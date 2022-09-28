Мобилизация, дезертиры и Казахстан, - А.Уваров

10:45 29.09.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ



Мобилизация, дезертиры и Казахстан

Летят перелетные птицы в осенней дали голубой...



Российский дезертирский исход в Казахстан набирает обороты. По данным казахстанских источников, с 21 сентября по 28 сентября в республику въехало более 100 тысяч человек. На границе очереди, в республике ажиотаж.



По данным погранслужбы КНБ, пассажиропоток увеличился в три раза. Для того чтобы россияне смогли пройти регистрацию, создаются отдельные ЦОНы (центр обслуживания населения), где иностранцы оформляют ИНН. Появлялись фейки о том, что Казахстан закрывает границы, но все пропускные пункты работают в штатном режиме. Правда, очереди с российской стороны растягиваются на 10-15 км.



Президент Казахстана Токаев заявил, что дезертиры "вынуждены уезжать из-за безвыходной ситуации; мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность; это политический и гуманитарный вопрос". Токаев также сказал, что он анонсировал "переговоры с российской стороной", но в Кремле сообщили, что разговор между лидерами Казахстана и России не запланирован, а "вопросы миграции могут обсуждаться не только на самом высоком уровне, но и на уровне уполномоченных ведомств".



Тем временем миграционная служба МВД РК сообщила, что принимающая сторона обязана уведомлять органы о прибытии иностранца и что Казахстан будет выдавать России уклонистов лишь в случае объявления их в розыск (хотя спикер парламента Ашимбаев говорил, что РК не будет выдавать россиянам-уклонистам постоянный вид на жительство без разрешения Москвы).



Казахстан оказался не готов к такому потоку эмигрантов, что вызвало ряд серьезных трудностей. Обнаружилось отсутствие схем доставки, что привело к нереальному росту спекулятивных цен транспортников. Еще сложнее с жильем, арендная стоимость которого побила все рекорды.



О дефиците арендного жилья заявляли власти Павлодара, Уральска. Наиболее популярным городом остается Алма-Ата, где местные жители и владельцы гостиниц установили фантастические цены, которыми в первую очередь стали недовольны казахстанские квартиросъемщики, заговорившие об акциях протеста.



Дошло до вмешательства министра юстиции Каната Мусина, который сообщил, что "не видит оснований для массовых протестов, так как цены поднимает не государство, а частные владельцы квартир и гостиниц, потому претензии надо предъявлять им".



О необходимости принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья высказался премьер-министр Алихан Смаилов, хотя сейчас арендодателей нельзя проверить из-за действующего (после январских событий) в стране моратория на проверку малого бизнеса. Тем не менее министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова говорит, что уже началась работа над вопросами по регулированию рынка аренды жилья, особенно его теневой части, уходящей от оплаты налогов.



Вторая проблема, тревожащая казахстанцев, касается трудоустройства местных и приезжих. Хороших, "сытных" рабочих мест в республике не так много. Ситуация осложняется тем, что из РФ ранее выехало до 10 тысяч "айтишников", что не раз вызывало протесты их местных коллег по причине демпинга со стороны россиян. Теперь, судя по дезертирским чатам, тоже будет много "айтишников", менеджеров и, что удивительно, врачей.



Премьер Смаилов говорит, что "россияне могут работать только в рамках установленного законодательства", в приоритете – граждане Казахстана, россияне же не смогут сильно повлиять на рынок труда. В соцсетях пишут, что дезертиры едут не работать, а прятаться от мобилизации.



Кстати, среди казахских блогеров появились те, что предлагают найти выгоду в дезертир-мигрантах. Довод прост: в Казахстане отрицательное миграционное сальдо, умные и деловые уезжают, а республика принимает неквалифицированных "бабаев" из Киргизии и Узбекистана. Сегодня же приезжают тысячи специалистов, которых необходимо оставить. Напомним, что россияне имеют право находиться в Казахстане без визы 90 дней, после чего они могут выехать на день за границу, скажем, в Киргизию и вернуться. Опыт среднеазиатских гастарбайтеров теперь очень актуален для российских дезертиров.



Ситуация с наплывом россиян провела четкую линию, наглядно закрепив раскол казахстанского общества на русофилов и русофобов. Пока одни (казахи, русские, уйгуры) на волонтерском уровне пытались помогать транспортом, кормили и даже пускали на ночлег, другие исходили желчью, анонсировали унизительные этнопроцедуры и обещали расправы.



Характерно, что МИД Казахстана, обращаясь к своим указало: "Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства". Однако нацпаты за пару дней уничтожили исторический национальный миф, гласящий: "Наш народ принимал всех, кто бежал, кого депортировали, накормил, обогрел…"



Соцсети переполнились ненавистью нациков и злорадством бандеро-казахов, которые шипят: "Это вам, русня, за Украину". В стране начался массовый флэшмоб, где представители "народа, у которого гостеприимство в крови" требуют закрыть границу с Россией, потому что "бесконтрольное проникновение в Казахстан сотен тысяч россиян угрожает национальной безопасности".



"Никто из заехавших русских не будет учить казахский язык, завтра они будут звать на помощь дядю Вову, начнется война, я требую закрыть границу Казахстана с Россией", – визжит активист из Актобе Еркебулан Кулбасов.



Почти сразу подтянулись госдеповские выкормыши, вроде Радио Аззатык и Orda.kz, оправдывающие дезертирство тем, что в России "воевать за непонятные цели с братским народом хотят не все", а "бегство сотен тысяч сограждан сделает Путина сговорчивее на переговорах и принудит к миру".



Страсти разгорелись настолько, что в дело вступили силы посерьезнее. На фоне информационного шума втихушку произошло весьма важное событие, вызвавшее восторг местных нациков. Один из крупнейших местных провайдеров, компания "Билайн", без внятных объяснений, заявила о решении отключить от сетки вещания пакет из 15 российских телеканалов, в том числе федеральных. Ранее такое случалось с региональными провайдерами.



Одновременно ряд местных СМИ вдруг попал под масштабные DDoS-атаки из нескольких зарубежных источников, которые нужные "комментаторы" сразу связали с наплывом мигрантов из России, намекая, что и атаки оттуда…



Однако политолог Данияр Ашимбаев говорит: все атакованные СМИ не топовые и "на небосводе казахстанских СМИ не очень видны… хакерские атаки – это скорее стилистика украинских "специалистов по информации".



Нужно учесть, что в ту же информационно-пропагандистскую сетку входит и так называемая казахстанская зарубежная оппозиция, например, эсбэушное агентство БАСЕ Айдоса Садыкова, которое трезвонит, что Казахстан уже принял миллион россиян…



Когда же блогер и бывший ведущий программы Fake news на телеканале "Дождь" Илья Шепелин запустил фейк, что прибывших россиян селят в госпитале для больных коронавирусом в Петропавловске, возмутились даже МИД, МВД и Министерство информации и общественного развития РК, призвав прекратить информационные спекуляции и распространение вражды.



Словом, казахстанская сага российских дезертиров только начинается, но уже ясно – не для всех прибывших она закончится хорошо.