Сентябрьские ожидания Казахстанского общества, - Г.Илеуова

10:59 29.09.2022

Сентябрьские ожидания



Как показали итоги сентябрьского опроса, оценки социального самочувствия вернулись на доковидный уровень, т.е., на уровень оценок осени 2019 года. Это видно, например, по показателям оценок материального положения семей: так, если до пандемии число оценивающих на "хорошо" свое материальное положение составляло 31%, в пик пандемии летом 2021 года – 14%, в марте 2022 года – 28%, то в сентябре доля таких оценок повысилась до 36%. Снижается и доля тех, кто оценивает свое материальное положение, как плохое – с 26% в 2021 году до 11% в текущем опросе.



Заметно повысился и уровень социального оптимизма: в 2021 году число тех, кто считал, что через год его семья будет жить лучше, чем сейчас, составляло 34%, в сентябре 2022 года – 48%. Изменения в настроениях характеризует и доля затруднившихся с ответом по поводу прогноза на год вперед: 30% летом 2021 года и 6% в сентябрьском опросе.



Провал оценок в пандемию наглядно виден на примере самооценок казахстанцев по поводу их потребительских возможностей. Всегда наиболее массовая группа "денег не хватает на покупку вещей длительного пользования" в опросе 2021 года сократилась до 31% по сравнению с 54% в 2019 году. В текущем опросе ее доля восстановилась до 53%.



Как видим, наиболее значимые колебания показателей, на которые следует обратить внимание, касаются двух групп. В опросе 2021 года доля самых необеспеченных (денег не хватает даже на продукты) поднялась до рекордных 13%, однако к сентябрю т.г. ее показатель упал в 3 раза, вернувшись к обычному уровню (4%). Чего не скажешь о группе казахстанцев, которых следует относить к условному среднему классу (можем без труда приобретать вещи длительного пользования). Ее размер заметно сократился за период пандемии (почти в 2 раза, с 30% в 2019 году до 16% в 2021 году). В 2022 году рост в этой группе наблюдается, но незначительный (+3%). При том, что самая высокодоходная группа по объему находится практически на одном уровне (1-3%). В этой связи следует сказать, что значительную долю среднего класса в Казахстане составляет предпринимательство, именно ее представители наиболее сильно пострадали в период пандемии, и многие из них до сих пор не смогли выйти на допандемический уровень развития бизнеса и, соответственно, устраивающих их и их семьи уровень потребления.



Таблица 1. ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (сравнительные данные)



Возникает вопрос: откуда в условиях высокой инфляции, сложной геополитики и витающего в атмосфере социальных сетей духа недовольства и критики могут появиться социальный оптимизм и позитивные оценки? Можно предположить, что на самом деле не все так плохо, и в государстве плохо ли, хорошо ли, но срабатывают защитные социальные механизмы. И также, возможно, что часть населения услышала обещания президентского послания и готова еще подождать. Насколько долго – прогнозировать сегодня сложно, но очевидно, выполнять их придется, и чем раньше, тем лучше.



Илеуова Гульмира