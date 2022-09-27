Юаневая экономика. Китайская валюта осваивается на Московской бирже, - Къ

00:40 29.09.2022

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Курсы основных валют на российском рынке откатились к значениям двух-трехмесячной давности. Так, котировки доллара опускались ниже уровня 57 руб./$, евро - до 55 руб./€, юаня - до 8 руб./CNY. При этом активность растет только по операциям с китайской валютой. Московская биржа запускает новые инструменты денежного рынка для управления юаневой ликвидностью. Как отмечают участники рынка, со временем может потребоваться и более широкое предложение хеджевых продуктов.



В среду, 28 сентября, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже достигал отметки 56,96 руб./$, что на 1,5 руб. ниже закрытия предыдущего дня. По итогам торговой сессии курс остановился возле отметки 57,54 руб./$, минимального закрытия с 22 июля. Курс евро в ходе торгов снижался только на 1,15 руб., до уровня 55 руб./€, а закрылся на отметке 55,475 руб./€, минимуме с 1 июля. Торги китайской валютой закрылись на минимуме с 30 июня - 8,02 руб./CNY. Объем торгов долларом с поставкой "завтра" составил почти 121 млрд руб., на четверть выше результата предыдущего дня. Объем операций с евро составил 58 млрд руб., прибавив почти 50%. Объем торгов китайской валютой составил около 75 млрд руб., почти вдвое выше средних значений месячной давности.



Высокая активность в юане связана с переходом компаний во внешнеэкономической деятельности на операции с дружественными валютами.



По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, в рамках дедолларизации российской экономики бизнес последние месяцы активно перестраивался "на восток" и продвигал заключение контрактов с расчетами в юанях. Среди экспортеров аналитик приводит в пример такие крупные компании, как "Газпром", "Роснефть", "Русал". О высокой активности корпоративного сегмента свидетельствуют большие объемы торгов свопами, которые отражают объем валюты, остающейся на счетах банков. На этой неделе средний объем однодневных свопов в юане превышал 225 млрд руб. против 132 млрд руб. в долларах.



Антон Силуанов, министр финансов, 28 сентября:



"Все ли (средства ФНБ в рамках бюджетного правила.- "Ъ") направлять на покупку тех же самых юаней или что-то оставлять в рублях - это будет решать ЦБ".



Для поддержания растущего спроса на юани Московская биржа расширяет сопутствующий инструментарий. В понедельник участникам торгов денежного рынка стали доступны сделки с расчетами в китайской валюте с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитами с центральным контрагентом (ЦК), междилерским репо и сделки на рынке кредитов. К тому же были увеличены сроки заключения сделок с расчетами в китайских юанях: в случае безадресных сделок репо с ЦК - сроком до трех месяцев, в репо с КСУ - до одного года, в междилерском репо и на рынке кредитов - до трех лет. Общий объем операций по итогам первых двух дней составил 205 млн китайских юаней, следует из сообщения биржи.



Новый инструментарий будет востребован бизнесом и банками в рамках эффективного управления средствами на счетах, номинированных в юанях. По словам Михаила Шульгина, у бизнеса бывают "короткие деньги", теперь они зачастую в юанях.



В отсутствие должного инструментария для размещения они вынуждены выбирать банковские счета до востребования. В результате роста объема юаней в расчетах реального бизнеса у банков появляются пассивы в валюте. "Избыточная ликвидность в коротких и средних сроках требует инструментов для работы с ней",- отмечает руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев.



Одновременно с этим появляется возможность получать фондирование под купленные облигации. Это, как считает господин Аграчев, позволяет под длинные инструменты привлекать короткую ликвидность. "Новые инструменты позволят наполнить ликвидностью рынок облигаций, номинированных в юанях, повысить привлекательность заимствований в юанях для других российских компаний",- считает Михаил Шульгин.



Как растущие платежи в китайской валюте влияют на экономику страны

Однако для полноценной замены долларов юанями недостаточно инструментария для управления ликвидности. По словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, в целях хеджирования должны появиться инструменты срочного рынка, например, средне- и долгосрочные фьючерсы. "Установление курса доллара через юань также возможно, при этом для исключения арбитражных сделок кросс-курсы, вероятно, будут не сильно отличаться от котировок форекс",- отмечает господин Евстифеев. Интересными для бизнеса будут опционы и бивалютные депозиты в этой валюте. "Кросс-валютные свопы позволят участникам рынка переворачивать финансирование из рублей в юани и наоборот",- отмечает Филипп Аграчев.



Виталий Гайдаев

Газета "Коммерсантъ" №180 от 29.09.2022, стр. 8