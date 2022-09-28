 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подводный Глейвиц Америки. Взрывы балтийских газопроводов из возможных стали неизбежными, - Ю.Борисов
10:48 29.09.2022

ЮРИЙ БОРИСОВ

Подводный Глейвиц Америки
Взрывы балтийских газопроводов из возможных стали неизбежными

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который вечером 27 сентября едва ли не первым выдал оценочное суждение о событиях в акватории Балтийского моря, безусловно, учитывал принцип римского права, который гласит: Cui prodest; cui bono (Сделал тот, кому это выгодно)

Та поспешность, с какой Блинкен принялся настаивать на непричастности Вашингтона к диверсии на российских газопроводах, сама по себе подозрительна. Особенно для автора, который еще шесть с половиной лет назад писал, что при определенном развитии событий балтийские газопроводы могут оказаться под угрозой физического уничтожения. Позволю себе процитировать статью 2016 года:

"Вашингтон постоянно предостерегает своих европейских союзников от попыток "окончательно подсесть" на российский газ. Причем с каждым разом выражает свое недовольство во все более резкой форме.

И вот на этом фоне в Балтийском море засветились американские Б-52 со своими весьма специфическими минными постановками... Обычно для постановки таких мин применяются морские патрульные самолеты или даже палубные истребители Ф-18. А тут подключили сразу стратегическую авиацию. Что уже само по себе подчеркивает тот факт, что потенциальные цели таких минных ударов должны иметь большую военно-политическую значимость для США…

Морские мины вышеуказанного типа являются достаточно высокоточным оружием. Так называемый "коэффициент вероятного отклонения" для мины Mk 62 QuickStrike, например, составляет всего шесть метров… Для поражения неподвижных подводных объектов, вроде того же газопровода, такое оружие очень даже подходит. Американские донные мины данного типа имеют оборудование для полета по планирующей траектории, что позволяет их сбрасывать за десятки километров, обеспечивая тем самым высокую скрытность минной постановки.

Из всего этого, разумеется, не следует, что ВВС США готовы уже завтра к обеду взорвать российско-германскую подводную газотранспортную систему на Балтике. Но, как минимум, нельзя исключать, что американцы таким образом страхуются на "всякий пожарный" случай… И одновременно дают понять своим немецким союзникам, что им не следует заходить слишком далеко в отношениях с русским медведем… И если процесс экономического сближения и тенденции к взаимозависимости России и Германии будут нарастать, то это неизбежно будет иметь соответствующий геополитический эффект… Вот они и барражируют сегодня над балтийскими газопроводами… В конце концов, если смотреть на вещи объективно, то никаких других аргументов против российско-германского энергетического альянса, кроме высокоточных морских мин, у американцев действительно не осталось".

И сразу после взрывов на газопроводах – серия идущих с Запада информационных ударов. Популярная британская The Telegraph пишет: "Российские подводные лодки очень хорошо натренированы в такого рода вещах, оттачивая свои навыки на протяжении десятилетий, "исследуя" подводные интернет-кабели, проходящие через северную Атлантику. Считается, что российская шпионская подводная лодка "Белгород", модифицированная лодка класса "ОСКАР III", управляемая GUGI (Главное управление глубоководных исследований), способна создавать помехи подводным коммуникациям. Если кабели, то почему не трубопроводы?"

Это и есть то, что мы назвали "Подводным Глейвицем Америки". Устроенная гитлеровцами провокация с инсценировкой нападения "польских солдат" на радиостанцию в немецком городе Глейвиц стала, как известно, предлогом к нападению на Польшу и открыла путь к мировой войне. Масштаб нынешней провокации не меньше.

Заметим, что в последние месяцы дестабилизация Европы делалась все заметнее. Особенно в Германии, которая критически зависима от поставок российского газа. Альтернативы российским поставкам у немцев нет, немецкая промышленность без российского газа не переживет. Любой газ, кроме российского, слишком дорого стоит; например, катарский СПГ дороже примерно на 50%. И крупный немецкий капитал, учуяв катастрофическую тенденцию, готовится покинуть Германию: "Германский автопроизводитель Volkswagen AG рассматривает возможность закрытия европейских заводов и переноса производства за пределы Евросоюза (ЕС) в случае сохранения трудностей с поставками газа… Данные меры компания планирует реализовать в случае, если сложности с поставками газа продолжат наблюдаться в течение длительного периода после окончания будущей зимы... В таком случае под угрозой закрытия окажутся крупные фабрики Volkswagen в Германии, Чехии и Словакии, а также энергетическая инфраструктура компании на юге Европы", – сообщает ТАСС.

На фоне готовящегося закрытия немецких производственных площадок стало усиливаться давление внутри страны, стали шириться протесты. Протестующие требуют восстановить полноценное энергоснабжение Германии, разрушенное бездумной политикой "Все ради Украины!". На острие давления оказалось требование немедленно включить в работу газопровод "Северный поток - 2". Это требование можно было прочитать даже на транспарантах, подвешенных к самолетам (арендуют самолеты для подобных демонстраций, разумеется, не рядовые обыватели).

А дальше все просто… Для правящих и господствующих групп Америки запуск "Северного потока - 2" и возобновление полноценного энергетического сотрудничества Германии и России равнозначно геополитической катастрофе. Для США как сверхдержавы поставлено на карту многое, если не все. И потому взрывы балтийских газопроводов из возможных стали неизбежными.

Так что раскрытие старой формулы Cui prodest; cui bono очевидно. Не очевидно только, во что превратится Германия, когда немцы поймут, что не хотят больше Олафа Шольца с его политикой, заводящей в тупик, и сметут канцлера-неудачника. В 1933 году нечто похожее Германия проходила.

Источник - Фонд стратегической культуры
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