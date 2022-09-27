ЦИК Казахстана установил размер расходов кандидата в президенты

22:56 28.09.2022

Размер расходов кандидата в президенты установил ЦИК Казахстана



Астана. 28 сентября. КазТАГ - Размер расходов кандидата в президенты установила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана.



"Избирательный фонд образуется из следующих источников:



- собственные средства кандидата, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 12 000 (двенадцать тысяч) раз, что составляет Т720 млн;



- добровольные пожертвования граждан и организаций Республики, общая сумма которых не должна превышать установленный законодательством размер минимальной заработной платы более чем в 15 000 (пятнадцать тысяч) раз, что составляет Т900 млн", - сообщает Сабила Мустафина на заседании Центризбиркома по спискам избирателей.



Анонимные пожертвования обращаются в доход республиканского бюджета.



Помимо этого, государство выделяет кандидату средства на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспортные расходы. Общая сумма – Т10 312 600 млн:



- выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях – Т9 012 600 млн;

- проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов – Т800 тыс.;

- транспортные расходы – Т500 тыс.



Также деньги из избирательного фонда кандидаты тратят на следующие задачи:



1) на выступления в любых зарегистрированных средствах массовой информации;



2) на организацию и проведение публичных предвыборных мероприятий (предвыборных собраний и встреч с избирателями, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций и иных предвыборных мероприятий);



3) на выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов;



4) на оплату услуг юридических и физических лиц по организации агитационной работы;



5) на покрытие транспортных и командировочных расходов кандидатов в президенты Республики Казахстан;



6) на изготовление для бесплатной раздачи печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков и других знаков, и символов, специально изготовленных для избирательной кампании.



Также отмечены необходимые процедуры установления свободного владения государственным языком кандидатом в президенты:



1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц;



2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц;



3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут.



Примечательно, что процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком не распространяется на действующего президента Республики, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий.