Бишкек становится русским городом. Граждане РФ осваивают Центральную Азию, - Виктория Панфилова

23:01 28.09.2022

28.09.2022



Бишкек становится русским городом. Граждане РФ осваивают Центральную Азию



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Россияне въезжают в Казахстан через международный автомобильный пункт пропуска "Сырым".

Страны Центральной Азии принимают уже вторую волну миграции россиян с момента начала в РФ специальной военной операции в Украине. Вначале это был реакция бизнеса на введенные против России санкции Запада. С 21 сентября началось бегство от мобилизации. Одним из основных направлений стал Казахстан, который имеет наиболее протяженную границу с Россией и 50 погранпунктов. Однако эта страна также стала для россиян транзитной на пути в Киргизию и Узбекистан. "Бишкек стал русским городом", – сказал "НГ" киргизский политик Равшан Джеенбеков.

В Киргизию с начала года прибыло 184 тыс. граждан России, об этом сообщили в Департаменте регистрации населения при Министерстве цифрового развития Киргизии. При этом, как заметил "НГ" Равшан Джеенбеков, для республики это не критично, поскольку более миллиона киргизских граждан находятся на заработках в России. Единственной проблемой стала аренда жилья – цены выросли в три-четыре раза, и найти свободную квартиру не только в Бишкеке, но и на Иссык-Куле проблематично. "В целом обстановка спокойная. Угрозы национальной безопасности нет", – сказал киргизский политик.



Сами россияне, по его словам, выглядят потерянными и нуждаются в помощи. Местные им в этом не отказывают. Напротив, в соцсетях гуляют призывы продемонстрировать восточное гостеприимство. "Киргизская власть никак не реагирует на растущее население страны в отличие, например, от казахской", – отметил Джеенбеков.



В соседнем Узбекистане обосновались в основном айтишники. Льготы для IT-компаний и специалистов сделали страну хабом эмиграции. В созданном в республике технопарке можно найти работу, что облегчает пребывание в стране. "Но в последние две недели количество россиян заметно увеличилось. На улицах Ташкента появились семьи с детьми. Все ведут себя очень сдержанно, никаких конфликтов с местным населением не отмечено. Напротив, они восторгаются нашими красотами, обилием фруктов и овощей, вкусной едой и теплым к ним отношением. Приехавшие отмечают, что в Ташкенте жизнь гораздо комфортнее при сопоставимых или более низких затратах с Москвой", – рассказал "НГ" заместитель заведующего редакции международной информации Узбекского национального информационного агентства Аброр Гулямов. Официальных данных въехавших в страну россиян узбекские ведомства не предоставляют. Возможно, это связано с тем, что первые 15 дней для иностранцев регистрация не требуется, поэтому МВД в ожидании сведений.



Добрались россияне и до Таджикистана, который обошли в первую волну. В помощь приехавшим созданы две группы в Telegram, в которых можно получить советы, как обналичить деньги с карты "Мир", найти квартиру, недорогие кафе, досуг и пр. Более того, таджики предлагают не только свою помощь, но и бесплатное жилье на первое время, тем самым ввергая в шок москвичей. Власти Таджикистана никак не комментируют ситуацию.



Похоже, что статистику ведут только в Казахстане. Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что после объявления в РФ частичной мобилизации в страну въехало 98 тыс. россиян, выехало – 64 тыс. Из них чуть более 8 тыс. получили идентификационный номер, который дает право на работу и открытие банковского счета. На брифинге в Астане представители МВД сообщили, что ситуация под контролем, "миграционное законодательство работает, поэтому каких-то аномальных явлений по нарушениям законодательства мы не видим".



Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что Казахстан не будет выдавать российским властям граждан России, скрывающихся от мобилизации. По его словам, выдаче подлежат только преступники, объявленные в международный розыск.



Вопросы российских беженцев будут подняты на переговорах с российским руководством. "Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны", – сказал накануне президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области. Глава государства призвал правительство и граждан "проявить заботу" о приезжающих из России гражданах и "обеспечить им безопасность". Это, по его словам, политический и гуманитарный вопрос. Он напомнил казахскую поговорку: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия". "Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем", – сказал он и поручил правительству принять необходимые меры.



"Заявления казахстанских властей – это попытка отреагировать на муссирующиеся темы, в первую очередь в соцсетях, где пользователи высказывают недовольство "понаехавшими" россиянами. Предпринимается попытка показать казахстанской общественности, что ситуация не пущена на самотек, власти держат руку на пульсе. Также понятно, что это предвыборная кампания и главному кандидату – Токаеву – нужно отреагировать на ситуацию", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Станислав Притчин. По его мнению, Токаев не может сейчас делать резкие движения ни в ту, ни в другую сторону. Возможности ограничены. Для депортации россиян нужны юридические основания. Для ограничения потока – тоже, учитывая, что оба государства находятся в Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС принято огромное количество двусторонних документов, которые не дают возможности в одностороннем порядке изменить режим пересечения границы. Это серьезный фактор, ограничивающий возможности казахстанских властей, который может негативно повлиять на двустороннюю российско-казахстанскую повестку.