 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.09.2022
12:28  Хиджаб раздора. Что происходит в Иране? - К.Логинова
12:14  КырДепутаты требуют от президента Жапарова доложить, чего он там подписал о границах с Таджикистаном
12:11  "В прошлый раз глава ГКНБ [Камчыбек Ташиев] протащил в парламент два ящика с автоматами. Это дикость" - кыр-депутат А.Мадумаров
11:29  Швеция: потерянный рай, - Игорь Веремеев
11:16  Сменен шеф узбекского "комсомола" и другие назначения в РУ
11:09  ВВС Ирана представили новый дрон-разведчик - Shahab
11:04  Агония мира между последним концом и новым началом, - Юрий Рошка

11:00  Все банки Турции отказались от российских карточек "Мир"
10:51  Нужно ли опасаться смены элит в Европе, - Тимофей Бордачев
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09:12  ЕС ждет раскол. Виновата Италия, - Недждет Бурак Озйюрт
09:03  Тед Снайдер: Способна ли Америка кого-либо изолировать?
08:56  Джефф Колган: Энергетический кризис в Европе уничтожает многополярный мир
08:52  Мир у порога драматических перемен. О бездействии и безволии руководства ООН, - А.Веселов
08:22  Казахстан в ВТО. Новые возможности или хождение по кругу? Часть 2 - Е.Косенко
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Вторник, 27.09.2022
22:33  Исторические референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершены
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21:15  Зимовать без рос-газа. Европа судорожно скупает СПГ, - Bloomberg
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20:12  Теракт на "Северном потоке": первое прямое применение ВС США и Британии в конфликте?
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19:18  Актилек Мусаева - новый посол Кыргызстана в Китае
19:14  К вопросу геополитического прогнозирования, - Л.Савин
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11:32  Порваны сразу три нитки "Северного потока". Киты-диверсанты?
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11:00  В Казахстане отключают вещание российских телеканалов
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"В прошлый раз глава ГКНБ [Камчыбек Ташиев] протащил в парламент два ящика с автоматами. Это дикость" - кыр-депутат А.Мадумаров
12:11 28.09.2022

Не только в государстве, но и в Жогорку Кенеше сложная обстановка сложилась, сказал депутат Адахан Мадумаров ("Бүтүн Кыргызстан") 28 сентября на заседании Жогорку Кенеша.

"В прошлый раз глава ГКНБ [Камчыбек Ташиев] протащил в парламент два ящика с автоматами. Это дикость. Это безграничная дикость. Мы как законотворцы должны давать оценку законности каждому движению. Если не сможем, тогда должны признать, что мы не смогли свою работу выполнить", - отметил Мадумаров.
Подробнее: kg.akipress.org/news:0/?f=cp

Источник - kg.akipress.org
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