стокгольме. В прошлом году в стране было зарегистрировано 366 перестрелок, в результате которых погибли 47 человек". По сообщению Reuters, по сравнению с 22 европейскими странами только в Хорватии за последние четыре года произошло больше смертей от огнестрельного оружия на душу населения.

Рост преступности связывают с наплывом мигрантов. Зачастую именно они грабят, убивают, насилуют. Своеобразным символом такого рода преступлений в Швеции стала трагическая судьба 22-летней работницы приюта для несовершеннолетних мигрантов Александры Мезхер, зарезанной в 2016 году ее собственным подопечным. Это привело тогда к волнениям в Стокгольме, устроенным членами шведских националистических организаций.

Особенно беспокоит правоохранителей быстрый рост в стране наркомании. Согласно данным нового доклада Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании, Швеция – страна с самым большим числом смертей, связанных с наркотиками.

В этом бывшем "образце европейского благоденствия" от наркотиков погибает в среднем 81 человек на миллион жителей, передает SVT. Это примерно в четыре раза выше средней цифры по Евросоюзу.

Как свидетельствует шведская газета Dagens Nyheter, только в Стокгольме действуют сейчас более 50 свирепых преступных группировок. Бандитизм, социальные проблемы, сегрегация и незаконный оборот наркотиков – все это проблемы, в значительной степени, имеющие тенденции к росту.

Министр внутренних дел Микаэль Дамберг на пресс-конференции пообещал ужесточить меры по борьбе с ростом насилия, полиция, в частности, может получить больше инструментов, в том числе возможность отслеживать данные мобильной связи. Но для устранения проблемы потребуется время: результаты могут занять до 10 или даже 15 лет, признался в недавнем интервью Dagens Nyheter заместитель регионального комиссара полиции Стокгольма.

Но крах благополучия – не только в безудержном росте преступности. Хваленая социальная система Швеции тоже начинает трещать по швам. Недавно властями принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста с 61 года до 67 лет. А потому самая главная сейчас проблема для шведов – это растущая в стране, которой прежде восхищались, бедность. Дaнныe Цeнтрaльнoгo стaтистичeскoгo бюрo Швeции пoкaзывaют, чтo с 1991 пo 2017 гг. дoля швeдoв с низкими дoхoдaми выросла вдвое: с 7 дo 15%. Oтнoситeльнaя бeднoсть oхвaтывaeт 40% oдинoких мaтeрeй, a aбсoлютнaя – 17%.

Низкиe дoхoды в этой стране – этo мeнee 60% oт мeдиaннoгo дoхoдa. Тo eсть тaкoгo дoхoдa, нижe кoтoрoгo нaхoдится пoлoвинa нaсeлeния. В Швeции тaкoй грaницeй являeтся дoхoд в 14 500 крoн в мeсяц (oкoлo 1300-1400 eврo). И этo дo вычетa нaлoгoв, которые, в срeднeм, сoстaвляют 30%. Правда, для сaмых бeдных швeдoв их yрoвeнь нeмнoгo мeньшe.

Пo рoссийским меркам, это, конечно, выглядит довольно неплохим дoхoдoм. Но, как говорится, все познается в сравнении. Квaртплaтa в Швeции сoстaвляeт в срeднeм 500-1000 eврo в месяц зa oднoкoмнaтнyю или двyхкoмнaтнyю квaртирy, снятyю пo сoциaльнoмy нaймy. А eсли снимaть жильe на рынке, тo цeнa мoжeт быть в пoлтoрa-двa рaзa вышe. Мeсячный прoeзднoй нa мeтрo в Стoкгoльмe oбходится в 85 eврo, и всe oстaльныe тaрифы примeрнo сooтвeтствyют этoмy цeнoвoмy yрoвню.

Тaким oбрaзoм, как отмечают обозреватели, низкий дoхoд рeaльнo являeтся для швeдoв низким. А кроме того, сoглaснo oфициaльнoй стaтистикe, 6% житeлeй этой страны испытывaют нeхвaткy дeнeг нa eдy и сaмыe нeoбхoдимыe пoкyпки. Так что сегодня Швеция – лишь одна из капиталистических стран Запада с низкими зарплатами в госсекторе и урезанными социальными выплатами – к примеру, по тратам на пенсии и пособия по безработице Швеция занимает одно из самых последних мест в Западной Европе.

Как же такое могло произойти? В 1968 году большинство мест в шведском парламенте заняла социал-демократическая партия. Она открыто критиковала капитализм и объявила, что будет строить в Швеции государство нового типа.

Стали бороться с безработицей путем создания государственного сектора экономики, ввели для предпринимателей высокие налоги. Кроме того, шведы экспортировали природные богатства, а также брали хороший процент, выступая посредниками в сделках между СССР и Европой. Темпы роста Швеции в те годы удивляли всех. Ее модель стали называть "капитализмом всеобщего благосостояния". Именно к нему призывали либералы в СССР, в годы перестройки, где его стали именовать "шведским социализмом".

Увы, высокие социальные обязательства государства скоро довели дефицит его бюджета до 15%. Оказалось, что в Швеции выгодно быть лишь крупным предпринимателем, а средним и малым – не очень. Сытые шведы потеряли интерес к активной жизни, а это привело к падению рождаемости, производительности труда и к другим негативным последствиям. В итоге страна стала возвращаться к прежнему капитализму, началась приватизация. Сейчас государственных предприятий в Швеции насчитывается всего 5 % от общего числа. В 1970 году страна занимала четвертое место в мире по уровню дохода на душу населения, сейчас по этому показателю она откатилась на 14-е.

Шведские трудящиеся за годы "социализма" привыкли к приличным зарплатам. Но предприниматели, "оптимизируя" расходы, начали нанимать на работу мигрантов из Турции, Пакистана и других стран Востока, а также из Восточной Европы. А шведские корпорации вообще стали переносить свои заводы в страны с дешевой рабочей силой.

Так, "ИКЕЯ" и SKF перенесли часть производства в Китай. "Вольво" вообще был продан китайцам, а SAAB прекратил производство автомобилей. В целом около 75% производимой шведскими компаниями продукции, сегодня выпускается уже вне Швеции.

"Швеция, – пишет итальянская газета Giornale, – больше не является стереотипным чистым и безупречным оазисом Европы, местом, выбранным светилами либерального прогрессивизма в качестве лаборатории утопических социальных экспериментов, которые затем экспортируются в остальную Скандинавию и на континент. Швеции, "той Швеции", просто больше не существует. Швеция XXI века – это рай, да, но уже потерянный. Сегодня она – театр трагедий, более "чикагских", чем греческих, в которых главными героями являются преступные дьяволы, рожденные и выросшие в невероятных окрестностях Ринкебю и Розенгарда, чьи кровавые преступления заполняют разделы новостей в газетах".

Швеция, отмечает Giornale, – единственная страна ЕС, где с 2000 г. неуклонно росло число случаев стрельбы со смертельным исходом, что привело в последние годы к беспрецедентному росту криминальных преступлений. Если в 2000 году Швеция занимала 18-е место в Европе по уровню насилия с применением огнестрельного оружия, то с 2018 году она уже оказалась по этому показателю на первом месте. Швеция – это страна, где сегодня быть мужчиной в возрасте от 15 до 29 лет равнозначно риску быть вовлеченным в перестрелку в десять раз больше, чем немецкому сверстнику.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что на парламентских выборах в сентябре шведские социал-демократы потерпели поражение, а верх одержала коалиция, объединяющая крайне правых "Шведских демократов" и правоцентристские партии.

"Шведские демократы" заручились поддержкой населения, заняв более жесткую позицию в отношении преступности, особенно в связи с растущим уровнем насилия с применением огнестрельного оружия в Швеции, и опубликовав план из 30 пунктов, направленный на то, чтобы сделать иммиграционные правила Швеции одними из самых строгих в ЕС. Прекращение иммиграции из неевропейских стран явилось центральным элементом политики партии и ключом к ее успеху на выборах.

"Теперь начинается работа над тем, чтобы снова сделать Швецию хорошей, – написал в соцсети лидер "Шведских демократов" Джимми Окессон. – С нас достаточно неудачной социал-демократической политики, которая вот уже восемь лет продолжает вести страну в неверном направлении. Пришло время начать восстанавливать безопасность, благосостояние и сплоченность".

Но преимущество победившей коалиции невелико и пока неизвестно, удастся ли "Шведским демократам" войти в правящую коалицию. Среди основателей этой партии, вышедшей из среды агрессивных неонацистских групп, есть открытые сторонники превосходства белой расы, а многим избирателям и политикам не хотелось бы видеть их в правительстве. Однако влияние ультраправых в любом случае все равно будет ощущаться.

Навязываемая из Брюсселя политика толерантности привела к тому, что Швеция превратилась в одну из самых этнически смешанных стран Европы с тех пор, как в 1990-х годах впервые началась крупномасштабная иммиграция в поисках убежища, которая резко ускорилась после краха "арабской весны". А "Шведские демократы" долгое время были единственной партией, выступающей против иммиграции, что партия связывает с недавним ростом преступности с применением огнестрельного оружия и бандитизма среди молодых иммигрантов во втором поколении в шведских городах.

"Это исторический момент, эпоха подошла к концу, – считает Юнас Хиннфорс, профессор политологии Гетеборгского университета. – Мы еще не знаем масштабов предстоящих изменений, но… мы увидим откат некоторых вещей, которые мы считали само собой разумеющимися".

Скорее всего, будет новый подход к средствам массовой информации, больше будет выделяться денег на закон и порядок, и наступит период, когда "шведскость" и верность шведским ценностям, будут иметь центральное значение и будут проникать в школьные и университетские курсы, библиотеки, культуру и общество. государственной службы, полагает Хиннфорс.

Но сдвиг вправо, в сторону от навязываемых Брюсселем "европейских ценностей", налицо не только в Швеции. Об этом же свидетельствует победа на выборах в Италии коалиции правого центра во главе с Джорджией Мелони, которая выступает решительно против бесконтрольной миграции и в защиту национальных ценностей.

Описывая обстановку в Швеции, Giornale отмечает, что не лучше положение сегодня и в других странах Европы, где тоже растет преступность. Газета публикует карту ЕС, на которой отмечены города с "запретными кварталами", находящимися под контролем банд преступников, в которые опасно заходить.

Таким значками запрета покрыт весь европейский континент. Нет уже на самом деле не только "благополучной Швеции", нет уже и "благополучной" Европы. А потому сдвиг вправо в Швеции и Италии – это только начало.

Источник - stoletie.ru
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