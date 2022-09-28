|В городах Чехии идут мега-митинги против антироссийских санкций
10:51 29.09.2022
Текст: Кристина Цыцура
В столице Чехии и ряде других городов начались антиправительственные митинги под девизом "Чешская республика на первом месте", сообщил телеканал CNN Prima NEWS.
"Среди требований, выдвигаемых организаторами акции, уход в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с Россией о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, добровольность вакцинации от CОVID-19, продовольственная "независимость" страны", – передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение.
Также же акции проходят в городах Брно, Пльзень, Ческе-Будеевице, Острава, Карвина, Гавиржов, Либерец и других.
Организаторами выступили Иржи Гавел и Ладислав Врабел, которые называют себя "политически независимыми гражданами" и которые проводили митинг на той же Вацлавской площади 3 сентября.