Гуаньча: Китайцы об итогах референдумов в Донбассе: поздравляем с возвращением!

00:04 29.09.2022

Гуаньча

Китай



Объявлены результаты референдума о вхождении в состав России Донецкой и трех других областей



По результатам подсчета голосов абсолютное большинство избирателей Донбасса, Запорожья и Херсона проголосовали за присоединение к России, сообщает "Гуаньча". Читатели портала поздравили их с освобождением. "Наконец вы в безопасности", – пишет один из них.



27 сентября в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне официально завершился референдум о присоединении к России. Согласно результатам подсчета голосов, обнародованным местной избирательной комиссией вечером того же дня, вхождение в состав РФ поддержали в Донецке 99,23% избирателей, в Луганск 98,42%, в Запорожье 93,11%, в Херсоне 87,05%.



Кроме того, согласно данным избирательной комиссии, явка в четырех регионах, где проводился референдум, превысила установленный законом порог в 50%, поэтому голосование можно считать имеющим силу.



Комментарии читателей:



yt_monkey

Все равно США и Россия в выигрыше, а Украина и ЕС в проигрыше. Когда боги дерутся, страдают куры и собаки.



theSight в ответ yt_monkey

На самом деле Украина - это просто стол для игры в карты между Россией с одной стороны и США (и ее вассалов под названием НАТО) - с другой. Но неважно, кто выиграет или проиграет, это не имеет никакого отношения к самому столу. Что еще хуже, Киев сам вызвался им стать. Если подумать, Путин не раз прямо и косвенно заявлял, что этот стол принадлежит ему или по крайней мере когда-то принадлежал его семье. Пожалеет ли Америка, что соскоблила с поверхности краску или даже разобрала весь стол? Мне кажется, нет.



Пшеница 2084

Если Зеленский снова нападет на Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, у Путина появятся основания для атаки инфраструктуры Украины, ГЭС, ТЭЦ, железных дорог, мостов. Без инфраструктуры простые люди не смогут пережить зиму, они будут вынуждены бежать, особенно жители крупных городов. Хотя и в Западной Европе высокая стоимость жизни, куда им еще пойти, если не туда? Россия фактически создала буферную зону вокруг четырех областей, поэтому их стало легче оборонять.



guan_16458905971994

Доля русских в Херсоне всего 16%, а доля русских в Запорожье – 25%.



guan_15780691761311 в ответ guan_16458905971994

На самом деле все сложнее, чем вы сказали, этническое деление не столь однозначно, а еще очень много метисов!



whiterabbitmoscow.ru

Я проанализировал это так

Россия может провести общенациональный референдум, чтобы лишить Литву-паразитку независимости.



TXJ2060

Как только эти четыре области станут частью России, Путин сможет мобилизовать местных призывников, потому что внутреннее законодательство предусматривает, что призыв действует только внутри страны.



Одинокий овдовевший гусь

Самый высокий показатель - 99,23%, самый низкий - 87. Местные жители дали четкий ответ на вопрос, хотят ли они жить в России под командованием Путина или на Украине, во главе которой стоит актер.



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Поздравляю жителей Донбасса, Херсона и Запорожья с отделением от нацистского правительства!



Стальной Вангержинский

Трагическая ошибка разделения плоти от крови, вызванная распадом Советского Союза, наконец исправлена!



Черный китайский кролик

Немного голых фактов: 1) Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон - это четыре наиболее развитые сельскохозяйственные и производственные области Украины. Луганск и Донецк - важнейшие и крупнейшие промышленные зоны, там есть богатые месторождения минеральных ресурсов. Одного угля там около 240 миллиардов тонн. В ЛНР и ДНР построены развитые промышленные системы - металлургия, химическая, военная промышленности, электромашиностроение. Эти области первоначально были индустриальным сердцем Украины. 2) Херсон является главной сельскохозяйственной областью в стране. В Запорожье тоже развиты производственные мощности - оно занимает четвертое место на Украине. Там много ресурсов, много заводов, сформировалась производственная цепочка. Если эти области возобновят промышленную деятельность, их совокупный ВВП достигнет 300 миллиардов долларов, а потери Москвы из-за экономических санкций составили всего 50 миллиардов. Эти регионы - бесценные сокровища. США и Европа всегда говорили: права человека превыше суверенитета! Россия пошла по-своему и прислушалась к народу, позволив четырем областям проголосовать и вернуться в ее состав. Она действительно неплохо заработала!



guan_16351555552218

Никакой интриги. Настроения народа очевидны!



akira4515

Россия просто сделала то, что США делают все время.



Большой крот

Поздравляю четыре области с возвращением в Россию и надеюсь, что конфликт скоро закончится.



Двуличный человек наступил на орла

Неважно, признаем мы референдум или нет, мы все равно рады видеть, что России все удалось, пусть теперь США и другие западные страны беспокоятся… С точки зрения Запада, это действительно легитимный референдум (если вспомнить о Косово!), и США с Европой должны первыми это признать.



Hanghuixian

Наконец-то освободили! Наконец-то больше не надо преследовать неонацистов, я очень рад за русских там.



Зло подкупает Цинь

Это то, что Соединенные Штаты хотят видеть, - Старый мир, погрязший в бесконечных войнах и раздорах.



Железный дядя скайхан

Многие из этих мест целиком заселены украинцами, а не русскими, особенно в Херсоне. Украинское население там составляет 80%, но и количество голосов за вхождение в Россию тоже более 80%. Поэтому некоторые люди сомневаются, что голосование настоящее, но это на самом деле так. И это радует. Многие украинцы проголосовали за присоединение к России главным образом потому, что правительство Зеленского разбило их сердца.



HUCHUNLAN

Поздравляем жителей четырех областей с тем, что они наконец-то в безопасности.



Брожу с солнцем по свету

Люди, которые говорят, что Россия проиграла, ничего не понимают. После вхождения в состав РФ эти территории будут защищены ядерным оружием. Продолжение боевых действий обернется для Украины еще большими потерями. Так что Москва уже выиграла это противостояние. Безмозглый прозападный Киев продолжает бороться, хотя все уже знают, что скоро он исчезнет.



guan_16629669541353

Самый большой лузер - это, однако, империалистическая Америка. Она выстрелила себе в ногу, теперь ей придется выплевывать дивиденды холодной войны!



Бегу есть хого в ресторане "Голова дракона"

Референдум - это всего лишь политическая тактика. Одобряем мы его или нет, зависит от наших национальных стратегических потребностей. Не обязательно его признавать, если нам он не подходит, или отрицать, если не нравится.



Во имя народа 2021

Говорят, что Запад прислал людей для наблюдения за референдумом. Это однозначное предательство интересов Украины.



Вы должны проверить это на ПК

Российский "референдум" - это понятный Западу язык, и я думаю, что голосование было очень "демократичным", но Европа и США, разумеется, против. Тайваню эта схема очень подходит, и Запад, конечно, утверждает, что полностью поддерживает его "демократичное решение". "Двойные стандарты" - это тоже термин, очень понятный странам НАТО.



gg5481

Белый медведь: Итак, простите, остался самый последний кусочек, давайте будем вежливы и отдадим его мне. Кто против? Украина: Решительно против! Белый медведь: Твой голос здесь считается? Украина: … НАТО: Мы тоже категорически против! Белый медведь: Что вы собираетесь сделать? НАТО: Мы продолжим накладывать на тебя санкции… Белый медведь: Хорошо, давайте, я посмотрю. США: Я категорически против. Белый медведь: Сэм, как насчет того, чтобы поиграть в большой взрывоопасный мяч? Америка: Медведь, у тебя нет чести воина! Белый медведь: Это ты мне говоришь?