Суд оправдал кыргызского журналиста Болота Темирова по делу о наркотиках: Дело было сфальсицировано

13:20 28.09.2022

Суд оправдал журналиста Болота Темирова по делу о наркотиках: Дело было сфальсицировано сотрудниками ГКНБ



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Свердловский районный суд Бишкека 28 сентября вынес решение по делу журналиста Болота Темирова.



Приговор огласил судья Акылбек Адимов, под чьим председательством проходил процесс.



Так, судья Алимов оправдал Темирова за отсутствием состава преступления по следующим статьям УК КР:



- ст.283 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК КР;



- ст.378 ("Незаконное пресечения государственной границы") УК КР.



По ст.379 и ст.379 ("Подделка документов") УК КР признан виновным, из-за истечения срока давности наказание не назначено.



22 января 2022 года журналиста Болота Темирова под сопровождением бойцов спецназа забрали в милицию.



Темиров был задержан оперативниками столичного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по подозрению в ст.283 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК КР. В офисе Temirov Live провели обыск, где якобы нашли наркотики. Сам он тогда сообщал, что ему их подкинули.



"Меня подставили. Подкинули", - говорил Болот Темиров, когда его выводили.



Потом Болот Темиров рассказывал, как ему могли подкинуть наркотики:

Потом журналиста отпустили из-под стражи.



20 апреля стало известно, что в отношении Темирова возбуждено еще три уголовных дела - два факта по ст.379 ("Подделка документов") УК КР и по ст.378 ("Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики") УК КР. Его обвинили в том, что он, будучи россиянином, незаконно получил военный билет, который, по версии следствия, принадлежит другому человеку, а также получил поддельное временное удостоверение личности. Используя эти документы, он получил паспорта КР, с которыми журналист неоднократно пересекал границу и поработал на госслужбе.



Позже Темиров сообщил редакции "Сводка АКИpress", что его кыргызские паспорта признаны недействительными.