Не время для самоуспокоенности в связи с COVID-19, - А.Темирева

10:11 29.09.2022

Не время для самоуспокоенности в связи с COVID-19

Во всем мире по состоянию на 26 сентября 2022 года было зарегистрировано 612 236 677 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 6 514 397 случаев смерти (согласно данным ВОЗ), введено 12 640 866 343 дозы вакцины.



В целом заболеваемость в мире имеет нисходящую кривую, но в некоторых странах продолжается регистрация новых случаев. Лидером по количеству новых случаев в сутки остается Южная Корея с более 36 тысяч случаев, за ней следуют Австралия и Тайланд с около 1000 случаев в сутки.



По данным Института проблем передачи информации РАН РФ, волны COVID-19 становятся все меньше и через несколько лет сменятся одинаковым количеством новых случаев в сутки. При этом каждый новый пик будет ниже предыдущего на треть и вместо синусоиды постепенно будет образовываться прямая линия.



Вместе с тем, многие страны далеки от достижения глобальных целей по охвату вакцинацией, уровню тестирования и доступу к лечению, особенно в группе риска страны с низким уровнем дохода. Согласно самым последним данным Global COVID Access Tracker, около четверти наиболее уязвимых людей во всем мире по-прежнему нуждаются в первичной серии вакцинации против COVID-19 (24% пожилых людей и 26% медицинских работников).



При этом отмечается, что:



- Уровень вакцинации от COVID-19 в странах с низким уровнем дохода составляет 19% по сравнению с почти 75% в странах с высоким уровнем дохода.



- страны с низким доходом и доходом ниже среднего все еще далеки от целевого показателя в 100 тестов на 100 тыс. населения в день;



- страны с низким уровнем дохода тестируют всего 2 человека на 100 тысяч человек, в то время как в странах с уровнем дохода ниже среднего этот показатель составляет 22 человека на 100 тысяч человек;



- внедрение новых жизненно важных методов лечения COVID-19, включая пероральные противовирусные препараты, в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего остается ограниченным или отсутствует.



Равный доступ к этим контрмерам COVID-19 и подготовка к доставке имеют решающее значение для стран, чтобы интегрировать борьбу с вирусом в свои первичные системы здравоохранения в рамках долгосрочной стратегии.



Справочно:



ACT-Accelerator - это единственное глобальное комплексное решение для борьбы с пандемией, обеспечивающее доступ к тестам, методам лечения и вакцинам против COVID-19 от исследований до применения. Инициатива построена вокруг трех столпов диагностики, терапии и вакцин (COVAX).



Ведущими партнерскими агентствами ACT-Accelerator являются: CEPI, FIND, Gavi, Глобальный фонд, ЮНИСЕФ, Unitaid, Wellcome, ВОЗ, Всемирный банк и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.



В этой связи, недавнее заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейсиуса о близком конце пандемии COVID-19, думаем несколько преждевременное. Подождем обещанное заседание экспертов ВОЗ в октябре текущего года, о котором также было упомянуто главой ВОЗ, на котором будет принято решение – представляет ли пандемия чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющего международное значение, или нет.



Также не исключено, что вирус опять сможет мутировать и новая вспышка COVID-19 может произойти осенью.



Что касается нашей страны, то статистика регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом не превышает 100 случаев в сутки и держится в пределах 80 случаев уже несколько дней подряд. При этом и количество ПЦР-тестирования не слишком велико – около 7-8 тысяч тестов в сутки. Не следует забывать и о вакцинации, уровень которой в стране упал до минимума.



Но эта радужная статистика вполне может ухудшиться в ближайшее время в связи с большим потоком российских граждан в нашу страну. У северных соседей очередная волна коронавирусной инфекции началась позже, чем у нас, и текущий пик волны в России, который был вызван "омикрон"-штаммом, может пройти примерно через месяц (в сутки регистрируется свыше 36 тысяч новых случаев).



Остается актуальным и вопрос доступности первичной медико-санитарной помощи населению для полного охвата услугами здравоохранения и своевременного выявления/лечения неинфекционных заболеваний (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония и другое).



Не секрет, что, направив все усилия, в том числе и финансовые средства, на борьбу с пандемией, мы упустили важный компонент – профилактическую работу с населением. Об этом свидетельствует и инцидент в Актобе, где вместо пробы манту, которую ставят для диагностики туберкулеза, 42 первоклассникам вкололи живую вакцину – БЦЖ.



Кроме того, отсутствие доступности медицинской помощи, включая стационарный этап, из-за дефицита финансовых средств у Фонда социального медицинского страхования на ГОБМП и ОСМС, привело к ухудшению показателей здоровья населения и шквалу жалоб в социальных сетях и СМИ. Это лишний раз подтверждает, что расслабляться рано и не следует ослаблять внимание в отношении профилактики неинфекционных болезней.



Статистика вещь упрямая и по итогам года будет ясно какова ситуация по заболеваемости и смертности от неинфекционных болезней в стране.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Темирева Алина

28.09.2022