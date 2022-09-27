Клуб конфликтующих игроков: есть ли будущее у ОДКБ, - Дарья Подольская

19:46 28.09.2022

28 сентября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В начале недели произошло событие, заставившее экспертное сообщество заговорить о выходе из ОДКБ некоторых ее участников, а значит, и о распаде самой организации в ближайшей перспективе.



Прогнозы на ближайшее будущее после проведения Россией референдумов о присоединении ЛНР и ДНР обсуждает экспертное сообщество.



Аналитики отмечают, что после вхождения в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в Москве объявят о военном вторжении Украины на российскую территорию. По Договору о коллективной безопасности нападение на одну из стран ОДКБ практически означает атаку на весь блок. То есть государствам, входящим в ее состав, придется посылать свой военный контингент на помощь партнеру.



Но готовы ли к такому повороту в странах-участницах? В Казахстане и Кыргызстане потребовали в срочном порядке открыто объявить о позиции в рамках ОДКБ. В Ереване проходят акции за выход из организации. В Душанбе пока хранят молчание.



Между тем секретарь Совбеза КР Марат Иманкулов предложил исключить Таджикистан из ОДКБ из-за военной агрессии на кыргызско-таджикской границе, указав на то, что в организации нет механизмов урегулирования территориальных споров между участниками.



Выйти нельзя, реформировать

В Казахстане в эти дни проходят учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности. Все государства блока, кроме Армении, принимают в них участие. Ереван объяснил свой отказ обострением на армяно-азербайджанской границе.

Выступая на Общих дебатах 77-й сессии Генассамблеи ООН, премьер-министр Никол Пашинян весьма откровенно высказал свое разочарование деятельностью ОДКБ. Организация отказала ему в разрешении кризиса с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.



Эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале сообщил: следующим кандидатом на расторжение договора может быть Казахстан.



"В Астане будущее присоединение к России четырех украинских регионов, ожидаемое уже в ближайшие дни после окончания там референдумов, готовы рассматривать в качестве триггера для возможной постановки вопроса о выходе из ОДКБ", - отметил он.



В пользу этой версии свидетельствует и заявление МИД РК.



"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", - говорится в тексте.



Казахстанский политолог Досым Сатпаев согласен с позицией внешнеполитического ведомства. Что касается ОДКБ, то эксперт полагает: "Из этого военного клуба во главе с РФ давно уже пора выходить". По его мнению, организация продемонстрировала свою неэффективность.



С ним согласны и кыргызстанские аналитики. Правда, в отличие от Досыма Сатпаева, они далеки от мысли, что КР следует в срочном порядке аннулировать членство в ОДКБ. А потребовать переформатирования блока Кыргызстан обязан.



Военный эксперт Данияр Сыдыков полагает, что структурное реформирование спасет ОДКБ от развала. Он признал - большой минус организации, в частности, в том, что она стабильно игнорирует таджикско-кыргызские масштабные столкновения в приграничной зоне.



Факт, что пять из шести стран, входящих в эту организацию, находятся в состоянии войны или вооруженного конфликта, куда ОДКБ не вмешивается, свидетельствует о ее приоритетах.



"ОДКБ должна выступать гарантом безопасности в регионе. Сегодня звучат мнения - поставить вопрос об ответственности одного из членов ОДКБ Таджикистана из-за военной агрессии против нашей республики. Соседнее государство нарушило все существующие нормы международного права. Но, чтобы добиться каких-то мер воздействия от ОДКБ, необходимо реформировать ее устав. Кыргызстан вправе как один из учредителей потребовать этого", - заметил эксперт.



Документы, которые регулируют действия ОДКБ, морально устарели и потеряли свою актуальность. Понятно, что современным геополитическим вызовам они уже не отвечают.



Данияр Сыдыков

С ним согласен аналитик Нурсултан Акылбек. Он признает, и военная агрессия Таджикистана это подтвердила - у ОДКБ нет реальных рычагов остановить конфликт внутри блока.



"Поэтому кыргызская сторона предлагает исключить Таджикистан как военного агрессора. Другой вопрос, стоит ли нам выходить из этого договора. Лично я не вижу никакой пользы от такого демарша", - добавил эксперт.



Опасения некоторых политиков, что Россия может призвать страны - участницы организации помочь ей в боях в Украине, он считает излишними.



"Итоги референдумов, как на самопровозглашенных территориях, так и в Запорожской и Херсонской областях, никто не признает. Не думаю, что власти Кыргызстана, когда им так нужна поддержка мирового сообщества из-за регулярных нападений Таджикистана на наши границы, рискнут встать на сторону РФ. А в случае непризнания отпадает и возможность участия в войне", - сказал Нурсултан Акылбек.



Не все так однозначно



Эксперты отмечают: неважно, кто признает присоединенные украинские регионы субъектами Российской Федерации, Кремль в любом случае разыграет карту вторжения сил ВСУ, снабженных оружием коллективного Запада. Но уже де-факто на свою территорию. Это даст повод для обращения к союзникам по ОДКБ с просьбой оказать военную поддержку для отражения агрессии Киева.



Естественно, подобная перспектива категорически не отвечает интересам членов блока. Но хватит ли мужества отказать России, то есть демонстративно нарушить основополагающие пункты договора, аналитики сомневаются.



Поэтому все чаще и раздаются призывы обозначить свою позицию сейчас, а не ждать, что кризис разрешится сам по себе.



Или государствам ОДКБ, уже втянутым в приграничные конфликты, следует открыто заявить: организация никогда не была для входящих в нее стран-участниц реальной защитой от любой угрозы и поэтому до пересмотра устава деятельность союза следует законсервировать.