"В прошлый раз глава ГКНБ [Камчыбек Ташиев] протащил в парламент два ящика с автоматами. Это дикость" - кыр-депутат А.Мадумаров

12:11 28.09.2022

Не только в государстве, но и в Жогорку Кенеше сложная обстановка сложилась, сказал депутат Адахан Мадумаров ("Бүтүн Кыргызстан") 28 сентября на заседании Жогорку Кенеша.



"В прошлый раз глава ГКНБ [Камчыбек Ташиев] протащил в парламент два ящика с автоматами. Это дикость. Это безграничная дикость. Мы как законотворцы должны давать оценку законности каждому движению. Если не сможем, тогда должны признать, что мы не смогли свою работу выполнить", - отметил Мадумаров.

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