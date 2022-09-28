В городах Чехии идут мега-митинги против антироссийских санкций

10:51 29.09.2022

Текст: Кристина Цыцура



В столице Чехии и ряде других городов начались антиправительственные митинги под девизом "Чешская республика на первом месте", сообщил телеканал CNN Prima NEWS.



"Среди требований, выдвигаемых организаторами акции, уход в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с Россией о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, добровольность вакцинации от CОVID-19, продовольственная "независимость" страны", – передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение.



