Помощница Госсекретаря США мадам Трюдо проинспектирует узбекских НПО-шников

10:49 29.09.2022

И. о. помощника госсекретаря США, ответственная за международные связи с общественностью, Элизабет Трюдо 3−6 октября посетит Узбекистан. Она встретится с официальными лицами и представителями негосударственных организаций.



Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США, глава Бюро Государственного департамента по международным связям с общественностью Элизабет Трюдо 3−6 октября посетит Узбекистан, сообщило ИА "Дуне" при МИДе.



Элизабет Трюдо планирует провести переговоры с официальными лицами, встретиться с представителями негосударственных некоммерческих организаций и выступить перед выпускниками курса английского языка для журналистов в Университете Вебстера в Ташкенте. Она также посетит Джизакскую область, чтобы ознакомиться с работой женского шелтера, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.



Помимо Узбекистана Элизабет Трюдо посетит Непал, Объединенные Арабские Эмираты и Кыргызстан. В сообщении Госдепартамента отмечается, что приоритетами ее обсуждений в этих странах станут борьба с дезинформацией из России и Китая, поддержка США народа Афганистана, социальное равенство, свобода СМИ и вопросы климата.



Накануне поездки посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов обсудил с Элизабет Трюдо актуальные вопросы узбекско-американского сотрудничества, в том числе расширения совместных программ по развитию национального кадрового потенциала.