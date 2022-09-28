В Бишкеке начали сносить дома-самострои депутатов Парламента. Сатыбалдиев - первая жертва

10:53 29.09.2022

В Бишкеке снесли забор дома депутата ЖК Эльмурзы Сатыбалдиева



Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке демонтирован забор дома по улице Шукурова 166.



Как ранее признавался депутат Эльмурза Сатыбалдиев, дом принадлежит ему и в нем расположен частный детский сад.



