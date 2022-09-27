 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 27.09.2022
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Уйгур-музыкант Викрам Рузахунов опознал 10 сотрудников департамента полиции Алматинской области, пытавших его в январе
07:51 29.09.2022

Музыкант Викрам Рузахунов опознал 10 сотрудников департамента полиции Алматинской области, причастных к совершению преступлений в отношении задержанных
29 сентября 2022 2839

"Сводка" (АКИpress) – "За два дня нахождения в Алматинской области 26-27 сентября совместными усилиями Антикоррупционной службы и правозащитников в лице Бакытбека Автандила, Елены Жигаленок и Рены Керимовой при моем участии проделана огромная работа", - написал музыкант Викрам Рузахунов у себя на странице.

По его словам, каждый день с раннего утра до ночи вместе со следователем ведутся следственные действия.

В результате:

- проведен его детальный допрос по обстоятельствам дела (в течение 5 часов с учетом перерыва);

- совершен выезд на места преступлений военными и сотрудниками полиции Алматинской области с воспроизведением хронологии событий, имевших место в период с 7 по 10 января 2022 года. Рузахунов описал детали совершенных преступлений.

"Также было произведено опознание сотрудников департамента полиции Алматинской области, которые были причастны к совершению преступлений в отношении задержанных.

Из 348 человек по фотографиям я опознал более 10 человек.

Приехав сюда, мы до конца не осознавали всей опасности этой поездки, так как опознанные мной сотрудники являются влиятельными должностными лицами и по сей день.

Впереди нам предстоит встретиться лицом к лицу с опознанными для проведения очных ставок", - написал он.

Следствие продолжается, добавил музыкант.

В начале января казахские СМИ распространили видео, на котором мужчина утверждает, что прилетел из Кыргызстана для участия в митинге. Ему за это неизвестные якобы пообещали 90 тыс. тенге. В задержанном узнали известного музыканта и джазмена Викрама Рузахунова. Кыргызстанцы не поверили словам на видео, посчитав, что признания он дал под пытками.

В МВД рассказали со ссылкой на родственников, что Рузахунова перед Новым годом пригласили в Алматы для проведения концертных программ. 2 января он улетел в Алматы.

Викрам Рузахунов 10 января был доставлен в Бишкек.

Источник - svodka.akipress.org
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