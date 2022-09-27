Политические последствия диверсий на газопроводах "Северного потока"

14:25 28.09.2022

В последние дни в Европе началась волна массовых протестов против политики собственных государств в отношении антироссийских санкций. В нескольких городах Германии и Чехии прошли массовые акции протеста с требованиями отменить антироссийские экономические санкции, возобновить поставки природного газа из России по газопроводу "Северный поток - 2" (поскольку "Северный поток - 1" стоит из-за отсутствия турбин, опять-таки из-за санкций) и прекратить поддержку Украины.



Сейчас еще только конец сентября, зимний отопительный сезон еще не начался, но начинающиеся протесты граждан, возможно, уже напугали европейские проамериканские и антинациональные элиты. На выборах европейцы также активно протестуют против нынешних элит и голосуют за тех, кто поддерживает традиционные семейные ценности, обещает противостоять ввозу мигрантов и политике Евросоюза.



Победа на недавних местных выборах в Чехии и на парламентских выборах в Италии правых и крайне правых партий, обещающих проводить именно такую политику, является для США и ориентированных на них европейских элит серьезной политической угрозой.



Одновременные диверсии на двух ветках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" рушат надежды многих европейцев на возможность возврата к прежним временам и к прежним низким ценам на энергоносители в принципе после возможного изменения политики их стран.



Я не знаю, насколько серьезно повреждены трубы, которые рассчитаны на высокое давление, но не рассчитаны на подрыв или на подводный взрыв, но не думаю, что можно будет быстро ликвидировать последствия этих подводных повреждений. Все подводные технические операции, кроме простого наблюдения, сродни операциям в открытом космосе.



Подъем значительного участка трубопровода на поверхность для его ремонта также непростая техническая задача. Кроме того, впереди зима, Балтийское море - море замерзающее, и любые работы - и подводные, и надводные - будут серьезно затруднены ледоставом.



Если в ближайшее время трубопроводы не будут восстановлены, у европейцев не будет повода к протестам и к требованиям восстановления нормальных отношений с Россией, поскольку из-за диверсии российского газа у них все равно не будет и им придется с этим смириться и не протестовать против политики собственных правительств, которые будут продолжать поддерживать Украину за счет снижения уровня жизни своих граждан.



Вся эта ситуация крайне выгодна и с политической, и с экономической стороны Соединенным Штатам Америки - они постепенно уничтожают Европу и европейскую промышленность, заставляют европейские страны продолжать поддерживать Украину и будут поставлять свой сжиженный природный газ в Европу по нынешним баснословным ценам.



Только США, только их подводные лодки и их малоразмерные подводные аппараты могли нанести урон российским газопроводам, и только США могли принять такое решение, тем более что ранее, даже еще до начала российской СВО на Украине, высшие руководители США говорили о недопущении поставок по газопроводу "Северный поток - 2" любой ценой.



В этой ситуации Россию принуждают увеличивать прокачку газа по нынешнему маршруту - через Украину, и именно это было одной из целей американской диверсии. Россия, начав 24 февраля специальную военную операцию на Украине, не сделала самое важное - не уничтожила всю газотранспортную систему Украины, чтобы прекратить все разговоры о прокачке природного газа через эту враждебную территорию.



Самым эффективным ответом России на американскую диверсию против газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" будет полное прекращение поставок природного газа в Европу и полное уничтожение газотранспортной системы Украины.



Нельзя одновременно вести военные действия против Украины и платить этому историческому и географическому недоразумению и ее незаконным властям даже копейку, а не те огромные суммы, которые сейчас Россия платит Украине.



Газотранспортная система Украины должна быть уничтожена полностью - по всем законам войны.



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Михаил Ошеров, для "Русской Весны"



