Новым губернатором (полпредом президента) Иссык-Кульской области Киргизии стал Илияз Иманбетов

19:29 28.09.2022

28 сентября 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Экс-замминистра финансов стал полпредом президента в Иссык-Кульской области



Илияз Иманбетов назначен полномочным представителем президента в Иссык-Кульской области. Соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Напомним, что Илияз Иманбетов был первым заместителем министра финансов с октября 2021 года.



Прежний полпред Алтынбек Сулайманов подал в отставку накануне. Свое решение он объяснил невозможностью работать при нынешней системе госуправления.