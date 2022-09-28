 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтону не удалось перерезать нить между РФ и Индией, - Владимир Скосырев
00:33 29.09.2022

Дели не прекратит закупать оружие и нефть у Москвы
Владимир Скосырев
28.09.22

Джайшанкар (справа) не обещал Салливану, что Индия изменит свою политику по отношению к России.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар встретился в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Официальные лица США не скрывают, что их главная задача – добиться ослабления сотрудничества Индии с Россией как в оборонной сфере, так и в торговле. Но Дели ответил, что будет руководствоваться национальными интересами страны, а по Украине призвал к переговорам. Сгладить разногласия Дели с Вашингтоном мешает и его военная помощь Пакистану.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс с предельной откровенностью высказался о замыслах Вашингтона. Нужно, по его словам, переориентировать политику Индии таким образом, чтобы она отвернулась от России. Но этого не сделаешь сразу, как если бы вы нажали на выключатель – и свет погас.

У Индии, признал Прайс, отношения с Москвой складывались в течение десятилетий. Поэтому воздействие на Индию – для Америки работа на долгий срок.

В эту тяжелую работу, естественно, не мог не впрячься и глава американской дипломатии Энтони Блинкен, который тоже пообщался с индийским коллегой, прибывшим на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Блинкен дал понять, что Индии негоже закупать российское оружие и нефть в тот момент, когда США и их союзники пытаются добиться международной изоляции России.

Джайшанкар как искусный дипломат не испытывал недостатка в аргументах, когда комментировал для прессы претензии США. Он сказал, что Индия в последние месяцы не чувствовала трудностей с доставкой запчастей или обслуживанием российского оружия. Геополитическая напряженность не привела к изменению индийской позиции. Вопрос о том, где приобретать военную технику, Индия будет решать, исходя исключительно из своих национальных интересов.

О том, будет ли Дели соблюдать установку "большой семерки" о потолке цен на российскую нефть, индийский министр не высказался прямо. По его словам, Индия, как и другие страны "глобального Юга", находится в состоянии стресса из-за волатильности на энергетическом рынке. Эти страны страдают не только от повышения цен; хуже того, сами энергоносители часто становятся для них недоступными.

Понятно, что разногласия крупных держав вокруг Украины находят отражение в дебатах в ООН. Как отмечают британские СМИ, США удовлетворены тем, что конкретную поддержку Москве, в частности, вооружениями не оказывает Китай, хотя ранее он говорил, что дружба с Россией не имеет границ. А как же ведет себя на подмостках всемирной организации Дели, у которого, в отличие от Пекина, отношения с Вашингтоном теплые. По этому вопросу глава МИД Индии высказался вполне определенно: "Пока конфликт в Украине продолжает бушевать, нас часто спрашивают, на чьей мы стороне? Наш ответ всегда прямой – мы на стороне мира, мы за диалог и дипломатическое решение, ведь только это дает выход из положения".

У США все же много инструментов для нажима на Индию. Один из них – предоставление виз индийцам, которые хотят найти работу в США или выехать туда на постоянное жительство. При этом Америка отдавала предпочтение людям высоких квалификаций и IT-специалистам. С 2020 года, то есть с начала пандемии, США заморозили фактически выдачу виз. Для индийцев, у которых есть родственники в США, это болезненно. Беседуя с Джайшанкаром, Блинкен туманно пообещал рассмотреть этот чувствительный вопрос.

Впрочем, гораздо более серьезным раздражающим фактором в отношениях двух держав остается проблема Пакистана. США еще в период холодной войны продали Пакистану истребители F-16. Они неплохо охраняли пакистанское небо, но устарели. И вот Госдепартамент одобрил продажу оборудования для модернизации самолетов. Стоимость поставок – 450 млн долл. Индия устами своего министра обороны выразила Америке недовольство.

В беседе с "НГ" Винай Шукла, индийский эксперт по внешней политике, отметил: "Никаких изменений в индийско-российских отношениях не произошло. Страна с населением более 1 миллиарда не станет жить по указке из США. Такова позиция правительства Нарендры Моди. Но если придет к власти другое правительство, оно тоже будет держаться этого курса. Что касается "потолка" цен на нефть, то Индия на это не пойдет. Индия не кладет все яйца в одну корзину. У нее выполняются контракты с Саудовской Аравией и Ираком".

Источник - НГ
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