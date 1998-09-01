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|Совет директоров ОАО "Кыргызалтын" досрочно возглавил Суеркул Бакиров (уволен Тилек Мамбеталиев)
07:36 29.09.2022
29 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Перестановки в "Кыргызалтыне". Избран новый глава cовета директоров
27 сентября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Кыргызалтын". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По его итогам досрочно прекратили полномочия председателя совета директоров ОАО "Кыргызалтын" Тилека Мамбеталиева. Кроме того, избран новый член СД - Кубат Абдраимов.
Новым председателем cовета директоров стал Суеркул Бакиров.
Ранее он входил в состав СД.
В начале сентября в ОАО "Кыргызалтын" сменился и состав правления. Председателем стал экс-руководитель "Кыргызкомура" Элдияр Калдарбеков.
БАКИРОВ Суеркул Керимкулович
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[26.12.1961 - ..]
Родился в селе Кара-Ой Таласского района. Кыргыз
Окончил Московскую с/х академию им. К.А.Тимирязева (1979-84) по специальности "экономист-организатор с-х производства".
10.1984-05.1986 - экономист по труду Таласского Госспецхоза по интенсивному откорму скота, г.Талас;
05.1986-04.1990 - гл. экономист колхоза "Манас", Таласский район;
04.1990-05.1991 - гл. экономист совхоза им. 23-го съезда КПСС, Аламединский район;
05-07.1991 - специалист 1-й категории Фонда госимущества Таласской области;
07.1991-08.1993 - советник по экономике главы/акима Таласской области;
08.1993-12.1996 - 1-й зам. генерального директора Государственного Делового проекта "Манас ордо" при Правительстве Кыргызской Республики, г.Бишкек;
02.1996-09.1998 - генеральный директор Международного неправительственного фонда "Манас", г.Бишкек;
09.1998-02.1999 - эксперт Фонда Госимущества КР;
02.1999-02.2000 - гл. специалист Фонда Госимущества КР;
02-12.2000 - зав. отделом Фонда Госимущества КР;
12.2000-7.03.2001- нач-к управления Фонда Госимущества КР;
7.03.2001-10.10.2005 - нач-к управления Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;
10.10.2005 - 2006 -1-й заместитель председателя Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;
С марта 2006 - статс-секретарь Государственного комитета по управлению госимуществом.
С 29 окт. 2009 - статс-секретарь Министерства государственного имущества КР.
Председатель Совета Директоров ОАО "Кыргызалтын" (с 27.09.2022),