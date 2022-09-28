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Россия и Афганистан ставят эксперимент по прорыву изоляции, - И.Субботин
00:35 29.09.2022

Одобрен экспорт в "Исламский Эмират" топлива и сельхозпродукции
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
28.09.2022
Импорт российского зерна может отчасти разрешить проблему голода в Афганистане.
Движение "Талибан" (запрещено в России) объявило о заключении предварительных договоренностей с Москвой об экспорте топлива и сельскохозяйственной продукции в Афганистан. Несмотря на то что договоренность, по-видимому, носит пока только испытательный характер, западные СМИ успели охарактеризовать ее как самую крупную международную экономическую сделку, которую Кабул заключил с момента захвата власти в 2021 году. В экспертной среде есть точка зрения, что в соглашении – вне зависимости от качества его проработки – политики больше, чем экономики.

Первым о финализации договора агентству Reuters рассказал и.о. министра торговли и промышленности в талибском правительстве Хаджи Нуриддин Азизи.

По его словам, речь идет об импорте из России бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы. Причем Азизи проинформировал, что Москва, по условиям контракта, предложила "временной администрации" скидку на те товары, которые будут транспортироваться автомобильными и железнодорожными путями. По словам и.о. министра торговли и промышленности, документу назначили "испытательный период", по истечении которого Москва и Кабул должны будут решить, следует ли продлевать договоренности. При этом о способах оплаты ничего подробно не известно.

"Такие договоренности были, – подтвердил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. – Насколько я понимаю, они предварительные, теперь они (стороны договоренностей. – "НГ") должны подписать конкретные (документы. – "НГ") по объемам, номенклатуре".

Соглашение стало основной темой, которую обсуждала в России в течение нескольких недель техническая переговорная группа из Афганистана, оставшаяся там после поездки Азизи в августе этого года. Циркулировали предположения, что талибы будут расплачиваться за российские поставки бартерным путем, потому что после захвата власти и ухода иностранного контингента их военно-политическое руководство столкнулось с кризисом бюджета. Даже его попытки вернуть замороженные США активы афганского Центробанка не встретили успеха: администрация президента Джозефа Байдена попросту перевела часть средств в специальный швейцарский фонд, который должен обеспечить за их счет гумпомощь афганцам в обход "Талибана".

Западные издания называют заявление Азизи свидетельством, что властям Афганистана удалось заключить первую с момента прихода к власти крупную экономическую сделку международного характера, что, по этим оценкам, должно помочь в прорыве внешнеполитической изоляции. Тем не менее инвесторы по-прежнему настроены к "Исламскому Эмирату" скептически из-за сохранения в нем радикальных террористических сетей. Как минимум это, как заявили недавно источники Bloomberg, одна из причин, почему китайские власти не спешат давать "зеленый свет" своим соотечественникам на вливания в афганскую экономику. Их волнует, что талибы не пресекли активность опасного для КНР "Исламского движения Восточного Туркестана" (запрещено в РФ).

Факт, что Пекин на данном этапе избегает крупного экономического сотрудничества с талибами, откровенно подтвердил вице-президент афганской Торгово-инвестиционной палаты Хан Джан Алокозай. Несмотря на то что Китай после бегства иностранного контингента в 2021 году, по ряду экспертных предположений, должен был заполнить оставшийся после Запада вакуум в Афганистане и зарезервировать место своим предпринимателям в сфере добычи полезных ископаемых, с его стороны "не было даже пенни инвестиций", выразил недавно недоумение Алокозай. "Многие из их компаний приезжали, встречались с нами, изучали обстановку, а потом уезжали и пропадали, что очень расстраивает", – рассказал чиновник.

Впрочем, законные претензии к тому, насколько безопасно вести дела в Афганистане, должны были, по логике, появиться и у Москвы. В сентябре в непосредственной близости от входа в консульский отдел ее посольства в Кабуле террорист привел в действие взрывное устройство. В результате трагедии погибли двое сотрудников дипмиссии. Серьезно пострадали и обычные горожане, которые стояли в очереди за проездными документами. Нападение превратилось в открытый вызов для двусторонних отношений между РФ и "временным правительством" Афганистана, а также было тревожно воспринято другими игроками, которые после 2021 года отказались свернуть свое дипломатическое присутствие в афганской столице.

Несмотря на то что официально ответственность за сентябрьский теракт взял на себя местный филиал террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в России), в "Талибане" попытались объяснить ситуацию геополитикой. Так, глава политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин отмечал: "Некоторые элементы в Афганистане под хорошо известными именами, которые поддерживаются и финансируются иностранными спецслужбами, прибегают к таким ужасным терактам, направленным на то, чтобы поставить под угрозу наши отношения с такими важными странами региона, как Россия. Они не хотят, чтобы эти отношения укреплялись. Точно так же они хотят отпугнуть инвесторов от вложений в Афганистан".

Научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар обратил внимание "НГ" на то, что за счет экспортной сделки с Россией талибские официальные лица пытаются направить вполне конкретные политические "месседжи". "Это сигнал и внутренней общественности, и международной аудитории, – рассуждает собеседник "НГ". – На фоне усиления санкционного режима против талибских лидеров суть сигнала заключается прежде всего в том, чтобы подчеркнуть обратное". Испытательный характер соглашения, отмечает эксперт, оставляет простор для смены позиции. Именно поэтому, по его словам, в ситуации вокруг сделки политики больше, чем экономики.

В то же время в Афганистане соответствующую инициативу можно рассматривать в контексте соперничества за укрепление власти между различными группами влияния внутри "Талибана", добавил Нессар.

Источник - НГ
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