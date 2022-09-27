 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 27.09.2022
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КырДепутаты требуют от президента Жапарова доложить, чего он там подписал о границах с Таджикистаном
12:14 28.09.2022

Депутат призвал президента Садыра Жапарова прийти в Жогорку Кенеш и ответить на вопросы по границе

Предыстория: По просьбе спикера ЖК Мамытова информацию о ситуации на кыргызско-таджикской границе заслушают в закрытом режиме
Я бы хотел сделать обращение к президенту и народу Кыргызстана по поводу парламента и прошедших и грядущих событий, сказал депутат Мирлан Самыйкожо (Кочкорский округ) на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, выше парламента стоят только народ и бог, но в нынешних обстоятельствах у парламента появляется все больше богов. "Стоят на уважаемом месте у парламента и делают, что пожелают. Они начинают тягаться с парламентом. Об этом наш коллега сказал открыто ранее. И без того бессильный парламент, еще больше унижают, показывают с плохой стороны, разные слова и слухи пишут", - сказал Самыйкожо.

Депутат Самыйкожо обратился к народу, чтобы народ требовал у президента взять на себя ответственность за события на кыргызско-таджикской границе.

"Уважаемый народ, у вас есть глава государства, который отвечает за вашу судьбу. Вы не народ, оставшийся без присмотра. На каждый вопрос вы должны получить ответ, вы же выбирали президента, надеясь, что он возьмет на себя ответственность.

За тех солдат, которые пожертвовали своими жизнями, за матерей, потерявших своих сыновей, за детей, оставшихся без родителей и граждан, потерявших свои дома – за все это должны понести ответственность", - сказал Мирлан Самыйкожо.

Депутат обратился к президенту и сказал, что власть должна понести ответственность за потери.

"Уважаемый Садыр Нуркожоевич, правда бывает горькой. Терпите. Народ, переживший до этого президентскую власть, клановый режим, продажную дружбу у власти, верит вам. Нас избрали, чтобы мы были мостом между властью и народом. Мы должны быть ответственны. Народ нас избрал не для того, чтобы мы проводили закрытые заседания. Госсекреты мы умеем хранить, но вчерашние события - как мы их скроем? Они открыты для всего мирового общества. Народ знает все", - сказал депутат.

Мирлан Самыйкожо не может понять, куда подевались деньги, выделенные на укрепление военной техники.

"Парламент давал согласие на выделение огромной суммы денег для усиления военной техники. Где эти деньги? Были ли они использованы эффективно или нет? Никто не ответил. 1,5 года назад были выделены деньги, чтобы предотвратить баткенские события. Где они? Кто ответит за бездействие? Или у нас в стране работает только "постельная" разведка, "кустуризация" или разведка по контрабанде. Госбезопасность должна стоять выше наших жизней. То, что знает народ, никто не сможет скрыть", - сказал депутат Самыйкожо.

Депутат утверждает, что парламент не должен склонять голову перед госслужащими. Он призвал президента самому прийти на заседание Жогорку Кенеша.

"Уважаемый Садыр Нуркожоевич, парламент не должен склонять голову перед вашими госслужащими. Парламент тоже был избран народом, который избрал вас. Я призываю вас самого прийти в парламент и ответить на все вопросы. Народ этого ждет. Иначе все ваши усилия для народа – поднятие зарплаты, строительство школ и детсадов, поликлиник, - все будет напрасно", - сказал депутат.

22 сентября 2022 года группа депутатов ЖК, заслушав за закрытыми дверями информацию Кабмина о ситуации на кыргызско-таджикской границе, направились в Баткен для ознакомления с обстановкой. Ряд депутатов из зала заседания выехал в аэропорт на автобусах Минобороны.
Сегодня, 28 сентября, по просьбе спикера ЖК Мамытова информацию о ситуации на кыргызско-таджикской границе решили заслушать в закрытом режиме.

Источник - kg.akipress.org
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