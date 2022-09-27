Гендиректор ТОО "Алматыэлектротранс" Игенбердиев попался на взятке 160 тысяч долларов

21:40 28.09.2022

Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс"



Генеральный директор ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности. Об этом Zakon.kz рассказали в акимате Алматы.

В городском ведомстве пояснили, что это связано с проведением следственных мероприятий.



На время проведения следственных мероприятий Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс".

Пресс-служба акимата Алматы

Ранее в Казнете появилась информация, что 27 сентября сотрудники Антикора Алматы задержали Бекмырзу Игенбердиева при получении взятки в 160 тысяч долларов.



Анастасия Московчук