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|Бишкек. Скончался прокурор Управления противодействия коррупции Генпрокуратуры Умарбек Салиев
10:54 29.09.2022
28 сентября в возрасте 36 лет скончался прокурор Управления противодействия коррупции и надзора за исполнением законов Генеральной прокуратуры Салиев Умарбек Суеркулович.
Умарбек Салиев родился 16 октября 1985 года в Аксыйском районе Жалал-Абадской области.
В 2006 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция". В органах прокуратуры работал с 2008 года.
В 2008-2011 годах был стажером-помощником, помощником прокурора в Ленинском и Первомайском районных прокуратурах Бишкека, в 2011-2014 годах - прокурором отдела надзора за деятельностью органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и отдела противодействия коррупции, надзора за исполнением законов Бишкекской городской прокуратуре, в 2016-2017 годах - помощником прокурора в Сокулукской районной прокуратуре, в 2017-2018 годах - прокурором отдела обеспечения полномочий прокурора в судах в Чуйской областной прокуратуре, в 2018-2022 годах работал прокурором Управления противодействия коррупции и надзора за исполнением законов Генеральной прокуратуры.