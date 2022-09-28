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Европа остается без российского газа, а Россия – без сырьевых доходов, - НГ
08:05 29.09.2022

Иски "Нафтогаза" к "Газпрому" используют как повод для прекращения украинского транзита
Ольга Соловьева
28.09.2022

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уверен, что и в "недружественных" странах "Газпром" ждет справедливое судебное разбирательство.
Биржевая цена газа в Европе в среду превысила 2 долл. за 1 куб. м на фоне опасений прекращения транзита через Украину. Эксперты считают, что перспектива полного прекращения поставок российского газа через Украину – это вопрос ближайшего времени. В среду прокачка газа через единственную действующую газоизмерительную станцию все еще продолжалась.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины пока подтверждается на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 42,4 млн куб. м. Поставки российского газа идут через единственную точку входа – газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Прокачка через ГИС "Сохрановка" прекращена Киевом еще летом.

Вечером в понедельник "Газпром" предупредил, что будет вынужден остановить поставки газа через Украину в случае введения российских санкций против украинских газовых компаний, которые демонстрируют недружественное и недобросовестное поведение.

В начале сентября "Нафтогаз Украины" сообщил, что подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. "Нафтогаз" также оценивает возможность заявления дополнительных требований к российской компании. "Газпром" во вторник отверг требования "Нафтогаза" и сообщил, что не будет оплачивать не оказанные украинской компанией услуги по транзиту и предупредил о возможных санкциях РФ в случае продолжения суда.

"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться. Об этом "Газпром" уведомил секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении компании.

Компания также считает подачу обращения "Нафтогаза Украины" "недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании" и грозит, что дальнейшие попытки украинской компании добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести в том числе и к прекращению поставок. "На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", – подчеркнули в "Газпроме".

Российский холдинг также обращает внимание, что "Нафтогаз" отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка", "не имея надлежащих оснований" и признал при этом сам факт неоказания услуг. "Нафтогазу Украины" хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления "Нафтогаза Украины" о форс-мажоре на территории Украины", – заключили в российской компании.

В "Газпроме" при этом уверены относительно перспектив судебного разбирательства: российская компания из-за введенных против РФ санкций лишилась "фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство", заключили в российской компании.

В ответ на это украинская компания пообещала продолжить разбирательство в международном арбитраже. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в среду объявил, что санкции западных стран никак не влияют на беспристрастное проведение арбитража в Европе. "Арбитраж состоится независимо от участия в нем "Газпрома", – написал он. "В соответствии с действующим соглашением "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом", – считает глава украинской компании.

Ситуация с поставками российского газа в Европу также дополнительно осложняется выводом из строя обоих газопроводов "Северный поток" (СП). Морское управление Швеции сообщило во вторник, что выпустило предупреждение о двух близких друг к другу утечках на российском газопроводе "СП" в шведских и датских водах, обнаруженных вскоре после утечки на близлежащем "СП-2", сообщает агентство Reuters.

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Пока что поставки российского топлива
через ГИС "Суджа" сохраняются.
Фото Reuters"На "Северном потоке – 1" есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу", – цитирует агентство представителя Шведской морской администрации (SMA). А в понедельник немецкая компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток "Северного потока – 2" произошла авария на участке в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Авария сопровождалась резким падением давления газа в газопроводе. Все нитки "Северного потока – 2" после завершения строительства были заполнены техническим газом под высоким давлением.
Оператор проекта Nord Stream AG сообщал, что разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" (СП-1, СП-2), носят "беспрецедентный характер". Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно. Но ремонт может продолжаться несколько лет. Заполнение морской водой больших участков трубопроводов может потребовать их замены (см. "НГ" от 27.09.22). Ремонтировать газопроводы СП-1 и СП-2 также вряд ли кто-то будет (см. "НГ" от 04.09.22).

В среду большинство западных политиков называли аварию и падение давления в трубопроводах "диверсией". Такое предположение, в частности, выдвигала премьер-министр Дании Мете Фредериксен. Об этом же заявил Госдепартамент США. "Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Дании Еппе Куфудом явные диверсии на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", – говорится в сообщении американского Госдепа. Аналогичным образом в беседе с руководителем департамента внешней политики офиса премьер-министра Дании Жан-Шарлем Эллерманном-Киномбом высказался о ситуации и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Глава МИД Швеции Анн Линде в среду заявила, что причиной утечек газа на трубопроводах могли быть взрывы. "Северный поток" получил повреждения в результате взрывов, а не землетрясений или подводного оползня, заявил шведский сейсмолог Бьорн Лунд. По его словам, данные показали, что к аварии привели два мощных взрыва мощностью в 100 кг в тротиловом эквиваленте.

В среду было объявлено, что 30 сентября состоится заседание СБ ООН по диверсиям на "СП".

По мнению экспертов "НГ", на этом фоне полное прекращение поставок российского газа в ЕС – вопрос ближайшего времени. "Учитывая текущие отношения между Россией и Украиной с ее европейскими союзниками, тема остановки транзита уже какое-то время является в первую очередь вопросом времени. Правительство РФ, вероятно, смирилось с ожидаемым дефицитом бюджета и полагает, что давление на европейскую экономику для возможного уменьшения санкционного давления сейчас является более важной задачей, чем получение доходов от продажи газа", – рассуждает аналитик "Финам" Сергей Кауфман.

Он полагает, что полная остановка транзита усугубит энергетический кризис в ЕС. "Однако высокий уровень запасов в ПХГ и существенная деградация спроса даже в таком сценарии позволят ЕС пережить текущую зиму, хотя и с ущербом для промышленности", – говорит аналитик.

Перспектива того, что до конца 2022 года поставки газа через территорию Украины полностью остановятся, вполне реальна. "Этот риск увеличивался с начала февраля и сейчас на фоне проведения референдумов достиг своего пика. Авария на нитках газопроводов СП-1 и СП-2, которые можно было бы использовать в качестве альтернативного маршрута поставок газа в ЕС в случае прерывания поставок через территорию Украины, сделала остановку транзита практически неизбежным", – замечает директор департамента компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов. Единственным альтернативным вариантом для европейцев в таком случае останется неработающая нитка газопровода в ЕС через Польшу.

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров считает, что Европа окажется перед тяжелым выбором: "Либо начать поставки газа из России через уцелевшую ветку СП-2 и спасти свою экономику от жесточайшего структурного кризиса, либо отказаться от использования СП-2, попасть под долгосрочную зависимость от американского сжиженного газа и пережить деиндустриализацию". "Для экономистов итог этого выбора очевиден, российский газ, особенно при заключении долгосрочных контрактов, дает серьезное конкурентное преимущество европейской промышленности. Но для политиков экономические выгоды не приоритетны. И какой предлог в итоге будет выбран для остановки транзита через Украину – уже не так важно", – считает Федоров.

Источник - НГ
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