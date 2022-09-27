Задержан КырМВД министр образования и науки Алмаз Бейшеналиев. "По факту вымогательства взятки в особо крупном размере"

21:00 28.09.2022

В пресс-службе МВД подтвердили факт задержания.



Так, в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере, при получении взятки задержан министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев.



Как сообщили в пресс-службе МВД, расследуется факт получения взятки в особом крупном размере (110 000 долларов США) при зачислении иностранных студентов в отечественные ВУЗы.



По итогам расследования уголовного дела МВД дополнительно предоставит информацию.