Совет директоров ОАО "Кыргызалтын" досрочно возглавил Суеркул Бакиров (уволен Тилек Мамбеталиев)

07:36 29.09.2022

29 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Перестановки в "Кыргызалтыне". Избран новый глава cовета директоров



27 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кыргызалтын". Об этом сообщили в пресс-службе компании.



По его итогам досрочно прекратили полномочия председателя совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Тилека Мамбеталиева. Кроме того, избран новый член СД - Кубат Абдраимов.



Новым председателем cовета директоров стал Суеркул Бакиров.



Ранее он входил в состав СД.



В начале сентября в ОАО "Кыргызалтын" сменился и состав правления. Председателем стал экс-руководитель "Кыргызкомура" Элдияр Калдарбеков.



БАКИРОВ Суеркул Керимкулович

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[26.12.1961 - ..]

Родился в селе Кара-Ой Таласского района. Кыргыз



Окончил Московскую с/х академию им. К.А.Тимирязева (1979-84) по специальности "экономист-организатор с-х производства".



10.1984-05.1986 - экономист по труду Таласского Госспецхоза по интенсивному откорму скота, г.Талас;

05.1986-04.1990 - гл. экономист колхоза "Манас", Таласский район;

04.1990-05.1991 - гл. экономист совхоза им. 23-го съезда КПСС, Аламединский район;

05-07.1991 - специалист 1-й категории Фонда госимущества Таласской области;

07.1991-08.1993 - советник по экономике главы/акима Таласской области;

08.1993-12.1996 - 1-й зам. генерального директора Государственного Делового проекта "Манас ордо" при Правительстве Кыргызской Республики, г.Бишкек;

02.1996-09.1998 - генеральный директор Международного неправительственного фонда "Манас", г.Бишкек;

09.1998-02.1999 - эксперт Фонда Госимущества КР;

02.1999-02.2000 - гл. специалист Фонда Госимущества КР;

02-12.2000 - зав. отделом Фонда Госимущества КР;

12.2000-7.03.2001- нач-к управления Фонда Госимущества КР;

7.03.2001-10.10.2005 - нач-к управления Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;

10.10.2005 - 2006 -1-й заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;



С марта 2006 - статс-секретарь Государственного комитета по управлению госимуществом.

С 29 окт. 2009 - статс-секретарь Министерства государственного имущества КР.



Председатель Совета Директоров ОАО "Кыргызалтын" (с 27.09.2022),