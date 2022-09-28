Российский Херсон как повод к Третьей мировой, - СП

07:46 29.09.2022

Российский Херсон как повод к Третьей мировой

Попадание натовских снарядов по российской территории должно спровоцировать немедленную и жесткую "ответку"

Дмитрий Родионов



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Александр Дмитриевский Андрей Дмитриев Роман Гнатюк Станислав Смагин



Вашингтон отказывается запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут быть присоединены к России после референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.



"Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией", - подчеркнул он.



Блинкен также отметил, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины. "Поскольку для нас и украинцев нет никаких изменений в отношении территорий, аннексируемых русскими, украинцы продолжат делать все, что необходимо для возвращения отнятых у них земель. Мы продолжим их в этом поддерживать", - заключил он.



И что - если американским оружием будут нанесены удары по России, станет ли это поводом к войне с США? Или американцы потому такие смелые, что не ждут "ответки"?



- США в принципе в очередной раз повысили ставки, о чем говорит и совершенно ничем не прикрытая диверсия против газопроводов в Балтийском море, которые, несмотря на издевательские заявления Вашингтона о верности энергетической безопасности Европы, очевидно направлены на ослабление, десубъективизацию Старого Света, - уверен политолог, военнослужащий 107 батальона Народной милиции ДНР Станислав Смагин.



- Формально это не "казус белли", но фактически - вполне. Что же до формальных, то их и так достаточно. Были уже и заявления Лаврова о том, что натовские наводчики руководят действиями ВСУ, и констатация обстрелов приграничных районов РФ из американских гаубиц. Тут, с одной стороны, можно вспомнить формулу турецкого министра Чавушоглу о том, что "Байрактары", попав на Украину, перестают быть турецкими, а становятся украинскими. Но США и НАТО от своего оружия отнюдь не открещиваются. Так что тут все упирается в само словосочетание "казус белли" - это все-таки лишь "повод к войне", а не обязательное ее начало. Так что вопрос теперь - в готовности Москвы повышать ставки ответно.



"СП": - А что мы можем противопоставить?



- Противопоставить мы можем национальное целеполагание руководства, максимальный отказ от закулисных договорняков с Западом - тех, что идут России исключительно во вред, а Западу на пользу, богатый арсенал ядерного оружия и реально выраженную готовность применить его и следовать фразе Путина "они сдохнут, а мы попадем в рай". Иначе в текущих условиях никак.



"СП": - Нужен ли промежуточный этап независимости присоединяемых регионов - как с Крымом? Что конкретно изменится на присоединенных территориях после вхождения в состав России? Ведь обстрелы от этого не прекратятся…



- Разумеется, необходим переходный порядок, как и в Крыму, где, например, до 2023 года действует особый режим сделок с недвижимостью. Нужна грамотная, учитывающая все нюансы интеграция экономико-хозяйственных структур, управления, народной милиции, где я сейчас прохожу службу. Но это все должно, как и в случае с Крымом, быть в составе России, а не где-то рядом с Россией.



Конечно, имеются пусть и небольшие, но опасения, что Москва, отступив перед западными угрозами и рассчитывая на очередные закулисные договоренности, опять подвесит ситуацию. В частности, тревожит отказ от внеочередного заседания Совета Федерации по вопросу принятия новых территорий в состав РФ, хотя в случае с Крымом было именно внеочередное, в гораздо менее тревожной, невоенной обстановке. Но, при всех чудовищных системных пороках российского правящего класса, вряд ли он все же откроет шлюзы для столь грандиозной катастрофы репутационного, морально-этического и геополитического характера.



- Подобное заявление Госдепа вполне ожидаемо, - считает редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



-Наоборот было бы странно, если бы они сказали: на контролируемых РФ территориях прошли референдумы, давай-ка, Зеленский, не обстреливай их больше. Опять же города и поселки непосредственно в России - в Белгородской, Курской, Брянской областях - обстреливаются ВСУ уже давно, диверсии в Крыму случаются регулярно. То есть по сути ничего нового не происходит.



Вопрос в том, как будет действовать теперь российская власть. Очевидно, сейчас Госдума и Совет Федерации проголосуют, а затем и президент подпишет указ - и в состав России будут приняты новые земли и новые люди. Мы увидим римейк весны 2014 года, только вместо Чалого, Аксенова и Константинова будут Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо (интересно, придет ли кому-то из них в голову мысль прийти в свитере - думаю, вряд ли, таких людей, как бывший народный мэр Севастополя, к руководящим должностям уже не допускают). А далее последует развилка. Либо после прибытия на фронт пополнения из мобилизованных - где-то в середине ноября - официально объявляется война Украине, поводом для которой будут как раз обстрелы присоединенных территорий (за этим у Киева дело не станет, как мы видим). Либо через посредников - Эрдогана, например, с Зеленским и Ко как-то договорятся, и боевые действия будут заморожены по нынешней линии соприкосновения сторон.

Учитывая упоротость киевского режима и позицию его западных хозяев, желающих войны до последнего украинца, наиболее вероятен первый вариант. После чего уже открываются возможности для бомбардировок территории Украины всеми возможными видами оружия, включая ядерное (хотя вероятность этого невысока, это уже самый последний аргумент). У российской армии в осенне-зимней кампании будут две цели. Первая - Бахмут, Краматорск и Славянск, то есть районы ДНР, контролируемые противником. Вторая - Запорожье, ведь согласно референдуму Россия принимает в свой состав Запорожскую область в ее административных границах, а реально мы контролируем чуть больше половины, без областного центра. Ну а к весне, вероятно, будут попытки вырулить на какие-то новые соглашения, исходя из ситуации на линии фронта.



- В ответ на это заявление США лучше и короче всего высказался посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов: "допуская удары с помощью западного оружия по территории ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся участниками конфликта на Украине", - напоминает журналист "Украина.ру", военкор Роман Гнатюк.



- Как мы помним по заявлению Украины, цели для РСЗО HIMARS согласовываются напрямую с США. Какими будут последствия удара от применения этой РСЗО по уже российским территориям? Фактически, любыми. От перехода конфликта на новый уровень на территории Украины до нового открытого глобального противостояния.



Смирились ли США с поражением на Украине?

"СП": - А что будет дальше? Что вообще изменится?



- На этот вопрос может ответить лишь МО РФ. Однако после того, как ожидания Запада (именно Запада) о том, что Россия быстро решит украинский вопрос, не оправдались, они действительно стали действовать намного смелее и открытее.



Здесь, опять же, вариантов много и зависит от действий самой России, в первую очередь. Однако местные жители территорий, которые теперь станут частью России, однозначно надеются если и не на полное прекращение, то, как минимум, на снижение интенсивности обстрелов.



"СП": - Регионы быстро примут в состав России? Без всяких промежуточных этапов?



- Присоединение однозначно будет быстрым. ДНР и ЛНР и так независимы, а на голосовании в Херсонской и Запорожской областях эти вопросы уже урегулированы. Все этапы, включая независимость. "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?" - именно так формулировался вопрос.



"СП": - С присоединением этих территорий, получится, что у России исчезает граница в Украиной, верее - ей становится линия фронта. Как ее контролировать? Оставлять границу де-факто, убрав только таможню?



- А на этот вопрос уже ответили в Госдуме. Таможни не будет, будут лишь КПП, которые нужны для контроля за оборотом оружия, которое не должно покидать пределы прифронтовой зоны.



По словам историка, публициста, постоянного эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, Украина для США - это страна-камикадзе, а ее граждане - расходный материал в противостоянии с Россией.



- Поэтому такое решение американского руководства вряд ли может быть случайным. Гибнуть ведь будут не обладатели паспортов США, а те, кого удалось заманить в ловушку печеньками на Евромайдане.

Тем более, что нынешняя ситуация для США в чем-то уникальная: можно провести обкатку вооружений и технологий, не вступая в прямое военное противостояние с Россией. А украинской армии отведена роль подопытного кролика в экспериментах доктора Менгеле.



Ну и опять же, зачем сдерживать того, кто потерял территории и решился на залп отчаяния? Вернуть Донбасс Украина уже не сможет, но насолить тем, кто решил с ней порвать, она в состоянии. Ведь по сути дела эти люди не просто пошли на разрыв с Украиной - они не пожелали стать холопами коллективного Запада. А в глазах всего "цивилизованного мира" один такой шаг равнозначен тягчайшему преступлению.



28.09.22